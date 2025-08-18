Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сосновый бор, море и монастырь - для тех, кто устал от цивилизации
Гуляем, дышим, отдыхаем и замедляемся в Калуге
Начало: У монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5880 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 августа 2025Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Свято-Лаврентьевскому монастырю с гидом Ольгой. Это было поистине незабываемое путешествие в историю и
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в декабре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 5880 до 7000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Романтические», 311 ⭐ отзывов, цены от 5880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль