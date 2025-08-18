Мои заказы

Романтические экскурсии по Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Калуге, цены от 5880 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Пешая
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Сосновый бор, море и монастырь - для тех, кто устал от цивилизации
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сосновый бор, море и монастырь - для тех, кто устал от цивилизации
Гуляем, дышим, отдыхаем и замедляемся в Калуге
Начало: У монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5880 ₽ за всё до 6 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
3 часа
-
10%
216 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пешая
2 часа
30 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Сосновый бор, море и монастырь - для тех, кто устал от цивилизации
    Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Свято-Лаврентьевскому монастырю с гидом Ольгой. Это было поистине незабываемое путешествие в историю и
    духовность Калуги!
    Профессионализм гида превзошел все ожидания. Ольга обладает глубочайшей эрудицией и искренней любовью к родному городу. Её рассказ был не просто набором исторических фактов, а настоящим погружением в атмосферу прошлого. Особенно впечатлило то, как гид смогла передать уникальную атмосферу монастыря – места, где действительно ощущаешь связь времен и поколений. Узнаешь много интересных историй о святом Лаврентии, покровителе калужской земли, о трагических событиях послереволюционного периода и о возрождении обители в наши дни. Отдельно хочу отметить структурированность программы– за 3,5 часов успеваешь увидеть все значимые места монастыря, при этом время пролетело незаметно.
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать дух Калуги и прикоснуться к её истории. Ольга – настоящий профессионал своего дела, и её экскурсии определённо стоят того, чтобы их посетить! Обязательно приеду ещё.
    Оценка: 5 из 5

Сколько стоит экскурсия по Калуге в декабре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 5880 до 7000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
