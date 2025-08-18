читать дальше

духовность Калуги!

Профессионализм гида превзошел все ожидания. Ольга обладает глубочайшей эрудицией и искренней любовью к родному городу. Её рассказ был не просто набором исторических фактов, а настоящим погружением в атмосферу прошлого. Особенно впечатлило то, как гид смогла передать уникальную атмосферу монастыря – места, где действительно ощущаешь связь времен и поколений. Узнаешь много интересных историй о святом Лаврентии, покровителе калужской земли, о трагических событиях послереволюционного периода и о возрождении обители в наши дни. Отдельно хочу отметить структурированность программы– за 3,5 часов успеваешь увидеть все значимые места монастыря, при этом время пролетело незаметно.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать дух Калуги и прикоснуться к её истории. Ольга – настоящий профессионал своего дела, и её экскурсии определённо стоят того, чтобы их посетить! Обязательно приеду ещё.

Оценка: 5 из 5