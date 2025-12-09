Мои заказы

Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов

Из Калуги - по местам, где история повернула вспять и до сих пор удивляет
Малоярославец — небольшой город с великой историей, хранящей не только память о великом сражении, но и множество легенд.

Сюда стоит отправиться, чтобы пройти по местам воинской славы, увидеть Черноостровский монастырь, редкие памятники, старинные улицы и узнать, почему Наполеона здесь «посадили в Лужу».
Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов© Юлия
Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов© Юлия
Малоярославец: город двух побед, памятников, купцов и храмов© Юлия

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калуги

10:15–12:45 — обзорная экскурсия по Малоярославцу. Вы побываете в самых значимых местах города, среди которых:
сквер 1812 года — с бюстом М. И. Кутузова, снятым с его посмертной маски, памятником гренадёрам и музеем-диорамой «Сражение при Малоярославце»
площадь Жукова — военная техника под открытым небом, Курган славы и Вечный огонь
монумент 1812 года, памятник полковому священнику, портфель Гоголя, историческое здание почты, арт-объект «Убегающий Наполеон» и памятник основателю города
Монастырская площадь — Черноостровский монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы, Казанский собор, купеческий дом-сказка, святой источник и смотровая площадка

13:00–13:40 — обед в монастырском кафе

14:00–15:00 — посещение музея СССР

15:30 — отправление в Калугу

Во время путешествия вы узнаете:

  • почему Ярославец стал Малым и сколько Малоярославцев существует в мире
  • что привлекло сюда Гоголя и зачем в город приезжал Жуков
  • где стояла первая крепость и почему Наполеон увидел здесь «багряные реки»
  • как прославилась местная инвалидная команда и кто именно напугал французов
  • чем связан Черноостровский монастырь с судьбой города

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Toyota Alphard
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются входные билеты в музей-диораму (от 150 ₽ с чел.) и обед в монастырском кафе (300 ₽ с чел.)
  • Экскурсия в Музее СССР — 1000 ₽ с чел.
  • Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида). В этом случае стоимость составит 8500 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Пешая
2.5 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 15:00
10 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Калуга: история в лицах
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: история в лицах
Погулять по старинным улицам, полюбоваться их архитектурой и узнать о знаменитых жителях города
Начало: Около главного входа в городской парк
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
5330 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге