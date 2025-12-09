Малоярославец — небольшой город с великой историей, хранящей не только память о великом сражении, но и множество легенд.
Сюда стоит отправиться, чтобы пройти по местам воинской славы, увидеть Черноостровский монастырь, редкие памятники, старинные улицы и узнать, почему Наполеона здесь «посадили в Лужу».
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
10:15–12:45 — обзорная экскурсия по Малоярославцу. Вы побываете в самых значимых местах города, среди которых:
— сквер 1812 года — с бюстом М. И. Кутузова, снятым с его посмертной маски, памятником гренадёрам и музеем-диорамой «Сражение при Малоярославце»
— площадь Жукова — военная техника под открытым небом, Курган славы и Вечный огонь
— монумент 1812 года, памятник полковому священнику, портфель Гоголя, историческое здание почты, арт-объект «Убегающий Наполеон» и памятник основателю города
— Монастырская площадь — Черноостровский монастырь, храм Успения Пресвятой Богородицы, Казанский собор, купеческий дом-сказка, святой источник и смотровая площадка
13:00–13:40 — обед в монастырском кафе
14:00–15:00 — посещение музея СССР
15:30 — отправление в Калугу
Во время путешествия вы узнаете:
- почему Ярославец стал Малым и сколько Малоярославцев существует в мире
- что привлекло сюда Гоголя и зачем в город приезжал Жуков
- где стояла первая крепость и почему Наполеон увидел здесь «багряные реки»
- как прославилась местная инвалидная команда и кто именно напугал французов
- чем связан Черноостровский монастырь с судьбой города
Организационные детали
- Поедем на минивэне Toyota Alphard
- Отдельно (по желанию) оплачиваются входные билеты в музей-диораму (от 150 ₽ с чел.) и обед в монастырском кафе (300 ₽ с чел.)
- Экскурсия в Музее СССР — 1000 ₽ с чел.
- Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида). В этом случае стоимость составит 8500 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
