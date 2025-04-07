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я. Юлия потрясающе подстроилась под нашу группу. Пока младшие искали «космонавтиков» старшие слушали качественную глубокую информацию. Так как мы попали в снегопад Юлия прислушалась к нашей просьбе и организовала удобный трансфер (возможность этой дополнительной опции прописано в условиях). Мы увидели всё многообразие Калуги, углубили наши знания истории. У Юлии с собой был фотоальбом, который помог получить более полную картину и позволил увидеть некоторые скрытые объекты. Рассказ о городе был не заученный текст - вся экскурсия проходила в форме живого диалога! Для меня было важно, что все часы экскурсии дети держали внимание - а это уже победа экскурсовода! Кроме того, мы получили ценные советы как провести следующий день (как лучше построить Маршрут и что посетить) и где покушать. Важно - не было навязанных магазинов сувениров - только один по изначальному нашему запросу. Спасибо большое Юлии!