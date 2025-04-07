Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 19:00
18 апр в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
Сегодня в 09:00
18 апр в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 апреля 2025Спасибо большое Юлии за потрясающую экскурсию. Состав нашей команды: 3 ребенка - 3 года, 6 и 9 лет, пенсионер и
- ННаталья4 апреля 2025Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
- ААлександр7 января 2025Экскурсовод Кирилл из команды Юлии - позитивный, доброжелательный молодой человек. Хороший рассказчик и основательно информированный. Показал историческую часть Калуги, все
- ЮЮлия7 января 2025Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
- ААнастасия6 января 2025Были с детьми, нам все понравилось
- ААлёна30 декабря 2024Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
- ООльга3 октября 2024Изучали город с Юлией. Очень понравилось! Смело порекомендуем всем своим знакомым!
- ЕЕкатерина26 сентября 2024Экскурсия понравилась - информативно и при этом без ощущения ‘обязаловки’ и заученности. Юлия готова была ответить на любые возникающие по ходу нашего путешествия вопросы и помочь советом. Первое знакомство с Калугой было очень спокойным и приятным. Обязательно будем возвращаться снова и снова.
- ЛЛюдмила12 июля 2024Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Площадь Старый Торг»
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