Площадь Старый Торг – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Старый Торг» в Калуге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 19:00
18 апр в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Калужские приключения
Пешая
3 часа
34 отзыва
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
Сегодня в 09:00
18 апр в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2025
    Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!
    Спасибо большое Юлии за потрясающую экскурсию. Состав нашей команды: 3 ребенка - 3 года, 6 и 9 лет, пенсионер и
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    я. Юлия потрясающе подстроилась под нашу группу. Пока младшие искали «космонавтиков» старшие слушали качественную глубокую информацию. Так как мы попали в снегопад Юлия прислушалась к нашей просьбе и организовала удобный трансфер (возможность этой дополнительной опции прописано в условиях). Мы увидели всё многообразие Калуги, углубили наши знания истории. У Юлии с собой был фотоальбом, который помог получить более полную картину и позволил увидеть некоторые скрытые объекты. Рассказ о городе был не заученный текст - вся экскурсия проходила в форме живого диалога! Для меня было важно, что все часы экскурсии дети держали внимание - а это уже победа экскурсовода! Кроме того, мы получили ценные советы как провести следующий день (как лучше построить Маршрут и что посетить) и где покушать. Важно - не было навязанных магазинов сувениров - только один по изначальному нашему запросу. Спасибо большое Юлии!

    Спасибо большое Юлии за потрясающую экскурсию. Состав нашей команды: 3 ребенка - 3 года, 6 иСпасибо большое Юлии за потрясающую экскурсию. Состав нашей команды: 3 ребенка - 3 года, 6 иСпасибо большое Юлии за потрясающую экскурсию. Состав нашей команды: 3 ребенка - 3 года, 6 и
  • Н
    Наталья
    4 апреля 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
  • А
    Александр
    7 января 2025
    Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!
    Экскурсовод Кирилл из команды Юлии - позитивный, доброжелательный молодой человек. Хороший рассказчик и основательно информированный. Показал историческую часть Калуги, все
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    основные достопримечательности. Рассказал какую роль играла Калуга в истории России в разные времена и почему Калуга не Москва, а также что между ними общего. Запомнились:"Арбат", Красная площадь с торговыми рядами, Кафедральный собор в парке, аптека с чугунным подъездом и историческая застройка. Мы нашли много космонавтиков:) На прощанье Кирилл порекомендовал хорошее кафе для обеда где мы поели и остались довольны. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
  • А
    Анастасия
    6 января 2025
    Калужские приключения
    Были с детьми, нам все понравилось
  • А
    Алёна
    30 декабря 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
    Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам
  • О
    Ольга
    3 октября 2024
    Калужские приключения
    Изучали город с Юлией. Очень понравилось! Смело порекомендуем всем своим знакомым!
  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2024
    Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!
    Экскурсия понравилась - информативно и при этом без ощущения ‘обязаловки’ и заученности. Юлия готова была ответить на любые возникающие по ходу нашего путешествия вопросы и помочь советом. Первое знакомство с Калугой было очень спокойным и приятным. Обязательно будем возвращаться снова и снова.
  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Калужские приключения
    Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их
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    нашли несколько штук! Ну а "Калужское тесто" - это шедевр, больше даже понравилось в виде пряника. Калуга - замечательный город! А Музей космонавтики - это отдельная песня! Спасибо, что так любите свой город и стараетесь передать свою любовь путешественникам!

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Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Площадь Старый Торг»

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  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
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  7. Художественный Музей
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  9. Ракета-носитель «Восток»
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Площадь Старый Торг" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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