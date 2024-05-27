Театральная улица – экскурсии в Калуге

Найдено 5 экскурсий в категории «Театральная улица» в Калуге, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450 за всё до 8 чел.
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
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    часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Выражаю огромную благодарность Юлии за интересную прогулку! Юлия не только знаток истории, но и прекрасный человек. Она прекрасно чувствует аудиторию
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    и настроение слушателей, корректирует маршрут по нашему запросу (за колесо обозрения отдельное спасибо). Рада, что именно Юлия познакомила нас с городом.

  • Л
    Лидия
    10 мая 2024
    Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень живой рассказ Варвары не давал скучать, отвлекаться. После этого тура Калуга словно ожила и
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    благодаря рассказу, и благодаря маршруту, который дал представление о городе. Варвара такая позитивная, что мы всем бы рекомендовали этот тур! Заряд хорошего настроения на весь день обеспечен.

  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
  • D
    Darya
    9 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно
  • И
    Ирина
    1 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!
  • М
    Михаил
    26 января 2024
    Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
    Варвара! Благодарим за экскурсию! ❤️ Мы с коллегами с удовольствием погрузились в увлекательную историю Калуги. Ваша душевность, открытость, искренняя заинтересованность, приятный
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    голос и интонация сделали наше знакомство с городом незабываемым и познавательным. Мистические истории создали интригу! Не все тайны раскрыты 😉 Мы обязательно вернёмся!

    Варвара!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Театральная улица»

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Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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