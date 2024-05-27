Е Екатерина «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе читать дальше часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу. Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три

М Марина Первое знакомство с Калугой Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.

И Инна «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.

И Ирина Первое знакомство с Калугой Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!

И Ирина «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе читать дальше и настроение слушателей, корректирует маршрут по нашему запросу (за колесо обозрения отдельное спасибо). Рада, что именно Юлия познакомила нас с городом. Выражаю огромную благодарность Юлии за интересную прогулку! Юлия не только знаток истории, но и прекрасный человек. Она прекрасно чувствует аудиторию

Л Лидия Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа читать дальше благодаря рассказу, и благодаря маршруту, который дал представление о городе. Варвара такая позитивная, что мы всем бы рекомендовали этот тур! Заряд хорошего настроения на весь день обеспечен. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень живой рассказ Варвары не давал скучать, отвлекаться. После этого тура Калуга словно ожила и

М Максим Первое знакомство с Калугой Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)

D Darya Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.

И Ирина Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!