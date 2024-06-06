Вашему вниманию предлагается эксклюзивная прогулка по волшебным улицам Калуги, где каждый шаг открывает двери к исполнению самых заветных желаний.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о тайных и явных местах,
Во время этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о тайных и явных местах,
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Места для загадывания желаний
- 💰 Привлечение денежных потоков
- ❤️ Энергия любви и счастливых отношений
- 🔮 Сакральное место силы
- 🧙♂️ Уверенность в исполнении желаний
Что можно увидеть
- Очевидные и невероятные места для привлечения денежных потоков
- Сакральное место силы
- Мистический пятачок
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Очевидные и невероятные места для привлечения денежных потоков
- Сакральное место силы, где можно просить о чём угодно
- Мистический пятачок, где нужно сконцентрироваться на энергии любви и счастливых взаимоотношений
Я расскажу, когда лучше всего загадывать желания, как быть уверенным в его исполнении и почему вы — самые обыкновенные волшебники.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 106 туристов
Приветствую вас. Я — Евгения Андронова, историк по образованию (истфак МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра истории древнего мира, 1999). Калуга с первых дней очаровала и покорила меня, и яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
6 июня 2024
Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.
Валентина
11 мая 2024
Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
А
Анна
11 мая 2024
Спасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотите познакомится с основными достопримечательности города, то рекомендую вам эту экскурсию. Особенно понравилась эрудиция экскурсовода и знание города. После данной экскурсии посмотрели на Калугу другими глазами.
Елена
5 мая 2024
Прогулялись по центру города. Загадали желания в знаковых местах. Прогулка неторопливая, рассказ интересный со множеством фактов.
Е
Елена
1 мая 2024
Увлекательная экскурсия, охватывает большое количество достопримечательностей города. Интересный рассказ. Огромное спасибо!
Л
Людмила
24 мар 2024
Всем добрый день, решили с семьей познакомиться на выходных с чудесным г. Калугой. Экскурсия очень понравилась: интересная подача материала, приятная и внимательная Евгения вовлекала нас в чудесные картины исторического содержания города, открывала для нас интересные и загадочные места, даже делилась секретными)))Все взрослые остались довольны, а то что экскурсовод сумела вовлечь и заинтересовать ребёнка, за это отдельное спасибо.
Всем путешественникам рекомендуем!)
Всем путешественникам рекомендуем!)
Е
Елена
29 фев 2024
Приятный экскурсовод, получили ответы на все интересующие вопросы. Сама экскурсия прошла легко, 2 часа пролетели незаметно. Надеемся, что все загаданные желания исполнятся)
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