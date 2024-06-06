читать дальше

где можно и нужно просить о денежном благополучии, счастливой любви, супружестве, здоровье и процветании.



Откройте для себя очевидные и невероятные места для привлечения денежных потоков, сакральное место силы, где можно просить о чём угодно, и мистический пятачок, где необходимо сконцентрироваться на энергии любви и счастливых взаимоотношений.



Эксперт экскурсии поделится секретами, когда лучше всего загадывать желания, как быть уверенным в его исполнении и почему каждый из нас - самые обыкновенные волшебники. Позвольте себе верить в чудеса, и Калуга откроет вам свои тайны.



Эта прогулка станет не только путешествием по красивым уголкам города, но и путеводителем по миру вашего внутреннего волшебства. Загадайте желание в самом сердце Калуги, и пусть оно обязательно сбудется