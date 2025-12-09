Мои заказы

Романтика дворянской усадьбы и купеческие традиции

Из Калуги - в Полотняный Завод
В этой поездке вы погрузитесь в мир дворянской усадьбы, неторопливый загородный быт помещиков, будни и праздники провинциального купечества. Откроете, откуда берут начало истоки российской промышленности. Узнаете, по какому рецепту варили варенье в семье Натальи Гончаровой. Окажетесь в доме приказчика, где вас уже ждёт чаепитие у самовара… И не только!
Романтика дворянской усадьбы и купеческие традиции
Описание экскурсии

«Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода»

А. С. Пушкин

Что вас ожидает

Дом-музей Растокиных

  • Вы услышите историю возрождения дома и рассказы о судьбах нескольких поколений семьи
  • Узнаете о традициях русского гостеприимства и образе жизни провинциального посёлка 19 века
  • А затем — чаепитие из старинного самовара во дворе на свежем воздухе (летом) или у русской печи (зимой)

Дом-музей Гончаровых и усадьба Щепочкина

  • Вы поймёте, как и почему простой калужский ремесленник Афанасий Гончаров стал поставщиком двора её Императорского величества
  • Разберётесь, когда и с какими целями приезжал в Полотняный Завод Пушкин, как его принимали в семье Гончаровых и чем угощали
  • Послушаете познавательные истории о пребывании в имении Гончаровых императрицы Екатерины II и великого полководца Кутузова
  • Конечно, полюбуетесь великолепной архитектурой усадьбы Гончаровых и дома Щепочкина, узнаете их историю

Музей «Бузеон»

  • Вы посетите интереснейший музей истории бумажного производства на территории бывшей фабрики
  • И выясните, что такое слоновая и шпалерная бумага, какие ещё виды бумаги изготавливали на фабрике Гончарова — и не только

Английский пейзажный парк

  • Вы прогуляетесь по тенистым липовым аллеям старого парка
  • Полюбуетесь из пушкинской беседки пасторальными пейзажами живописной реки Суходрев

Но это ещё не всё

  • Вы увидите, где проходили оживленные ярмарки в Полотняном Заводе и услышите рассказ об их традициях
  • Откроете изящный промысел жителей Полотняного Завода, широко распространённый в 19 веке
  • Пройдётесь по тихим улочкам посёлка с сохранившимися купеческими домами
  • И насладитесь патриархальным спокойствием старинной русской провинции

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте — стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Время в пути до Полотняного Завода — 30–40 мин
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Музей Растокиных — 1000 ₽ за чел. (экскурсия с чаепитием — 2,5 ч)
  • Дом-музей Гончаровых и дом-музей Щепочкиных — 300 ₽ за чел. (около 1 ч)
  • Музей бумаги «Бузеон» — 400 р за чел. (около 1 ч)
  • Обед — по меню и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 407 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
читать дальше

и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

Входит в следующие категории Калуги

