В этой поездке вы погрузитесь в мир дворянской усадьбы, неторопливый загородный быт помещиков, будни и праздники провинциального купечества. Откроете, откуда берут начало истоки российской промышленности. Узнаете, по какому рецепту варили варенье в семье Натальи Гончаровой. Окажетесь в доме приказчика, где вас уже ждёт чаепитие у самовара… И не только!
Описание экскурсии
«Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода»
А. С. Пушкин
Что вас ожидает
Дом-музей Растокиных
- Вы услышите историю возрождения дома и рассказы о судьбах нескольких поколений семьи
- Узнаете о традициях русского гостеприимства и образе жизни провинциального посёлка 19 века
- А затем — чаепитие из старинного самовара во дворе на свежем воздухе (летом) или у русской печи (зимой)
Дом-музей Гончаровых и усадьба Щепочкина
- Вы поймёте, как и почему простой калужский ремесленник Афанасий Гончаров стал поставщиком двора её Императорского величества
- Разберётесь, когда и с какими целями приезжал в Полотняный Завод Пушкин, как его принимали в семье Гончаровых и чем угощали
- Послушаете познавательные истории о пребывании в имении Гончаровых императрицы Екатерины II и великого полководца Кутузова
- Конечно, полюбуетесь великолепной архитектурой усадьбы Гончаровых и дома Щепочкина, узнаете их историю
Музей «Бузеон»
- Вы посетите интереснейший музей истории бумажного производства на территории бывшей фабрики
- И выясните, что такое слоновая и шпалерная бумага, какие ещё виды бумаги изготавливали на фабрике Гончарова — и не только
Английский пейзажный парк
- Вы прогуляетесь по тенистым липовым аллеям старого парка
- Полюбуетесь из пушкинской беседки пасторальными пейзажами живописной реки Суходрев
Но это ещё не всё
- Вы увидите, где проходили оживленные ярмарки в Полотняном Заводе и услышите рассказ об их традициях
- Откроете изящный промысел жителей Полотняного Завода, широко распространённый в 19 веке
- Пройдётесь по тихим улочкам посёлка с сохранившимися купеческими домами
- И насладитесь патриархальным спокойствием старинной русской провинции
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию можно провести на вашем транспорте — стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Время в пути до Полотняного Завода — 30–40 мин
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Музей Растокиных — 1000 ₽ за чел. (экскурсия с чаепитием — 2,5 ч)
- Дом-музей Гончаровых и дом-музей Щепочкиных — 300 ₽ за чел. (около 1 ч)
- Музей бумаги «Бузеон» — 400 р за чел. (около 1 ч)
- Обед — по меню и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 407 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Познакомьтесь с Калугой через ароматы её эпох, узнайте секреты купеческих традиций и отправьте эксклюзивный привет с первой почты города
Начало: Около Калужского драматического театра
Завтра в 08:30
14 дек в 15:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Начало: Г. Калуга, ул. Ленина д. 106
Расписание: Ежедневно в любое удобное время в интервале с 09:00 до 17:00.
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полотняный завод. Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.