О Оксана Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной судьбой и успела это сделать за совсем небольшое время (приплывали не теплоходе и были ограничены во времени). Благодарны за емкую и познавательную экскурсию.

Анна Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.