Иммерсивная обзорная прогулка по Калязину

История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
История Калязина становится ближе, когда вы слушаете её под плеск воды и звон колокола.

Участники экскурсии узнают, почему колокольня стоит посреди Волги, что такое калязинское ухо и кто такие свистуны.

Прогулка проходит
читать дальше

по набережным Волги и Жабни, где можно увидеть бронзовый макет старого города и памятник Макарию Калязинскому. Взрослые и дети от 5 лет смогут насладиться интерактивом, например, станцевать космический танец. Гид сопровождает группу, делая снимки, которые будут отправлены в тот же день

5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Аудиогид с эффектами
  • 🌊 Прогулка по набережным
  • 🔔 История затопленной колокольни
  • 🗺️ Бронзовый макет города
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Фото на память
  • 💃 Интерактивные активности
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Набережная Волги
  • Набережная Жабни
  • Вознесенский храм
  • Городской сад
  • Памятник Макарию Калязинскому
  • Бронзовый макет Cтарого города
  • Затопленная колокольня Николаевского собора

Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Калязина:

  • Набережную Волги и набережную Жабни
  • Вознесенский храм
  • Городской сад
  • Памятник Макарию Калязинскому
  • Бронзовый макет Cтарого города
  • Затопленную колокольню Николаевского собора

Послушаете интересные факты о городе, украшенные звуковыми спецэффектами, и узнаете:

  • Как город затопило на 2/3
  • Почему колокольня оказалась посреди Волги
  • В чём заключается тайна затопленного колокола
  • Кто такие свистуны и Свистуха
  • Откуда взялось название «Калязинское ухо» и что оно значит

И многое другое!

Прогулка не ограничится историей Калязина — вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, станцуете космический танец.

Организационные детали

  • Гид из нашей команды будет сопровождать вас на протяжение всего маршрута: создавать правильный темп и фотографировать. Снимки отправим вам в тот же день
  • Экскурсия понравится взрослым и детям от 5 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Оксана
18 июн 2025
Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной судьбой и успела это сделать за совсем небольшое время (приплывали не теплоходе и были ограничены во времени). Благодарны за емкую и познавательную экскурсию.
Анна
Анна
22 мая 2025
Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.
Клавдия
Клавдия
22 фев 2025
Утро субботы началось более чем прекрасно! В городе Калязин с иммерсивной экскурсии. Этот формат для нас с мужем оказался новым,но уже с первых минут очень понравился! Яркий рассказ об удивительных местах чудесного городка! Отличное качество материала,неспешная прогулка. . все,что нужно для отдыха и новых впечатлений. Экскурсовод Мария сопровождала нас и сделала прекрасные памятные фотографии! Рекомендую однозначно! Спасибо тур-фирме Никольская Слобода!

Входит в следующие категории Калязина

