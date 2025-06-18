История Калязина становится ближе, когда вы слушаете её под плеск воды и звон колокола.
Участники экскурсии узнают, почему колокольня стоит посреди Волги, что такое калязинское ухо и кто такие свистуны.
Прогулка проходит
7 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Аудиогид с эффектами
- 🌊 Прогулка по набережным
- 🔔 История затопленной колокольни
- 🗺️ Бронзовый макет города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Фото на память
- 💃 Интерактивные активности
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Набережная Волги
- Набережная Жабни
- Вознесенский храм
- Городской сад
- Памятник Макарию Калязинскому
- Бронзовый макет Cтарого города
- Затопленная колокольня Николаевского собора
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Калязина:
- Набережную Волги и набережную Жабни
- Вознесенский храм
- Городской сад
- Памятник Макарию Калязинскому
- Бронзовый макет Cтарого города
- Затопленную колокольню Николаевского собора
Послушаете интересные факты о городе, украшенные звуковыми спецэффектами, и узнаете:
- Как город затопило на 2/3
- Почему колокольня оказалась посреди Волги
- В чём заключается тайна затопленного колокола
- Кто такие свистуны и Свистуха
- Откуда взялось название «Калязинское ухо» и что оно значит
И многое другое!
Прогулка не ограничится историей Калязина — вы также примете участие в увлекательном интерактиве. Например, станцуете космический танец.
Организационные детали
- Гид из нашей команды будет сопровождать вас на протяжение всего маршрута: создавать правильный темп и фотографировать. Снимки отправим вам в тот же день
- Экскурсия понравится взрослым и детям от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
О
Оксана
18 июн 2025
Наш гид Марина- очень позитивный человек, любящий свой город. Она влюбила нас в свой небольшой город со сложной и интересной судьбой и успела это сделать за совсем небольшое время (приплывали не теплоходе и были ограничены во времени). Благодарны за емкую и познавательную экскурсию.
Анна
22 мая 2025
Необычная экскурсия по городу Калязин. Очень познавательная и интересная подача материала. Однозначно, рекомендую! Люблю иммерсивные экскурсии, за ними будущее. Эмоциональная вовлеченность и современные технологии.
Клавдия
22 фев 2025
Утро субботы началось более чем прекрасно! В городе Калязин с иммерсивной экскурсии. Этот формат для нас с мужем оказался новым,но уже с первых минут очень понравился! Яркий рассказ об удивительных местах чудесного городка! Отличное качество материала,неспешная прогулка. . все,что нужно для отдыха и новых впечатлений. Экскурсовод Мария сопровождала нас и сделала прекрасные памятные фотографии! Рекомендую однозначно! Спасибо тур-фирме Никольская Слобода!
