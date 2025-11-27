Вас ждёт максимально насыщенная паломническая поездка по святыням Тверского края. За один день мы посетим два города и осмотрим старинные храмы и соборы.
Приложимся к мощам преподобного Макария Калязинского и княгини Анны Кашинской, единственной святой, канонизированной дважды. И погрузимся в особую атмосферу этих мест.
Описание экскурсии
Калязин
- Побываем в Вознесенском храме, где покоятся мощи святого Макария — Калязинского чудотворца.
- На небольшом паромчике доберёмся до колокольни, что стоит в воде (только летом).
- Войдём внутрь, поднимемся на колокольню и полюбуемся окрестностями с высоты птичьего полёта.
Кашин
- Посетим кафедральный собор, где находятся мощи святой Анны Кашинской.
- Заглянем в древний Николаевский Клобуковский монастырь, где хранятся более 400 частичек мощей разных святых.
- Здесь же вы примете участие в мастер-классе по колокольному звону.
Организационные детали
- В автомобиле нужно предусмотреть место для гида.
- Дополнительно оплачивается переправа до затопленной колокольни — 500 ₽ за чел., подъём на смотровую площадку — 200 ₽ за чел. Мастер-класс по колокольному звонку входит в стоимость.
- Прогулка на паромчике доступна только в тёплое время года, когда возможна навигация.
- Экскурсия на вашем транспорте может быть проведена для любого количества человек, детали узнавайте в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
