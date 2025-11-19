Описание экскурсии
7:30-8:00 — сбор группы
8:40 — старт из посёлка Термальный. Путь в долину реки Паратунка. По дороге — серебряный ручей Зайкин ключ
9:00 — Вилючинский водопад. Летом — прохладная заводь, а зимой — гигантская сосулька среди базальтов
9:20 — Вилючинский перевал (900–970 м). Панорама на 360°. Вид на Вилючинский вулкан — изюминка маршрута
9:50 — долина Горелого вулкана. Вход в кальдеру древнего вулкана ПраГорелый. Дикие просторы и история Камчатки под колёсами
10:20 — езда по кальдере. Массивные лавовые поля и рельеф, напоминающий лунный пейзаж. Один из самых атмосферных участков пути
11:50 — каньон Опасный и водопад. Особенность этих мест — чёрные, жёлтые и фиолетовые скалы
12:00 — прогулка вдоль каньона, где видны слои древних извержений. Поговорим, как формировалась мощная вулканическая система Мутновского
13:20 — Геотермальная электростанция и Дачные источники. Переход в мини-долину гейзеров — фумаролы, кипящая земля и пейзажи, как в научной фантастике
14:00 — Центр геотермальной активности. Шум, разноцветные камни и земля, из которой вырываются клубы пара. Температура в струях — выше 90°С!
14:20 — прогулка среди фумарол. Смесь пара, газа, звуков и цвета
15:30 — возвращение через Вилючинский перевал. По пути поговорим о коренных жителях, разнообразии цветов и кустарников, истории извержения вулканов
17:30-18:00 — прибытие в посёлок Термальный
Организационные детали
- Поездка проходит на авто высокой проходимости c мягкой подвеской и кондиционером Toyota Land Cruiser 80
- Треккинговые палки, воду, чай, бутерброды и обед мы предоставляем
- Вам понадобятся туристические ботинки, ветрозащитные штаны и куртка, накидка от дождя
- С вами будет опытный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 000 ₽