Исследуйте дикую Камчатку с комфортом! Мы проедем по кальдере древнего вулкана, преодолеем перевалы и долины, полюбуемся отвесными скалами каньона Опасного, прикоснёмся к кипящей земле у Дачных источников. А также поговорим об истории и геологии этих мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:30-8:00 — сбор группы

8:40 — старт из посёлка Термальный. Путь в долину реки Паратунка. По дороге — серебряный ручей Зайкин ключ

9:00 — Вилючинский водопад. Летом — прохладная заводь, а зимой — гигантская сосулька среди базальтов

9:20 — Вилючинский перевал (900–970 м). Панорама на 360°. Вид на Вилючинский вулкан — изюминка маршрута

9:50 — долина Горелого вулкана. Вход в кальдеру древнего вулкана ПраГорелый. Дикие просторы и история Камчатки под колёсами

10:20 — езда по кальдере. Массивные лавовые поля и рельеф, напоминающий лунный пейзаж. Один из самых атмосферных участков пути

11:50 — каньон Опасный и водопад. Особенность этих мест — чёрные, жёлтые и фиолетовые скалы

12:00 — прогулка вдоль каньона, где видны слои древних извержений. Поговорим, как формировалась мощная вулканическая система Мутновского

13:20 — Геотермальная электростанция и Дачные источники. Переход в мини-долину гейзеров — фумаролы, кипящая земля и пейзажи, как в научной фантастике

14:00 — Центр геотермальной активности. Шум, разноцветные камни и земля, из которой вырываются клубы пара. Температура в струях — выше 90°С!

14:20 — прогулка среди фумарол. Смесь пара, газа, звуков и цвета

15:30 — возвращение через Вилючинский перевал. По пути поговорим о коренных жителях, разнообразии цветов и кустарников, истории извержения вулканов

17:30-18:00 — прибытие в посёлок Термальный

Организационные детали