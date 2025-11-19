Мои заказы

Джип-путешествие к вулкану Мутновский: путешествие в сердце Камчатки

Вулкан, каньон и горячие источники за один день - всё включено
Исследуйте дикую Камчатку с комфортом! Мы проедем по кальдере древнего вулкана, преодолеем перевалы и долины, полюбуемся отвесными скалами каньона Опасного, прикоснёмся к кипящей земле у Дачных источников. А также поговорим об истории и геологии этих мест.
Описание экскурсии

7:30-8:00 — сбор группы

8:40 — старт из посёлка Термальный. Путь в долину реки Паратунка. По дороге — серебряный ручей Зайкин ключ

9:00 — Вилючинский водопад. Летом — прохладная заводь, а зимой — гигантская сосулька среди базальтов

9:20 — Вилючинский перевал (900–970 м). Панорама на 360°. Вид на Вилючинский вулкан — изюминка маршрута

9:50 — долина Горелого вулкана. Вход в кальдеру древнего вулкана ПраГорелый. Дикие просторы и история Камчатки под колёсами

10:20 — езда по кальдере. Массивные лавовые поля и рельеф, напоминающий лунный пейзаж. Один из самых атмосферных участков пути

11:50 — каньон Опасный и водопад. Особенность этих мест — чёрные, жёлтые и фиолетовые скалы

12:00 — прогулка вдоль каньона, где видны слои древних извержений. Поговорим, как формировалась мощная вулканическая система Мутновского

13:20 — Геотермальная электростанция и Дачные источники. Переход в мини-долину гейзеров — фумаролы, кипящая земля и пейзажи, как в научной фантастике

14:00 — Центр геотермальной активности. Шум, разноцветные камни и земля, из которой вырываются клубы пара. Температура в струях — выше 90°С!

14:20 — прогулка среди фумарол. Смесь пара, газа, звуков и цвета

15:30 — возвращение через Вилючинский перевал. По пути поговорим о коренных жителях, разнообразии цветов и кустарников, истории извержения вулканов

17:30-18:00 — прибытие в посёлок Термальный

Организационные детали

  • Поездка проходит на авто высокой проходимости c мягкой подвеской и кондиционером Toyota Land Cruiser 80
  • Треккинговые палки, воду, чай, бутерброды и обед мы предоставляем
  • Вам понадобятся туристические ботинки, ветрозащитные штаны и куртка, накидка от дождя
  • С вами будет опытный гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов на Камчатке
Родился и вырос на Камчатке. КМНС (коренной малочисленный народ севера). Работаю гидом с 2020 года, знаю все основные и неосновные локации в путешествиях по Камчатке. Каждый год участвую в туристическом марафоне, чтобы узнавать новые правила, законы. Занимаюсь туризмом, со мной не пропадёшь в лесу! Провожу экскурсии с командой гидов.

