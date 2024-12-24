Мои заказы

К Малой долине гейзеров - на снегоходах

Увлекательное путешествие по Камчатке: от Паратунской долины до Мутновского вулкана. Безопасно и доступно для всех с 5 лет
На Камчатке можно увидеть, как формировалась земная кора за 1,5 млн лет.

Экскурсия начинается в Паратунской долине, где после взрыва супервулкана появились уникальные ландшафты. Маршрут проходит через Вилючинский перевал, с которого
открывается вид на южную группу вулканов.

Путешествие завершится у подножия Мутновского вулкана, где находятся Дачные термальные источники, известные как Малая долина гейзеров. Это приключение не требует физической подготовки и подходит для детей от 5 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные вулканические ландшафты
  • ❄️ Зимнее путешествие на снегоходах
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏞️ Дачные термальные источники
  • 🔍 Узнайте о супервулканах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Зимние месяцы с декабря по март идеально подходят для этой экскурсии. Снегоходы обеспечивают доступ к заснеженным ландшафтам, создавая уникальную атмосферу и впечатления от путешествия.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Паратунская долина
  • Вилючинский водопад
  • Вилючинский перевал
  • Вилючинский вулкан
  • Кальдера вулкана Горелый
  • Вулкан Мутновский
  • Дачные термальные источники

Описание экскурсии

Дико красиво!

В тёплое время года добраться к гейзерам в Мутновской долине можно лишь на внедорожнике или кроссовере: около 60 км тряски, дорожной пыли и красивых видов. Зимой же туда можно доехать на снегоходах по трассе среди белоснежных склонов гор — так мы и поступим!

Маршрут поездки

  • Паратунская долина
  • Вилючинский водопад
  • Вилючинский перевал (1 000 м над уровнем моря)
  • Вилючинский вулкан (действующий, высота 2 173 м)
  • Кальдера вулкана Горелый
  • Вулкан Мутновский — входит в шестёрку активнейших гор полуострова
  • Дачные термальные источники,известные также как Малая долина гейзеров

Вы узнаете

  • Чем отличается вулканы от гор
  • Что такое супервулкан
  • Чем отличаются гейзеры от фумарол и солфотар
  • Какие бывают термальные источники

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Маршрут не требует наличия физической подготовки и комфортен для детей с 5 лет
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Если в вашей компании 4 человека и более — 16 000 руб. за каждого участника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места поживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 591 туриста
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Константин
24 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров, а также на обратном пути искупаться в абсолютно диком горячем источнике.
Отдельно хочу поблагодарить Алексея за отличную организацию маршрута, гибкость и отзывчивость, а также учёт личных пожеланий. Каждая мелочь в организации экскурсии продумана - начиная от питания, заканчивая экипировкой для восхождения на снегоходах.
Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров,Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров,Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров,Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров,

Входит в следующие категории Камчатки

