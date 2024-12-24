На Камчатке можно увидеть, как формировалась земная кора за 1,5 млн лет.
Экскурсия начинается в Паратунской долине, где после взрыва супервулкана появились уникальные ландшафты. Маршрут проходит через Вилючинский перевал, с которого
Зимние месяцы с декабря по март идеально подходят для этой экскурсии. Снегоходы обеспечивают доступ к заснеженным ландшафтам, создавая уникальную атмосферу и впечатления от путешествия.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Паратунская долина
- Вилючинский водопад
- Вилючинский перевал
- Вилючинский вулкан
- Кальдера вулкана Горелый
- Вулкан Мутновский
- Дачные термальные источники
Описание экскурсии
Дико красиво!
В тёплое время года добраться к гейзерам в Мутновской долине можно лишь на внедорожнике или кроссовере: около 60 км тряски, дорожной пыли и красивых видов. Зимой же туда можно доехать на снегоходах по трассе среди белоснежных склонов гор — так мы и поступим!
Маршрут поездки
- Паратунская долина
- Вилючинский водопад
- Вилючинский перевал (1 000 м над уровнем моря)
- Вилючинский вулкан (действующий, высота 2 173 м)
- Кальдера вулкана Горелый
- Вулкан Мутновский — входит в шестёрку активнейших гор полуострова
- Дачные термальные источники,известные также как Малая долина гейзеров
Вы узнаете
- Чем отличается вулканы от гор
- Что такое супервулкан
- Чем отличаются гейзеры от фумарол и солфотар
- Какие бывают термальные источники
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Маршрут не требует наличия физической подготовки и комфортен для детей с 5 лет
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Если в вашей компании 4 человека и более — 16 000 руб. за каждого участника
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места поживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 591 туриста
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
К
Константин
24 дек 2024
Экскурсия очень понравилась! В ходе маршрута удалось взобраться на снегоходах на вулканы, полюбоваться малой долиной гейзеров, а также на обратном пути искупаться в абсолютно диком горячем источнике.
Отдельно хочу поблагодарить Алексея за отличную организацию маршрута, гибкость и отзывчивость, а также учёт личных пожеланий. Каждая мелочь в организации экскурсии продумана - начиная от питания, заканчивая экипировкой для восхождения на снегоходах.
