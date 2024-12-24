На Камчатке можно увидеть, как формировалась земная кора за 1,5 млн лет.Экскурсия начинается в Паратунской долине, где после взрыва супервулкана появились уникальные ландшафты. Маршрут проходит через Вилючинский перевал, с которого

открывается вид на южную группу вулканов. Путешествие завершится у подножия Мутновского вулкана, где находятся Дачные термальные источники, известные как Малая долина гейзеров. Это приключение не требует физической подготовки и подходит для детей от 5 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Зимние месяцы с декабря по март идеально подходят для этой экскурсии. Снегоходы обеспечивают доступ к заснеженным ландшафтам, создавая уникальную атмосферу и впечатления от путешествия.

Сейчас декабрь — это идеальное время.