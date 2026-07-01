Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » на Камчатке, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На машине Снегоходы 6 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. К Вилючинскому вулкану и замёрзшему водопаду Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии «А оказавшись у подножия, прикоснётесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку» от 40 000 ₽ за всё до 3 чел. Джиппинг На машине На микроавтобусе 12 часов 19 отзывов Индивидуальная до 24 чел. Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день Начало: У вашего отеля «Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов» от 59 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 10 часов 2 отзыва Мини-группа до 10 чел. Треккинг к горному массиву Вачкажец на Камчатке Путешествие на джипах и пеший маршрут к Вачкажцу. Откройте для себя захватывающие виды, местную флору и фауну, а также насладитесь вкусным обедом Начало: У вашего отеля «Посещение озера Тахколоч и водопада «Вероникины косы»» Расписание: ежедневно в 08:00 18 500 ₽ за человека Другие экскурсии Камчатки

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