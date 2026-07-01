Индивидуальная
до 4 чел.
К Вилючинскому вулкану и замёрзшему водопаду
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
«А оказавшись у подножия, прикоснётесь к одному из символов полуострова и прогуляетесь до внушительного 30-метрового Вилючинского водопада, который зимой замерзает, превращаясь в огромную сосульку»
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
от 40 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов»
3 июл в 14:00
4 июл в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Путешествие на джипах и пеший маршрут к Вачкажцу. Откройте для себя захватывающие виды, местную флору и фауну, а также насладитесь вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Посещение озера Тахколоч и водопада «Вероникины косы»»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
18 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Чегемские водопады»
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