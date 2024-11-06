Малкинские термальные источники находятся в 130 км от Петропавловска-Камчатского, в долине реки Быстрая. Удивительное по красоте место с термальными озерцами, горной речкой и уникальным климатом, не похожим на климат в Петропавловске. Излюбленное место отдыха местных жителей и гостей полуострова.

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Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Путешествие по полуострову

Мы начнем наше увлекательное путешествие от вашего отеля, направляясь в центральную часть полуострова. Путь будет проходить по асфальтированной дороге, и с учетом остановок, он займет в среднем 2-3 часа.

Остановки на пути

На нашем маршруте мы сделаем несколько интересных остановок:

Первая остановка — скульптура Начикинского оленя, где вы сможете сделать замечательные фотографии.

Следующая остановка — поселок Сокоч, известный своим богатым выбором знаменитых Сокочинских пирожков. Здесь вы сможете насладиться вкусом местной кухни.

После этого мы отправимся к месторождению минеральных вод, где у вас будет возможность попробовать целебную воду и взять немного с собой в пустую бутылку.

Прогулка к реке Быстрая

Пройдя по территории завода, мы выйдем к реке Быстрая (Быстрая-Малкинская). С подвесного моста, особенно в летнее время, открывается замечательный вид на лосося, который проходит мимо.

Термальные источники

После прогулки к реке мы вернемся и переедем к Малкинским термальным источникам. Здесь вы сможете искупаться в горячих озерцах на свежем воздухе, окруженные живописными сопками и горами. В зимнее время, по желанию, можно также воспользоваться термальным бассейном на территории туристической базы.