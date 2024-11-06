Малкинские термальные источники находятся в 130 км от Петропавловска-Камчатского, в долине реки Быстрая.
Удивительное по красоте место с термальными озерцами, горной речкой и уникальным климатом, не похожим на климат в Петропавловске. Излюбленное место отдыха местных жителей и гостей полуострова.
Удивительное по красоте место с термальными озерцами, горной речкой и уникальным климатом, не похожим на климат в Петропавловске. Излюбленное место отдыха местных жителей и гостей полуострова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Путешествие по полуострову
Мы начнем наше увлекательное путешествие от вашего отеля, направляясь в центральную часть полуострова. Путь будет проходить по асфальтированной дороге, и с учетом остановок, он займет в среднем 2-3 часа.
Остановки на пути
На нашем маршруте мы сделаем несколько интересных остановок:
- Первая остановка — скульптура Начикинского оленя, где вы сможете сделать замечательные фотографии.
- Следующая остановка — поселок Сокоч, известный своим богатым выбором знаменитых Сокочинских пирожков. Здесь вы сможете насладиться вкусом местной кухни.
- После этого мы отправимся к месторождению минеральных вод, где у вас будет возможность попробовать целебную воду и взять немного с собой в пустую бутылку.
Прогулка к реке Быстрая
Пройдя по территории завода, мы выйдем к реке Быстрая (Быстрая-Малкинская). С подвесного моста, особенно в летнее время, открывается замечательный вид на лосося, который проходит мимо.
Термальные источники
После прогулки к реке мы вернемся и переедем к Малкинским термальным источникам. Здесь вы сможете искупаться в горячих озерцах на свежем воздухе, окруженные живописными сопками и горами. В зимнее время, по желанию, можно также воспользоваться термальным бассейном на территории туристической базы.
В любое время, в любой день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы
- Вулканы
- Реки
- Озеро
- Горячие источники
- В летнее время нерест лосося
- Подвесной мост через реку
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание на маршруте
- Оплата горячих источников в термальном бассейне
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, у вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
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