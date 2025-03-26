Викатория

Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!

Это невероятные эмоции и впечатления! Эдуард отличный рассказчик, очень много знает про край, интересно и познавательно его слушать!

День поездки попал на снегопад, но это не помешало нам добраться до всех запланированных мест и познакомиться с красотами Камчатки!

Вернулись домой довольные и счастливые! Уже планируем новые маршруты!

Обязательно обратимся снова!