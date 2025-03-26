Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность встретить рассвет на берегу Тихого океана и проводить закат у Охотского моря. Участники смогут насладиться живописными пейзажами, свежим морским воздухом и пикником на природе.
Путешествие включает рассказы о морской фауне, истории освоения Камчатки и культуре коренных народов. Подходит для всех возрастов и любителей природы
Путешествие включает рассказы о морской фауне, истории освоения Камчатки и культуре коренных народов. Подходит для всех возрастов и любителей природы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Встреча рассвета у Тихого океана
- 🌊 Закат на берегу Охотского моря
- 📚 Интересные истории о Камчатке
- 🥗 Пикник с живописными видами
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Тихий океан
- Охотское море
Описание экскурсии
Будет много красоты:
- Мы отправимся к Тихому океану с самого утра, чтобы встретить восходящее солнце над бескрайними волнами.
- Неспешно прогуляемся по побережью, а затем поедем к Охотскому морю.
- Там на берегу устроим пикник и посмотрим на закат. Будем отдыхать и созерцать прекрасное.
И интересных историй:
- О морской фауне. Расскажу об обитателях Тихого океана и Охотского моря, а также об их роли в местной экосистеме.
- Освоении территорий. Объясню, какие исторические события здесь происходили и какое влияние они оказали на формирование современного облика края.
- Культуре коренных народов. Познакомлю вас с традициями, праздниками и обрядами народов Камчатки.
- Экологических проблемах. Вы узнаете, какие меры принимаются для их решения.
Кому подойдёт экскурсия
Поездка понравится:
- путешественникам всех возрастов — от малышей до людей старшего поколения.
- любителям природы и морских пейзажей.
- ценителям спокойного и размеренного отдыха.
- тем, кто интересуется культурой и историей разных регионов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены пикник и трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica или Honda Fit. Есть детское кресло и бустер.
- Заберём вас в пределах Петропавловска-Камчатского. Трансфер из других мест обговаривается и оплачивается отдельно.
- В меню пикника — рыба или курица и гарнир на выбор (рис, гречка, макароны). Пожалуйста, сообщите заранее о ваших вкусовых предпочтениях.
- Время начала экскурсии может меняться в зависимости от сезона.
- По желанию на обратном пути можем завести вас в термальный бассейн. Билеты оплачиваются отдельно — от 300 до 600 ₽ за человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов на Камчатке
Здравствуйте:) Желаете посмотреть Камчатку, но боитесь что это слишком дорого? Меня зовут Эдуард. Я дипломированный гид-экскурсовод. Человек, влюблённый в Камчатку. Мы с моими коллегами-гидами развеем ваши сомнения и покажем красоты Камчатки по доступной цене. Много лет занимаемся туризмом, знаем все тонкости и нюансы предстоящих экскурсий. С нами Камчатка запомнится надолго!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Викатория
26 мар 2025
Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!
Это невероятные эмоции и впечатления! Эдуард отличный рассказчик, очень много знает про край, интересно и познавательно его слушать!
День поездки попал на снегопад, но это не помешало нам добраться до всех запланированных мест и познакомиться с красотами Камчатки!
Вернулись домой довольные и счастливые! Уже планируем новые маршруты!
Обязательно обратимся снова!
Это невероятные эмоции и впечатления! Эдуард отличный рассказчик, очень много знает про край, интересно и познавательно его слушать!
День поездки попал на снегопад, но это не помешало нам добраться до всех запланированных мест и познакомиться с красотами Камчатки!
Вернулись домой довольные и счастливые! Уже планируем новые маршруты!
Обязательно обратимся снова!
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