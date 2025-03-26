От рассвета до заката - от Тихого океана до Охотского моря

Начните день с восхода над Тихим океаном и завершите его закатом у Охотского моря. Погрузитесь в атмосферу Камчатки с увлекательными историями и пикником
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность встретить рассвет на берегу Тихого океана и проводить закат у Охотского моря. Участники смогут насладиться живописными пейзажами, свежим морским воздухом и пикником на природе.

Путешествие включает рассказы о морской фауне, истории освоения Камчатки и культуре коренных народов. Подходит для всех возрастов и любителей природы
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Встреча рассвета у Тихого океана
  • 🌊 Закат на берегу Охотского моря
  • 📚 Интересные истории о Камчатке
  • 🥗 Пикник с живописными видами
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
От рассвета до заката - от Тихого океана до Охотского моря
От рассвета до заката - от Тихого океана до Охотского моря
От рассвета до заката - от Тихого океана до Охотского моря
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Тихий океан
  • Охотское море

Описание экскурсии

Будет много красоты:

  • Мы отправимся к Тихому океану с самого утра, чтобы встретить восходящее солнце над бескрайними волнами.
  • Неспешно прогуляемся по побережью, а затем поедем к Охотскому морю.
  • Там на берегу устроим пикник и посмотрим на закат. Будем отдыхать и созерцать прекрасное.

И интересных историй:

  • О морской фауне. Расскажу об обитателях Тихого океана и Охотского моря, а также об их роли в местной экосистеме.
  • Освоении территорий. Объясню, какие исторические события здесь происходили и какое влияние они оказали на формирование современного облика края.
  • Культуре коренных народов. Познакомлю вас с традициями, праздниками и обрядами народов Камчатки.
  • Экологических проблемах. Вы узнаете, какие меры принимаются для их решения.

Кому подойдёт экскурсия

Поездка понравится:

  • путешественникам всех возрастов — от малышей до людей старшего поколения.
  • любителям природы и морских пейзажей.
  • ценителям спокойного и размеренного отдыха.
  • тем, кто интересуется культурой и историей разных регионов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены пикник и трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica или Honda Fit. Есть детское кресло и бустер.
  • Заберём вас в пределах Петропавловска-Камчатского. Трансфер из других мест обговаривается и оплачивается отдельно.
  • В меню пикника — рыба или курица и гарнир на выбор (рис, гречка, макароны). Пожалуйста, сообщите заранее о ваших вкусовых предпочтениях.
  • Время начала экскурсии может меняться в зависимости от сезона.
  • По желанию на обратном пути можем завести вас в термальный бассейн. Билеты оплачиваются отдельно — от 300 до 600 ₽ за человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Викатория
26 мар 2025
Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!
Это невероятные эмоции и впечатления! Эдуард отличный рассказчик, очень много знает про край, интересно и познавательно его слушать!
День поездки попал на снегопад, но это не помешало нам добраться до всех запланированных мест и познакомиться с красотами Камчатки!
Вернулись домой довольные и счастливые! Уже планируем новые маршруты!
Обязательно обратимся снова!
Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!Огромное спасибо Эдуарду за экскурсию и наш чудесный день!

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