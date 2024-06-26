«Хорошо-то как, словно на даче!», — воскликнул вулканолог Иван Кирсанов, увидев парящий оазис термальных источников среди снегов. С тех пор их так и называют — Дачные, и именно к ним мы с вами отправимся. А по пути увидим Мутновскую ГеоЭС, Вилючинский водопад и другие природные красоты Камчатки.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта поездка для тех, кто хочет почувствовать жар земли, ощутить мощь вулканов и восхититься уникальностью природы. Итак, в программе:

По дороге из окна автомобиля полюбуемся Вилючинским водопадом

Остановимся на Вилючинском перевале, откуда открывается вид на 10 вулканов

Пройдём по Горелинскому долу, посмотрим на цветущие поля рододендрона, арктоуса альпийского, спиреи березолистной и других растений

Изучим Мутновскую ГеоЭС, поговорим о принципе работы единственной в России геотермальной электростанции

Посетим завораживающий водопад Снежный барс

Прогуляемся по термальным площадкам Дачных источников. Вы увидите:

— Медвежью площадку, на которой растут краснокнижные растения — любка камчатская, фимбристилис охотский, бархатный мох кампилопус, а также представлены различные «выходы» термальных вод и кипящие «сковородки»

— Активную площадку с парящими сольфатарами и серными котлами

— Утиную площадку с диким термальным источником, в котором можно будет искупаться

Во время экскурсии вы узнаете об отличиях гейзеров от пульсирующих источников, особенностях термальных площадок, о краснокнижных обитателях местности, о строительстве и возможностях Мутновской ГеоЭС.

Кому подойдёт программа

Экскурсия будет интересна любому путешественнику, который хочет познакомиться с первозданной природой Камчатки. Не требует особой физической подготовки. Пеший переход составляет всего 3 км. Можно с детьми от 8 лет.

Организационные детали