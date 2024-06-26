«Хорошо-то как, словно на даче!», — воскликнул вулканолог Иван Кирсанов, увидев парящий оазис термальных источников среди снегов. С тех пор их так и называют — Дачные, и именно к ним мы с вами отправимся. А по пути увидим Мутновскую ГеоЭС, Вилючинский водопад и другие природные красоты Камчатки.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта поездка для тех, кто хочет почувствовать жар земли, ощутить мощь вулканов и восхититься уникальностью природы. Итак, в программе:
- По дороге из окна автомобиля полюбуемся Вилючинским водопадом
- Остановимся на Вилючинском перевале, откуда открывается вид на 10 вулканов
- Пройдём по Горелинскому долу, посмотрим на цветущие поля рододендрона, арктоуса альпийского, спиреи березолистной и других растений
- Изучим Мутновскую ГеоЭС, поговорим о принципе работы единственной в России геотермальной электростанции
- Посетим завораживающий водопад Снежный барс
- Прогуляемся по термальным площадкам Дачных источников. Вы увидите:
— Медвежью площадку, на которой растут краснокнижные растения — любка камчатская, фимбристилис охотский, бархатный мох кампилопус, а также представлены различные «выходы» термальных вод и кипящие «сковородки»
— Активную площадку с парящими сольфатарами и серными котлами
— Утиную площадку с диким термальным источником, в котором можно будет искупаться
Во время экскурсии вы узнаете об отличиях гейзеров от пульсирующих источников, особенностях термальных площадок, о краснокнижных обитателях местности, о строительстве и возможностях Мутновской ГеоЭС.
Кому подойдёт программа
Экскурсия будет интересна любому путешественнику, который хочет познакомиться с первозданной природой Камчатки. Не требует особой физической подготовки. Пеший переход составляет всего 3 км. Можно с детьми от 8 лет.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Safari. Время в дороге — около 3 часов в одну сторону.
- Двухразовое питание на маршруте включено в стоимость (завтрак, обед). Также предоставим треккинговые палки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. Паратунка или пос. Термальном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 66 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники. Меня зовут Александр, я родился и живу на Камчатке. Уже более 15 лет работаю гидом и делюсь красотой любимого полуострова. Мне есть, что вам показать и рассказать! В нашей команде работают 2 квалифицированных гида, прошедших обязательную государственную аттестацию.Задать вопрос
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