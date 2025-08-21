Экскурсия на Камчатке предлагает уникальную возможность погрузиться в мир вулканической природы. Участники пройдут по лавовым тоннелям, где можно увидеть застывшую магму и ледяные сталактиты. На фумарольных полях кипящая земля удивит

своими гейзерами и паровыми выбросами. Водопад Снежный Барс, спрятанный среди скал, подарит свежесть и мощь. Завершить день можно купанием в горячих источниках. Включённый обед на природе позволит восстановить силы и насладиться местными деликатесами. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и приключений

за 1–4 человек или 11000 ₽ за человека, если вас больше

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Мощный водопад Снежный Барс. Прогуляемся к 16-метровому водопаду, спрятанному среди отвесных скал. Почувствуем свежесть брызг и обсудим, почему он назван в честь альпиниста с титулом «Снежный барс СССР».

Фумарольные поля у Мутновской ГЭС. Увидим кипящую землю с гейзерами, паровыми выбросами и бурлящими грязевыми котлами — настоящее природное безумие.

Проход по лавовым пещерам. Пройдёмся по настоящим лавовым тоннелям, сверкающим льдом и застывшей магмой. Вас ждут сталактиты, лавовые «рулеты» и выход «из-под земли» на другой стороне — как в фильмах!

Купание в горячих источниках (по желанию). После насыщенного дня — заслуженный релакс: дикие термальные ванны под открытым небом или уютный бассейн на выбор.

Полноценный обед на природе. Основное блюдо, овощи и морские деликатесы — всё включено, чтобы восстановить силы в окружении вулканических пейзажей.

