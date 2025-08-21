Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке
Откройте для себя Камчатку: водопад Снежный Барс, фумарольные поля и лавовые пещеры. Насыщенный день с обедом и купанием в горячих источниках
Экскурсия на Камчатке предлагает уникальную возможность погрузиться в мир вулканической природы. Участники пройдут по лавовым тоннелям, где можно увидеть застывшую магму и ледяные сталактиты. На фумарольных полях кипящая земля удивит
своими гейзерами и паровыми выбросами. Водопад Снежный Барс, спрятанный среди скал, подарит свежесть и мощь. Завершить день можно купанием в горячих источниках. Включённый обед на природе позволит восстановить силы и насладиться местными деликатесами. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и приключений
Мощный водопад Снежный Барс. Прогуляемся к 16-метровому водопаду, спрятанному среди отвесных скал. Почувствуем свежесть брызг и обсудим, почему он назван в честь альпиниста с титулом «Снежный барс СССР».
Фумарольные поля у Мутновской ГЭС. Увидим кипящую землю с гейзерами, паровыми выбросами и бурлящими грязевыми котлами — настоящее природное безумие.
Проход по лавовым пещерам. Пройдёмся по настоящим лавовым тоннелям, сверкающим льдом и застывшей магмой. Вас ждут сталактиты, лавовые «рулеты» и выход «из-под земли» на другой стороне — как в фильмах!
Купание в горячих источниках (по желанию). После насыщенного дня — заслуженный релакс: дикие термальные ванны под открытым небом или уютный бассейн на выбор.
Полноценный обед на природе. Основное блюдо, овощи и морские деликатесы — всё включено, чтобы восстановить силы в окружении вулканических пейзажей.
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
Поедем на внедорожниках и джипах N-Patrol, T-Surf, микроавтобусе повышенной проходимости M-Delica или вездеходе Sever Truck
Выезд из Петропавловска-Камчатского в 7:00. Возвращение в город в 19:00
По завершении экскурсионной программы предложим вам искупаться в диких Паратунских горячих источниках (бесплатно) или посетить термальный бассейн (вход оплачивается отдельно — 700 ₽ с чел.)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 196 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили и
обошли пешком практически каждый её уголок. Побывали на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовали на себе всю прелесть этих мест и теперь хотим поделится с вами этой первозданной красотой. Мы самостоятельно водим и бережём своих гостей на протяжении всего маршрута! Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, расскажем увлекательные истории, вкусно накормим с живописными видами. С вами останутся на всю жизнь незабываемые эмоции и многочисленные фото и видео с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, увлекательно и самое главное безопасно.
Мария
21 авг 2025
Очень живописный и интересный маршрут. За один день увидели и удивительные Дачные источники, где как будто пар выходит из под земли, и невероятной красоты пейзажи, как будто побывал в Исландии,
интересные пещеры, невероятно красивый водопад. Гид замечательный и очень заботливый, интересно рассказывал, накормил вкусным обедом, помог сделать красивые кадры, в конце завёз на термальные источники - то что надо после насыщенного дня. Остались всем очень довольны