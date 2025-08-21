Мои заказы

Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке

Откройте для себя Камчатку: водопад Снежный Барс, фумарольные поля и лавовые пещеры. Насыщенный день с обедом и купанием в горячих источниках
Экскурсия на Камчатке предлагает уникальную возможность погрузиться в мир вулканической природы. Участники пройдут по лавовым тоннелям, где можно увидеть застывшую магму и ледяные сталактиты. На фумарольных полях кипящая земля удивит
своими гейзерами и паровыми выбросами. Водопад Снежный Барс, спрятанный среди скал, подарит свежесть и мощь. Завершить день можно купанием в горячих источниках. Включённый обед на природе позволит восстановить силы и насладиться местными деликатесами. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и приключений

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные лавовые пещеры
  • 💦 Водопад Снежный Барс
  • 🔥 Фумарольные поля
  • 🛁 Горячие источники
  • 🍽️ Обед на природе
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке© Анатолий
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке© Анатолий
Лавовые пещеры, Снежный Барс и фумарольные поля: путешествие по Камчатке© Анатолий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Лавовые пещеры
  • Водопад Снежный Барс
  • Фумарольные поля

Описание экскурсии

Мощный водопад Снежный Барс. Прогуляемся к 16-метровому водопаду, спрятанному среди отвесных скал. Почувствуем свежесть брызг и обсудим, почему он назван в честь альпиниста с титулом «Снежный барс СССР».

Фумарольные поля у Мутновской ГЭС. Увидим кипящую землю с гейзерами, паровыми выбросами и бурлящими грязевыми котлами — настоящее природное безумие.

Проход по лавовым пещерам. Пройдёмся по настоящим лавовым тоннелям, сверкающим льдом и застывшей магмой. Вас ждут сталактиты, лавовые «рулеты» и выход «из-под земли» на другой стороне — как в фильмах!

Купание в горячих источниках (по желанию). После насыщенного дня — заслуженный релакс: дикие термальные ванны под открытым небом или уютный бассейн на выбор.

Полноценный обед на природе. Основное блюдо, овощи и морские деликатесы — всё включено, чтобы восстановить силы в окружении вулканических пейзажей.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 5 лет
  • Поедем на внедорожниках и джипах N-Patrol, T-Surf, микроавтобусе повышенной проходимости M-Delica или вездеходе Sever Truck
  • Выезд из Петропавловска-Камчатского в 7:00. Возвращение в город в 19:00
  • По завершении экскурсионной программы предложим вам искупаться в диких Паратунских горячих источниках (бесплатно) или посетить термальный бассейн (вход оплачивается отдельно — 700 ₽ с чел.)
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 196 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили и
обошли пешком практически каждый её уголок. Побывали на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовали на себе всю прелесть этих мест и теперь хотим поделится с вами этой первозданной красотой. Мы самостоятельно водим и бережём своих гостей на протяжении всего маршрута! Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, расскажем увлекательные истории, вкусно накормим с живописными видами. С вами останутся на всю жизнь незабываемые эмоции и многочисленные фото и видео с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, увлекательно и самое главное безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Мария
Мария
21 авг 2025
Очень живописный и интересный маршрут. За один день увидели и удивительные Дачные источники, где как будто пар выходит из под земли, и невероятной красоты пейзажи, как будто побывал в Исландии,
интересные пещеры, невероятно красивый водопад. Гид замечательный и очень заботливый, интересно рассказывал, накормил вкусным обедом, помог сделать красивые кадры, в конце завёз на термальные источники - то что надо после насыщенного дня. Остались всем очень довольны

Входит в следующие категории Камчатки

