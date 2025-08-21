В путешествии по одному из самых живописных маршрутов на Камчатке вы побываете у подножья Вилючинского вулкана и на лучшей смотровой в окрестностях. Увидите, как тепло земли используют на электростанции. На термальных площадках перенесётесь в инопланетный мир грязевых котлов и фумарол. Примете ванны в диком бассейне. А в конце посетите заповедный водопад.

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Описание экскурсии

Живописная дорога

Наш путь к Вилючинскому вулкану лежит через посёлок Термальный — до него дорога асфальтирована, дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка, пересечём несколько горных рек, а у подножья вулкана остановимся для фото.

Вилючинский перевал и фотозона

Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится, пожалуй, лучшая видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие камчатской природы, а также сделать замечательные снимки.

Дачные термальные источники и Мутновская ГеоЭС

Затем мы доберёмся до электростанции. Оставим машину и отправимся по пешеходному маршруту к источникам, расположенным в районе вулкана Мутновский. В народе их называют Малой долиной гейзеров. И хотя самих гейзеров здесь нет, но название прижилось, а само место привлекает многих путешественников красотой пейзажей.

Мы пройдём через несколько термальных площадок:

Первая из них — Медвежья , где всё кипит и булькает, а воздух насыщен разными газами и запахами.

, где всё кипит и булькает, а воздух насыщен разными газами и запахами. Следующая площадка — Активная , самая мощная из Дачных источников. Здесь из-под земли с сильным шумом вырываются несколько парогазовых струй (фумарол), которые и принимают за гейзеры.

, самая мощная из Дачных источников. Здесь из-под земли с сильным шумом вырываются несколько парогазовых струй (фумарол), которые и принимают за гейзеры. А на площадке Утиной есть небольшой дикий термальный бассейн, в котором можно искупаться.

Водопад Снежный барс

Вернувшись на парковку, мы поедем к заключительной локации — водопаду на ручье Спокойный, который протекает по скалистому ущелью. Кристально чистая вода с грохотом падает вниз и разбивается в пыль. Смельчаки смогут здесь искупаться.

Организационные детали