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Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс

Посетить Малую долину гейзеров, искупаться в целебных водах и влюбиться в красоту камчатской природы
В путешествии по одному из самых живописных маршрутов на Камчатке вы побываете у подножья Вилючинского вулкана и на лучшей смотровой в окрестностях. Увидите, как тепло земли используют на электростанции. На термальных площадках перенесётесь в инопланетный мир грязевых котлов и фумарол. Примете ванны в диком бассейне. А в конце посетите заповедный водопад.
5
1 отзыв
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс
Дачные термальные источники, Мутновская ГеоЭС и водопад Снежный барс

Описание экскурсии

Живописная дорога

Наш путь к Вилючинскому вулкану лежит через посёлок Термальный — до него дорога асфальтирована, дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка, пересечём несколько горных рек, а у подножья вулкана остановимся для фото.

Вилючинский перевал и фотозона

Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится, пожалуй, лучшая видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие камчатской природы, а также сделать замечательные снимки.

Дачные термальные источники и Мутновская ГеоЭС

Затем мы доберёмся до электростанции. Оставим машину и отправимся по пешеходному маршруту к источникам, расположенным в районе вулкана Мутновский. В народе их называют Малой долиной гейзеров. И хотя самих гейзеров здесь нет, но название прижилось, а само место привлекает многих путешественников красотой пейзажей.

Мы пройдём через несколько термальных площадок:

  • Первая из них — Медвежья, где всё кипит и булькает, а воздух насыщен разными газами и запахами.
  • Следующая площадка — Активная, самая мощная из Дачных источников. Здесь из-под земли с сильным шумом вырываются несколько парогазовых струй (фумарол), которые и принимают за гейзеры.
  • А на площадке Утиной есть небольшой дикий термальный бассейн, в котором можно искупаться.

Водопад Снежный барс

Вернувшись на парковку, мы поедем к заключительной локации — водопаду на ручье Спокойный, который протекает по скалистому ущелью. Кристально чистая вода с грохотом падает вниз и разбивается в пыль. Смельчаки смогут здесь искупаться.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Sequoia. Если вам нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, возьмите свои.
  • Продолжительность экскурсии с учётом трансфера — 10–12 часов. На источниках мы будем 2-3 часа, включая время на купание.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Питание на маршруте — вода, чай и кофе, бутерброды. По желанию можете взять ещё перекус.
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и возьмите треккинговые ботинки

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный16 000 ₽
Дети до 12 лет10 000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Красоты Камчатки не нуждаются в дополнительных эпитетах. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Всё прошло отлично! Дмитрий хорошо знающий и любящий свой край, интересный собеседник, очень внимательный, помогал и страховал всю экскурсию. Всё было продумано до мелочей- треккинговые палки, вода, перекус, вкусный обед!
А виды какие невероятные! Такие воспоминания останутся на всю жизнь!!!
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