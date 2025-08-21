Описание экскурсии
Живописная дорога
Наш путь к Вилючинскому вулкану лежит через посёлок Термальный — до него дорога асфальтирована, дальше будет гравий и бездорожье. Мы проедем по красивейшим местам долины реки Паратунка, пересечём несколько горных рек, а у подножья вулкана остановимся для фото.
Вилючинский перевал и фотозона
Далее нас ждет подъём по серпантину на вершину Вилючинского перевала, где находится, пожалуй, лучшая видовая площадка и фотозона с лавочками и качелями. Здесь вы сможете оценить всю прелесть и величие камчатской природы, а также сделать замечательные снимки.
Дачные термальные источники и Мутновская ГеоЭС
Затем мы доберёмся до электростанции. Оставим машину и отправимся по пешеходному маршруту к источникам, расположенным в районе вулкана Мутновский. В народе их называют Малой долиной гейзеров. И хотя самих гейзеров здесь нет, но название прижилось, а само место привлекает многих путешественников красотой пейзажей.
Мы пройдём через несколько термальных площадок:
- Первая из них — Медвежья, где всё кипит и булькает, а воздух насыщен разными газами и запахами.
- Следующая площадка — Активная, самая мощная из Дачных источников. Здесь из-под земли с сильным шумом вырываются несколько парогазовых струй (фумарол), которые и принимают за гейзеры.
- А на площадке Утиной есть небольшой дикий термальный бассейн, в котором можно искупаться.
Водопад Снежный барс
Вернувшись на парковку, мы поедем к заключительной локации — водопаду на ручье Спокойный, который протекает по скалистому ущелью. Кристально чистая вода с грохотом падает вниз и разбивается в пыль. Смельчаки смогут здесь искупаться.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Sequoia. Если вам нужен бустер или детское кресло, пожалуйста, возьмите свои.
- Продолжительность экскурсии с учётом трансфера — 10–12 часов. На источниках мы будем 2-3 часа, включая время на купание.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- Питание на маршруте — вода, чай и кофе, бутерброды. По желанию можете взять ещё перекус.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и возьмите треккинговые ботинки
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|16 000 ₽
|Дети до 12 лет
|10 000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Всё прошло отлично! Дмитрий хорошо знающий и любящий свой край, интересный собеседник, очень внимательный, помогал и страховал всю экскурсию. Всё было продумано до мелочей- треккинговые палки, вода, перекус, вкусный обед!
А виды какие невероятные! Такие воспоминания останутся на всю жизнь!!!