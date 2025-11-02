читать дальше

накрытый стол, вкусные закуски и бокал игристого на берегу Тихого океана — звучит само по себе впечатляюще.



Но главное не это, а ощущения, которые испытываешь, впервые открыв бутылку при помощи сабли. Не думала, что это так волнительно. Свой первый сабраж я точно не забуду.



Елена очень вдохновенно рассказывает о вине. Видно, что для неё это больше чем просто работа. Поэтому и слушать её так увлекательно.



Ещё Елена удивила нас сочетанием игристого с некоторыми закусками, о которых не буду рассказывать, чтобы не испортить сюрприз.



Рекомендую экскурсию тем, кто хочет научиться эффектно — и безопасно! — открывать шампанское (причём необязательно саблей). А также тем, кто любит новые впечатления. Вообще, мне кажется, что это такая уникальная история, которая будет интересна многим.



Благодарю Елену и её мужа Богдана за прекрасный вечер!