Индивидуальная экскурсия на берегу Тихого океана с мастер-классами
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: берег Тихого океана, мастер-классы по сабражу и винам, фудпейринг. Незабываемое путешествие с гидом-сомелье
«К дегустации не допускаются дети до 18 лет и лица, имеющие противопоказания для приёма алкоголя»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
от 28 000 ₽ за всё до 7 чел.
Кроноцкий заповедник + крабы
Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Начало: По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
«Дегустация, билеты в визит-центр и трансфер из Петропавловска-Камчатского (и обратно) входят в стоимость экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9000 ₽ за человека
Увлекательное путешествие по Камчатке: от равнины до крутого подъёма
Экскурсия на Камчатке «Как оседлать Верблюда?» - идеальный выбор для новичков и опытных туристов. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На парковке у ТЦ «Планета»
«Опционально — дегустация красной икры и рыбной продукции»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
45 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ТТатьяна2 ноября 2025Мы были в конце октября, это очень актуальная экскурсия в межсезонье. На неё можно взять детей, так как в программе посещение визит центра заповедник. Самое впечатляющее это вид на город и выход в море. Краб!!!! Вот что вкусно.
- ИИрина6 октября 2025Замечательное, не забываемое путешествие, очень понравилось!! Рекомендую!!! Получите массу впечатлений и удовольствия от дегустации краба и комплименты от организаторов тура.
- ААлексей28 июля 2025Нам очень все понравилось. И стол, и напитки, и вид шикарный. Елена рассказывает все с таким увлечением - приятно слушать! Рекомендуем))
- DDarina9 января 2025Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами, которые вам влюбляют в
- IIskra22 октября 2024Экскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резким изменением погодных условий были
- ААлёна15 сентября 2024Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!
На комфортном автомобиле нас привезли на уютный
- УУльяна7 августа 2024Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
- ААлексей29 июля 2024Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
- TTatiana27 июля 2024Есть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последних.
