Дегустации на экскурсиях на Камчатке – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» на Камчатке, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на берегу Тихого океана с мастер-классами
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: берег Тихого океана, мастер-классы по сабражу и винам, фудпейринг. Незабываемое путешествие с гидом-сомелье
«К дегустации не допускаются дети до 18 лет и лица, имеющие противопоказания для приёма алкоголя»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
от 28 000 ₽ за всё до 7 чел.
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Кроноцкий заповедник + крабы
Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Начало: По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
«Дегустация, билеты в визит-центр и трансфер из Петропавловска-Камчатского (и обратно) входят в стоимость экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9000 ₽ за человека
Как оседлать Верблюда?
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Камчатке: от равнины до крутого подъёма
Экскурсия на Камчатке «Как оседлать Верблюда?» - идеальный выбор для новичков и опытных туристов. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: На парковке у ТЦ «Планета»
«Опционально — дегустация красной икры и рыбной продукции»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
45 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
    Мы были в конце октября, это очень актуальная экскурсия в межсезонье. На неё можно взять детей, так как в программе посещение визит центра заповедник. Самое впечатляющее это вид на город и выход в море. Краб!!!! Вот что вкусно.
  • И
    Ирина
    6 октября 2025
    2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
    Замечательное, не забываемое путешествие, очень понравилось!! Рекомендую!!! Получите массу впечатлений и удовольствия от дегустации краба и комплименты от организаторов тура.
  • А
    Алексей
    28 июля 2025
    Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
    Нам очень все понравилось. И стол, и напитки, и вид шикарный. Елена рассказывает все с таким увлечением - приятно слушать! Рекомендуем))
  • D
    Darina
    9 января 2025
    2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
    Очень интересная экскурсия, в музей заповедника очень много интерактива, отдельное внимание заслуживают фильмы с прекрасными пейзажами, которые вам влюбляют в
    читать дальше

    Камчатку. Много интересного материала и знаний про район и его освоение. Музей эт обязательно для посещения, чтобы познать и раскрыть в полном объем все красоты этого края) Краб так же был безумно вкусный, сервированный лемончелой) но для лучшего познания всех красот Камчатки советую экскурсию на Ксудач вертолетную, там просто захватывает дух от природных пейзажей! И контраст теплых источников и зимней прохлады встряхнет ваш организм)

  • I
    Iskra
    22 октября 2024
    2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
    Экскурсию заказывали спонтанно, и не прогадали! В первый день пребывания на Камчатке, в связи с резким изменением погодных условий были
    читать дальше

    немножко напряжены, но все прошло отлично! Маршрут великолепен, экскурсия прошла на одном дыхании. В музее были какvip посетители, очень познавательно, особенно для нас, далеких от вулканов. Про дегустацию крабов- восторг! Очень вкусно, показали, рассказали и накормили! Процветания и удачи всем организаторам экскурсии!

  • А
    Алёна
    15 сентября 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
    Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!

    На комфортном автомобиле нас привезли на уютный
    читать дальше

    пляж с красивыми пейзажами, накрыли потрясающий стол разнообразных закусок.

    Елена подробно рассказала, как открывать и дегустировать вино; как сочетать вкусы и закуски; погрузила в историю происхождения игристого; а главное - научила открывать вино саблей. Море эмоций и впечатлений и определенно одна из самых запоминающихся и необычных «экскурсий» на Камчатке. Спасибо!

  • У
    Ульяна
    7 августа 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
    Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
    Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
    читать дальше

    одно из самых запоминающихся событий в моем отпуске. Елена и ее супруг Богдан создали вкусную, уютную и незабываемую атмосферу на берегу Тихого Океана. Приправленную полетами Военных Вертолетов «это бонус случайный» и шумом волн, я получил возможность открыть бутылку шампанского, изготовленного по классической технологии, ощутить комплексный и нестандартный вкус сопровождавших закусок и сохранить тепло внутри. Огромное спасибо за такую возможность. Оно точно того стоит. Если отдыхать после экскурсий в ресторанах Вам надоело, напишите Елене и она позаботиться о том, чтобы Вам было интересно, полезно и пузырьково.

  • T
    Tatiana
    27 июля 2024
    Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
    Есть экскурсии интересные, есть познавательные, а есть уникальные. И вот эта экскурсия или даже мастер-класс — точно из числа последних.

    Изысканно
    читать дальше

    накрытый стол, вкусные закуски и бокал игристого на берегу Тихого океана — звучит само по себе впечатляюще.

    Но главное не это, а ощущения, которые испытываешь, впервые открыв бутылку при помощи сабли. Не думала, что это так волнительно. Свой первый сабраж я точно не забуду.

    Елена очень вдохновенно рассказывает о вине. Видно, что для неё это больше чем просто работа. Поэтому и слушать её так увлекательно.

    Ещё Елена удивила нас сочетанием игристого с некоторыми закусками, о которых не буду рассказывать, чтобы не испортить сюрприз.

    Рекомендую экскурсию тем, кто хочет научиться эффектно — и безопасно! — открывать шампанское (причём необязательно саблей). А также тем, кто любит новые впечатления. Вообще, мне кажется, что это такая уникальная история, которая будет интересна многим.

    Благодарю Елену и её мужа Богдана за прекрасный вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Дегустационные туры»

