1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«Птичьи базары на острове Старичков»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«Ланч на острове и любование природой»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
«Морская прогулка к острову Старичков для осмотра основных достопримечательностей морской Камчатки:— Бухта Тихая— Бабушкин камень— Мыс Безымянный— Бухта Гротовая— Скалы Три брата»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлизавета11 мая 2024Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На острова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 9 340 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год на острова, 15 ⭐ отзывов, цены от 9340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август