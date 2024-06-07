Экскурсии на острова из Камчатки

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» на Камчатке, цены от 9 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«Птичьи базары на острове Старичков»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«Ланч на острове и любование природой»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Мини-группа
5 часов
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Увидеть одну из ярчайших природных достопримечательностей Камчатского края и её обитателей
Начало: У остановки «Садовая»
«Морская прогулка к острову Старичков для осмотра основных достопримечательностей морской Камчатки:— Бухта Тихая— Бабушкин камень— Мыс Безымянный— Бухта Гротовая— Скалы Три брата»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 340 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
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    значения, потому что знаю, что морской болезнью не страдаю. Однако Тихий океан решил, что ему виднее)) Это немного омрачило поездку, но все равно я очень довольна. Мораль: Даже если вы уверены, что вы моряк в 7-м поколении, лучше примите таблетки от укачивания, лишним не будет. Очень впечатлена пейзажами края, непередаваемо! Красота невероятная! Тихий океан вовсе не тихий) Показал себя во всей красе. Команда профессионалов и заботилась, и кормила, и доставила туда-обратно, и поведала много интересного о Камчатке. Было все невероятно вкусно, красиво, интересно и время, не смотря на укачивание, пролетело незаметно. Успели даже поспать (совсем не от скуки!)))) Из живности, правда, только птичек видели. Очень рекомендую!

  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
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    крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
  3. Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 9 340 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год на острова, 15 ⭐ отзывов, цены от 9340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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