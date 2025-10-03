Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
11 000 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Откройте для себя уникальный птичий заповедник на Камчатке. Путешествие к острову Старичков обещает незабываемые впечатления и близость к природе
Начало: На Морском Вокзале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
10 700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
22 июн в 07:00
23 июн в 07:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличная экскурсия
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А
Отличная прогулка,рыбалка всё понравилось, всё увидели что хотели увидеть. Мощно.
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Отличная прогулка. Улов отменный. Однозначно рекомендую!
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Прекрасная экскурсия от начала и до конца. Команда на высшем уровне, радушные ребята и профессионалы своего дела. В начале кок
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Ш
Это была потрясающая прогулка!
Спасибо экипажу за заботу на протяжении всей прогулки, сделали наш отдых максимально комфортным!
Увидели косаток, китов, нерп, сивучей,
Спасибо экипажу за заботу на протяжении всей прогулки, сделали наш отдых максимально комфортным!
Увидели косаток, китов, нерп, сивучей,
+1
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Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Капитан судна Евгений несомненно профессионал своего
Капитан судна Евгений несомненно профессионал своего
+2
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Молодцы! Отдохнули душой и телом, порадовали мозг, глаз и желудок!
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Е
Экскурсия отличная. При хорошей погоде, так вообще замечательно!
Вода красивого цвета, птичьи базары, сивучи, касатки… накормили очень вкусно:завтрак, перекус крабами, обед
Вода красивого цвета, птичьи базары, сивучи, касатки… накормили очень вкусно:завтрак, перекус крабами, обед
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Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись.
Организация была четкой и понятной, организаторы приятные в общении люди.
Организация была четкой и понятной, организаторы приятные в общении люди.
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Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Организация на высоте - с собой куча еды, удочки. Перекусили крабом, поймали несколько окуней, посмотрели природные красоты и даже успели выспаться в каюте)
Организация на высоте - с собой куча еды, удочки. Перекусили крабом, поймали несколько окуней, посмотрели природные красоты и даже успели выспаться в каюте)
+2
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Всего 68 отзывов на Камчатке в категории "От Морского вокзала"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «От Морского вокзала»
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