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От Морского вокзала – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» на Камчатке, цены от 10 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
На яхте
5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Познакомиться с водными достопримечательностями Камчатки и порыбачить в живописной бухте
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
11 000 ₽ за человека
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
На катере
5 часов
32 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
Откройте для себя уникальный птичий заповедник на Камчатке. Путешествие к острову Старичков обещает незабываемые впечатления и близость к природе
Начало: На Морском Вокзале
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
10 700 ₽ за человека
В гости к хозяевам моря
На яхте
10 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
22 июн в 07:00
23 июн в 07:00
22 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Дарья
В гости к хозяевам моря
Отличная экскурсия
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А
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Отличная прогулка,рыбалка всё понравилось, всё увидели что хотели увидеть. Мощно.
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Татьяна
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Отличная прогулка. Улов отменный. Однозначно рекомендую!
Отличная прогулка. Улов отменный. Однозначно рекомендую!
Отличная прогулка. Улов отменный. Однозначно рекомендую!
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Мария
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Прекрасная экскурсия от начала и до конца. Команда на высшем уровне, радушные ребята и профессионалы своего дела. В начале кок
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Михаил угостил завтраком, стол ломился от еды. На обед мы отведали наивкуснейшую уху из красной рыбы, в конце прогулки мы попробовали камчатского краба.
Помощник капитана Иван поведал нам интересные легенды о Камчатки и ее краях, и животного мира. Также заботился о людях, которые себя плохо чувствовали, помогал дамам рыбачить. Правда, нас удача, к сожалению, обошла стороной и получилось поймать камбалу, но другим девушкам повезло больше в нашем путешествии. Также хотелось бы выразить благодарность капитану Павлу.
Однозначно советую команду и экскурсию.
P.S. единственное, лучше советовать всем без исключения принимать таблетки от морской болезни. У нас не наблюдалось этой болезни и учились в морском университете, но не было опыта выхода в океан. Нам, к счастью, не было плохо, но мы были на грани😂

Прекрасная экскурсия от начала и до конца. Команда на высшем уровне, радушные ребята и профессионалы своего
Прекрасная экскурсия от начала и до конца. Команда на высшем уровне, радушные ребята и профессионалы своего
Прекрасная экскурсия от начала и до конца. Команда на высшем уровне, радушные ребята и профессионалы своего
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Ш
В гости к хозяевам моря
Это была потрясающая прогулка!
Спасибо экипажу за заботу на протяжении всей прогулки, сделали наш отдых максимально комфортным!

Увидели косаток, китов, нерп, сивучей,
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это большая удача!
Сама яхта в отличном состоянии, всю прогулку любовались видами!
Нам приготовили очень вкусную уху, накормили крабами, спасибо за прекрасный день и никакой дождик его не испортил!

Это была потрясающая прогулка!
Это была потрясающая прогулка!
Это была потрясающая прогулка!
Это была потрясающая прогулка!+1
Это была потрясающая прогулка!
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Алексей
В гости к хозяевам моря
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Капитан судна Евгений несомненно профессионал своего
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дела!
Экскурсия безумно понравилась! Нам очень повезло, ведь довелось увидеть и касаток, и сивучей, и даже кита!
Все это во многом благодаря команде, которая меняла курс, дабы нам довелось увидеть эти чудеса!
Еда на корабле просто вышка! И крабами вкуснейшими накормили и бутерброды с местной красной рыбкой сделали, уху Алексей сварил, которая, хочу заметить, по вкусу пойдет для ресторана с мишленовской звездой!!
Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения по поводу данной экскурсии- отбросьте их и смело покупайте путевку!
Только не будьте слишком самоуверенными и заранее приобретите таблетку от укачивания, ибо в трюме качка ощущается совсем иначе и без нее там будет тяжко!
Еще раз огромнейшее спасибо команде, всего вам самого наилучшего!!

Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!+2
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
Гид Алексей прекрасный человек и интересный собеседник, который расскажет много интересного и поддержит любую беседу!
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Людмила
В гости к хозяевам моря
Молодцы! Отдохнули душой и телом, порадовали мозг, глаз и желудок!
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Е
В гости к хозяевам моря
Экскурсия отличная. При хорошей погоде, так вообще замечательно!
Вода красивого цвета, птичьи базары, сивучи, касатки… накормили очень вкусно:завтрак, перекус крабами, обед
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ухой, ужин наловленной самостоятельно рыбой. Команда отличная. На катере всё есть для удобства.
Правда есть и минусы:17 человек довольно многовато и тесновато; как оказалось,с нами плавали те,кто заплатил гоооораааздо дешевле,а условия те же…..

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Станислав
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись.
Организация была четкой и понятной, организаторы приятные в общении люди.
Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись.
Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись.
Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись.
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Филипп
В гости к хозяевам моря
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Организация на высоте - с собой куча еды, удочки. Перекусили крабом, поймали несколько окуней, посмотрели природные красоты и даже успели выспаться в каюте)
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!+2
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
Хорошая организация и комфортная яхта, шикарные виды и рыбалка!
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Всего 68 отзывов на Камчатке в категории "От Морского вокзала"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая;
  2. Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа);
  3. В гости к хозяевам моря.
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Вулканы;
  2. Авачинская бухта;
  3. Халактырский пляж;
  4. Вулкан Мутновский;
  5. Мыс Маячный;
  6. Вилючинский водопад;
  7. Набережная;
  8. Гора Морозная;
  9. Памятник «Здесь начинается Россия»;
  10. Долина Гейзеров.
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2026
Сейчас на Камчатке в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 10 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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