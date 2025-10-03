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дела!

Экскурсия безумно понравилась! Нам очень повезло, ведь довелось увидеть и касаток, и сивучей, и даже кита!

Все это во многом благодаря команде, которая меняла курс, дабы нам довелось увидеть эти чудеса!

Еда на корабле просто вышка! И крабами вкуснейшими накормили и бутерброды с местной красной рыбкой сделали, уху Алексей сварил, которая, хочу заметить, по вкусу пойдет для ресторана с мишленовской звездой!!

Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения по поводу данной экскурсии- отбросьте их и смело покупайте путевку!

Только не будьте слишком самоуверенными и заранее приобретите таблетку от укачивания, ибо в трюме качка ощущается совсем иначе и без нее там будет тяжко!

Еще раз огромнейшее спасибо команде, всего вам самого наилучшего!!