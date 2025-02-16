Бескрайние снежные долины и горные хребты, поездка по живописной Сухой реке, неповторимые виды с Авачинского перевала и буря ярких эмоций — всё это ждёт вас в путешествии. Перемещаться между локациями вы будете на нартах — под чутким контролем опытного гида-инструктора.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

В нартах вы проедете вдоль Сухой речки по маркированной трассе, на протяжении которой открывается сказочная панорама Авачинского и Корякского вулканов. Гид-инструктор расскажет, почему они так названы и когда в последний раз извергались.

Также на маршруте — экструзия Верблюд. Со смотровой площадки полюбуетесь видом на Налычевскую долину, вулкан Жупановский, Авачинскую бухту и город.

Организационные детали