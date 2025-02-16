Бескрайние снежные долины и горные хребты, поездка по живописной Сухой реке, неповторимые виды с Авачинского перевала и буря ярких эмоций — всё это ждёт вас в путешествии. Перемещаться между локациями вы будете на нартах — под чутким контролем опытного гида-инструктора.
Описание экскурсии
В нартах вы проедете вдоль Сухой речки по маркированной трассе, на протяжении которой открывается сказочная панорама Авачинского и Корякского вулканов. Гид-инструктор расскажет, почему они так названы и когда в последний раз извергались.
Также на маршруте — экструзия Верблюд. Со смотровой площадки полюбуетесь видом на Налычевскую долину, вулкан Жупановский, Авачинскую бухту и город.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- В стоимость включено: трансфер на Mitsubishi Delica или Honda CRV, сопровождение инструктора, перекус
- Перед выездом мы проведём инструктаж по безопасности
- По желанию можем организовать спуск на горных лыжах или сноуборде со склона Авачинского вулкана — подробности в переписке
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автостанции в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте, моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.Задать вопрос
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