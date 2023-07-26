Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый
Подарите себе возможность насладиться потрясающим зрелищем на разноцветные стены кратеров, на величественные ледники, фумарольные поля из трещин которых вырываются и парят столбы пара и газа, совершив восхождения на вулканы Мутновский и Горелый.
Ближайшие даты:
26
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Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Восхождение на вулкан Горелый.
- Ранний выезд из г. Петропавловска–Камчатского на машине повышенной проходимости в район Мутновско–Горелого нагорья. По пути остановка на Вилючинском перевале (высота 825 м), откуда в хорошую погоду открывается живописный вид на Вилючинский вулкан, а также вулканов Горелый и Мутновский. Установка базового палаточного лагеря.
- Восхождение на влк. Горелый. Восхождение не сложное, занимает до 3-х часов в одну сторону. Подъем с 800 м. Прогулка по кромке кратеров вулкана, в одном из них находится живописное снежно–ледовое озеро, в другом действует небольшая фумарола. Вулкан находится в кальдере диаметром 10х13 км, образованной в результате мощного извержения Прото–Горелого вулкана, случившего около 40 тыс. лет назад. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых.
- Питание: Обед и ужин включены в стоимость тура.
- Ночлег: Базовый палаточный лагерь.
- День 2: вулкан Мутновский и каньон Опасный.
- После завтрака переезд на машине к подножию вулкана Мутновский. Пешеходный маршрут с восхождением и экскурсией на левый борт вулкана (около 3–4-х часов, общее время экскурсии). При хорошей погоде потрясающее зрелище на разноцветные стены кратеров, на величественные ледники, фумарольные поля из трещин которых вырываются и парят столбы пара и газа.
- Мутновский вулкан по зрелищности совсем не уступает другой нашей визитной карточке Камчатки Долине гейзеров! На обратном пути осмотр величественного каньона Опасный с его мощным 80-ти метровым водопадом. Возвращение в базовый лагерь, ужин, отдых.
- Питание: Завтрак, перекус на маршруте и ужин включены в стоимость тура.
- Ночлег: Базовый палаточный лагерь.
- День 3: Геотермальные источники.
- После завтрака сбор базового палаточного лагеря. Переезд на машине к Мутновской геотермальной электростанции.
- Пешеходная обзорная прогулка (1,5 км. в одну сторону), с небольшими подъемами и спусками в обход станции по тропе к Дачным источникам. На источниках можно наблюдать кипящие, булькающие котлы с синей глиной, средние и мелкие шумящие парогазовые струи похожие на небольшие гейзеры.
- На обратном пути есть возможность искупаться в небольшой термальной ванне, расположенной недалеко от Дачных источников. По окончании прогулки возвращение в г. Петропавловск–Камчатский.
- Питание: Завтрак и перекус на маршруте включены в стоимость тура.
Важная информация:
- Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет;
- Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться;
- Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно;
- При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.
26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание на маршруте
- Услуги гидов–проводников
- Услуги поваров
- Услуги транспорта
- Экскурсии по программе
- Аренда снаряжения (палатки, коврики, кухонное оборудование и т. д.)
- Страховка
- Разрешение на посещение природных парков
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловск–Камчатский и обратно
- Проживание в гостиницах г. Петропавловска–Камчатского, базах отдыха в пос. Паратунка
- Аренда спальников, треккинговых палок (оплачиваются дополнительно)
- Личное снаряжение
- Спиртные напитки.
- Снаряжение которое можно взять в аренду: Спальник, предмет личного снаряжения рекомендуется иметь с собой. Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой личный вкладыш в спальник.
- Спальник — 200 руб. в день.
- Треккинговые палки – 150 руб. в день
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08Экскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Рекомендованный возраст участников от 14 до 65 лет
- Туристам необходимо знать: На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода. В случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах 1 000 м. и выше может резко понижаться
- Туристы помогают гидам на маршруте: в установлении палаточного лагеря, переносят личное снаряжение самостоятельно
- При неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах: в целях безопасности и комфортности туристов, последовательность выполнения программы тура (с сохранением экскурсионной программы), решением организаторов тура может изменяться.
- Рекомендуемый список снаряжения для тура:
- Одежда:
- Треккинговая обувь на твердой рифленой подошве
- Кроссовки, тапочки
- Ветро влагозащитная куртка с капюшоном
- Ветро влагозащитные штаны
- Свитер или толстовка (флис)
- Брюки ходовые (треккинговые)
- Брюки летние или джинсы
- Шорты
- Термобелье верх-низ (легкое для активного движения)
- Термобелье теплое верх-низ (флис) на случай плохой погоды
- Шапочка теплая, перчатки 2 пары (лучше флис)
- Носки треккинговые (2 пары)
- Теплые носки запасные
- Футболка с коротким или длинным рукавом
- Головной убор от солнца (кепка, панама или бафф)
- Дождевик.
- Снаряжение:
- Рюкзак для восхождений и экскурсий объем 25 – 35 литров
- Треккинговые палки
- Налобный фонарик + запасные батарейки
- Спальник на температуру: 0 или -5 градусов комфорт
- Солнцезащитные очки.
- Прочее:
- Солнцезащитный крем, защитная помада
- Средство защиты от комаров
- Купальные принадлежности, средства личной гигиены
- Индивидуальная аптечка
- Полотенце (микрофибра)
- Powerbank (по желанию).
- Самые популярные вопросы:
- Физическая нагрузка в туре?
- Для участия в туре не требуется специальная подготовка, однако необходимо быть готовым к физическим нагрузкам, прежде всего это касается восхождения на вулканы. В туре будет долгий переезд. Необходимо переносить укачивание в транспорте. В помощь средства от укачивания.
- Кто нас будет сопровождать на маршруте?
- На маршруте вас будет сопровождать команда с большим опытом состоящая из гидов – проводников, поваров и водителя транспорта.
- Погода на маршруте?
- Для погоды на Камчатке характерно неустойчивость и разнообразие, дожди и туманы частое явление в прибрежных районах, температура в среднем колеблется от +12°С до +16°С. В центральной части Камчатки теплее и комфортнее, температура здесь может доходить до+30°С. Однако в горах, на высотах 1 000 м. и выше температура может резко понижаться. На участках маршрутов у подножий, восхождений и экскурсий вулканов, кратеров, перевалов могут сохраняться снежники на протяжении всего летнего периода.
- Что представляет из себя палаточный лагерь под вулканом?
- Базовый палаточный лагерь под вулканами - это двухместные современные палатки для туристов, и две просторные палатки кухня и столовая, где с комфортом размещается группа. Лагерь устанавливаем все вместе, с помощью и под чутким руководством гидов.
- Питание в палаточном лагере?
- Традиционная русская кухня, приготовленная поварами на газовых плитах. Перекусы на маршрутах – бутерброды, шоколад, орехи, сок, горячий чай и т. п. В приготовлении пищи в туре туристы не участвуют.
- Интернет и связь на маршруте?
- В переездах между населенными пунктами, сплаве, под вулканами, связь и интернет отсутствует. У гида имеется спутниковый телефон только для экстренных случаев. Также в палаточном лагере нет возможности подзарядить гаждеты. Powerbank в помощь!
- Если у меня нет спальника?
- Мы можем предоставить спальник в аренду если личного не имеется. Стоимость спальника в аренду 200 р. в день. Спальник необходим только для ночевок в палатках.
- Температура спальника?
- При наличии спальника с температурой комфорта в диапазоне 0 до -5, вполне достаточно для ночевок в палатках под вулканами летом на Камчатке.
- Мне необходимо нести весь свой багаж на экскурсию и на восхождение?
- На экскурсии и восхождения мы берем с собой только необходимые вещи (рюкзачок, запасная одежда на случай ухудшения погоды, перекус, бутылочку воды). Ваши чемоданы (сумки) ждут вас в лагере или в машине, в зависимости от дня программы в которую проходит та или иная активность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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