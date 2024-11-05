Экскурсия предлагает два маршрута в зависимости от сезона. Летом вас ждут фумарольные поля, а зимой - панорамные виды с сопки.В обоих вариантах вы увидите 9 вулканов, искупаетесь в Верхне-Паратунских источниках

и попробуете камчатские деликатесы. Фото - и видеосъёмка с квадрокоптера запечатлеет лучшие моменты. Включены трансфер, услуги гида и обед. Возможность поездки с детьми от 4 лет делает это путешествие идеальным для семей

Описание экскурсии

На пути будет множество удивительных мест и остановок с несложными переходами до главных локаций, в каждой из которых будет фото- и видеосъёмка.

Зимний маршрут

7:10 — отправление из Петропавловска-Камчатского

9:00 — ручей Зайкин ключ (Серебряный ручей) у посёлка Термальный. Здесь можно попить родниковую воду, насыщенную ионами серебра

10:00 — Вилючинский водопад. Также проедем вдоль Паратунской низменности с впечатляющими панорамами гор Горячая и Бабий камень. И остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан

11:00 — Вилючинский перевал. На высоте 850 метров вы познакомитесь с гамулами — духами Камчатки, стоящими на страже этих мест, и полюбуетесь с одной точки сразу 9 вулканами!

13:00 — обед с камчатскими деликатесами

14:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках

15:00 — Мишенная сопка с обзорным видом на город и вулкан

16:30 — возвращение в город

Летний маршрут

С 7:10 до 11:00 — то же, что в зимнем варианте

12:00 — Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров) с фумарольными полями. Вы посетите Медвежье, Утиное и самое большое и активное поле, где с оглушительным рёвом на поверхность выходят струи перегретой парогазовой смеси. Увидите грязевые котлы, термофильные растения и пышущую жаром землю

14:00 — обед с камчатскими деликатесами

15:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках

17:30 — возвращение в город

По пути вы узнаете:

О разных проявлениях вулканической деятельности

Как образовалась Паратунская низменность

Почему одну из гор назвали «Бабий камень», а фумарольные поля — Дачными источниками, и почему второе имя этих источников — Малая долина гейзеров (ведь ни гейзеров, ни долины здесь нет)

Как вырабатывает электричество Мутновская геотермальная станция

Каких животных можно встретить на Камчатке

Организационные детали