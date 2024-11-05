Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера

Откройте для себя Камчатку с её вулканами и горячими источниками. Вас ждут незабываемые пейзажи и уникальные фото с квадрокоптера
Экскурсия предлагает два маршрута в зависимости от сезона. Летом вас ждут фумарольные поля, а зимой - панорамные виды с сопки.

В обоих вариантах вы увидите 9 вулканов, искупаетесь в Верхне-Паратунских источниках
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и попробуете камчатские деликатесы. Фото - и видеосъёмка с квадрокоптера запечатлеет лучшие моменты. Включены трансфер, услуги гида и обед. Возможность поездки с детьми от 4 лет делает это путешествие идеальным для семей

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Увидеть 9 вулканов
  • 📸 Фото и видео с квадрокоптера
  • 🌊 Купание в горячих источниках
  • 🍣 Камчатские деликатесы на обед
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
Дикая природа Камчатки + съёмка с квадрокоптера
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев20
фев21
фев23
фев24
фев
Время начала: 06:45

Что можно увидеть

  • Вилючинский водопад
  • Мишенная сопка
  • Дачные термальные источники

Описание экскурсии

На пути будет множество удивительных мест и остановок с несложными переходами до главных локаций, в каждой из которых будет фото- и видеосъёмка.

Зимний маршрут

7:10 — отправление из Петропавловска-Камчатского
9:00 — ручей Зайкин ключ (Серебряный ручей) у посёлка Термальный. Здесь можно попить родниковую воду, насыщенную ионами серебра
10:00 — Вилючинский водопад. Также проедем вдоль Паратунской низменности с впечатляющими панорамами гор Горячая и Бабий камень. И остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан
11:00 — Вилючинский перевал. На высоте 850 метров вы познакомитесь с гамулами — духами Камчатки, стоящими на страже этих мест, и полюбуетесь с одной точки сразу 9 вулканами!
13:00 — обед с камчатскими деликатесами
14:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках
15:00 — Мишенная сопка с обзорным видом на город и вулкан
16:30 — возвращение в город

Летний маршрут

С 7:10 до 11:00 — то же, что в зимнем варианте
12:00 — Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров) с фумарольными полями. Вы посетите Медвежье, Утиное и самое большое и активное поле, где с оглушительным рёвом на поверхность выходят струи перегретой парогазовой смеси. Увидите грязевые котлы, термофильные растения и пышущую жаром землю
14:00 — обед с камчатскими деликатесами
15:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках
17:30 — возвращение в город

По пути вы узнаете:

  • О разных проявлениях вулканической деятельности
  • Как образовалась Паратунская низменность
  • Почему одну из гор назвали «Бабий камень», а фумарольные поля — Дачными источниками, и почему второе имя этих источников — Малая долина гейзеров (ведь ни гейзеров, ни долины здесь нет)
  • Как вырабатывает электричество Мутновская геотермальная станция
  • Каких животных можно встретить на Камчатке

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер из отеля в Петропавловске-Камчатском и обратно (поездка проходит на автомобиле Honda CR-V, Mitsubishi Delica или другом комфортабельном транспорте)
    — услуги гида
    — обед (перекус с красной рыбой, горячий шашлык и чай)
    — фото- и видеосъёмка с квадрокоптера
  • Дополнительные расходы: по желанию монтаж фильма — 5000 ₽ за человека, трансфер из других мест — по договорённости
  • Фото (100 снимков без обработки) и видео отправим через 3 дня
  • Можно поехать с детьми от 4 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Диана
5 ноя 2024
Абсолютно прекрасная экскурсия! Несмотря на несезон, очень понравилось! Иван прекрасный гид, и всё рассказал, и напоил чаем с красной рыбкой! На обратном пути заехали поплавать в горячие источники, я выбрала
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бассейн (есть ещё дикие источники, но в бассейне вода поглубже и, соответственно, чище). Заплатила за вход в бассейн дополнительно 700 р., не пожалела! Очень удобно, поплавал, тут же раздевалка, фен, всё под рукой! Море впечатлений, большое спасибо за такой прекрасный досуг!

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