В обоих вариантах вы увидите 9 вулканов, искупаетесь в Верхне-Паратунских источниках
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Увидеть 9 вулканов
- 📸 Фото и видео с квадрокоптера
- 🌊 Купание в горячих источниках
- 🍣 Камчатские деликатесы на обед
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Вилючинский водопад
- Мишенная сопка
- Дачные термальные источники
Описание экскурсии
На пути будет множество удивительных мест и остановок с несложными переходами до главных локаций, в каждой из которых будет фото- и видеосъёмка.
Зимний маршрут
7:10 — отправление из Петропавловска-Камчатского
9:00 — ручей Зайкин ключ (Серебряный ручей) у посёлка Термальный. Здесь можно попить родниковую воду, насыщенную ионами серебра
10:00 — Вилючинский водопад. Также проедем вдоль Паратунской низменности с впечатляющими панорамами гор Горячая и Бабий камень. И остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан
11:00 — Вилючинский перевал. На высоте 850 метров вы познакомитесь с гамулами — духами Камчатки, стоящими на страже этих мест, и полюбуетесь с одной точки сразу 9 вулканами!
13:00 — обед с камчатскими деликатесами
14:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках
15:00 — Мишенная сопка с обзорным видом на город и вулкан
16:30 — возвращение в город
Летний маршрут
С 7:10 до 11:00 — то же, что в зимнем варианте
12:00 — Дачные термальные источники (Малая долина гейзеров) с фумарольными полями. Вы посетите Медвежье, Утиное и самое большое и активное поле, где с оглушительным рёвом на поверхность выходят струи перегретой парогазовой смеси. Увидите грязевые котлы, термофильные растения и пышущую жаром землю
14:00 — обед с камчатскими деликатесами
15:00 — купание в Верхне-Паратунских источниках
17:30 — возвращение в город
По пути вы узнаете:
- О разных проявлениях вулканической деятельности
- Как образовалась Паратунская низменность
- Почему одну из гор назвали «Бабий камень», а фумарольные поля — Дачными источниками, и почему второе имя этих источников — Малая долина гейзеров (ведь ни гейзеров, ни долины здесь нет)
- Как вырабатывает электричество Мутновская геотермальная станция
- Каких животных можно встретить на Камчатке
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер из отеля в Петропавловске-Камчатском и обратно (поездка проходит на автомобиле Honda CR-V, Mitsubishi Delica или другом комфортабельном транспорте)
— услуги гида
— обед (перекус с красной рыбой, горячий шашлык и чай)
— фото- и видеосъёмка с квадрокоптера
- Дополнительные расходы: по желанию монтаж фильма — 5000 ₽ за человека, трансфер из других мест — по договорённости
- Фото (100 снимков без обработки) и видео отправим через 3 дня
- Можно поехать с детьми от 4 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 06:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽