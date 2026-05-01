Камчатка в мини-группе: перевалы, бухты, сопки и купание в природных источниках

Погулять по Халактырскому пляжу, подняться на гору Верблюд и отдохнуть в термальных бассейнах
Путешествие подарит вам всё, ради чего едут на Камчатку. Вы полюбуетесь панорамами домашних вулканов. Погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа. Насладитесь тишиной Авачинского перевала и видами дымящих фумарол в Малой
долине гейзеров. Расслабитесь в термальных источниках в окружении нетронутой природы.

Понаблюдаете за птицами и, если повезёт, евражками, и отдохнёте на курорте Паратунка, известном термальными источниками, чистым воздухом и живописными пейзажами. А для тех, кто хочет большего, мы предусмотрели дополнительные активности и экскурсии.

Описание тура

Организационные детали

По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Возможны изменения программы из-за погодных условий.
Возможна корректировка размещения и стоимости.

Программа тура по дням

1 день

Авачинская бухта, Никольская и Мишенная сопки, факультативные экскурсии

Встретимся, познакомимся и отправимся в путь. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия», а в Петропавловске-Камчатском возьмём короткую паузу на перекус. Затем прогуляемся по набережной Авачинской бухты, вы послушаете рассказы о Камчатке.

Далее поднимемся на Никольскую сопку высотой 108 м. Отсюда нам откроется панорама окрестностей. С сопки Мишенная полюбуемся видами на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов.

После размещения в отеле — свободное время или дополнительные экскурсии по предварительной брони.
Вариант 1: посещение «Вулканариума» — интерактивного музея вулканов на Камчатке.
Вариант 2: треккинг до Камчатского камня. Маршрут пройдёт к скале на предвершине горы Раковой высотой 514 м через берёзовый лес, ольшаник и кедровый стланик. С вершины откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.
Вариант 3: айс-флоатинг в Авачинской бухте. Вы поплаваете в специальных гидрокостюмах для арктических работ. Страховка включена, переодевание и перекус — в тёплой палатке.

2 день

Мыс Маячный, Халактырский пляж

Встретимся с гидом и доедем до мыса Маячный — стратегического форпоста Камчатки у Авачинской бухты. Через него суда входят из Тихого океана, здесь же расположен действующий Петропавловский маяк. У подножия мыса раскинулся каменистый пляж, окружённый отвесными скалами. На их крутых склонах гнездятся многочисленные птицы — сможем за ними понаблюдать.

Затем переедем к Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком. Полюбуемся океаном и насладимся шумом прибоя. За доплату можно посетить баню на пляже. После вернёмся в отель.

3 день

Треккинг на гору Верблюд, купание в термальных источниках

Едем к горе Верблюд на перевале между Авачинским и Корякским вулканами, которая появилась в результате вулканических извержений.
Перед нами откроется панорама вулканов Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг. По пути есть вероятность встретить евражек — берингийских сусликов.

Подъём на гору будет возможен при благоприятной погоде. Если вы решите не участвовать в треккинге, сможете остаться отдыхать у подножия. После прогулки — горячий обед.

Завершим день купанием в Зеленовских озерках (старых или новых — на выбор). Затем вернёмся в отель.

4 день

Переезд в Паратунку, релакс-день

Освободим номера и в 12:00 отправимся в Паратунку — бальнеологический курорт, известный термальными источниками, чистым воздухом и живописными пейзажами. На курорте разместимся в отеле с термальными бассейнами.

5 день

Вилючинский перевал, Малая долина гейзеров

Доберёмся до Вилючинского перевала, оборудованного фотозонами и смотровыми площадками. Отсюда нам откроется панорама одноимённого вулкана, а также Мутновского и Горелого. По легенде, Вилючинская сопка считается обителью гамулов — духов гор. В подтверждение вы увидите деревянное скульптурное трио горных духов.

Затем посетим Дачные источники — термы возле недалеко от Мутновской геотермальной станции. Это место называют Малой долиной гейзеров. Мы увидим клубы пара от фумарол, бурление и испарение земли, полюбуемся вулканами, альпийскими лугами и снежниками.
После — горячий обед, возвращение, свободное время.

6 день

Свободный день или экскурсии за доплату

Варианты программы (за доплату, зависят от погоды и ваших предпочтений, необходима предварительная бронь).
Вариант 1: озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн. Остановимся у фотозоны «Древняя берёза Эрмана». Прогуляемся к Медвежьей чаше, где издалека можно увидеть медведей. Посетим озеро Толмачёво со светлым песком и тундровой растительностью. Здесь же пообедаем. Затем заедем в Апачинский санаторий, чтобы поплавать в термальном бассейне.
Вариант 2: прогулки на сапах. Вам выдадут снаряжение, проведут инструктаж. В сопровождении гида вы прокатитесь к стоянке забытых кораблей, вдоль центра города, к кекурам Три брата или по другим направлениям.
Вариант 3: вертолётная экскурсия. Возможные маршруты: Курильское озеро — кальдера вулкана Ксудач — Ходуткинские горячие источники; Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон — Налычевские горячие источники. На Курильском озере можно увидеть медведей во время нереста лосося. В Долине гейзеров — термальные источники, грязевые котлы, водопады и гейзеры. Затем — посещение кальдеры Узон и купание в Налычевской долине.
Вариант 4: каньон Опасный, водопад Снежный Барс. Остановимся на Вилючинском перевале. Затем пройдём к каньону Опасному у Мутновского вулкана, где река срывается с высоты 80 м и образует водопад. После горячего обеда направимся к водопаду Спокойный, который в 2022 году получил имя Снежный Барс в память об альпинисте. От стоянки автомобиля — несложный треккинг.
Вариант 5: массив Вачкажец. Вы увидите две сопки и гору с водоёмами и лесами, а также геокомплекс с минералами из лавы и туфа. Маршрут треккинга: озеро Тахколоч — цирк — водопады. После активной части — горячий обед, затем — отдых в Начикинских источниках.
Вариант 6: этнодеревня Кайныран и Зеленовские озёрки. Вы посмотрите этноконцерт, поучаствуете в мастер-классе по корякским танцам, фотосессии в национальной одежде, чаепитии с лепёшками в яранге у костра на оленьих шкурах. Услышите древние родовые песни, посетите питомник ездовых собак и сделаете кадры с щенками. Обед включён. Затем — отдых в горячих источниках.
Вариант 7: ловля крабов в Авачинской бухте с приготовлением и дегустацией на берегу океана.
Вариант 8: треккинг на вулкан Горелый с остановкой на Вилючинском перевале. Восхождение займёт 2–3 часа. После спуска — горячий обед у подножия.
Вариант 9: морская прогулка к острову Старичков. Вы увидите скалы Три брата, при удаче — китов, косаток и дельфинов. Обойдём остров, понаблюдаем за птицами и порыбачим в Авачинском заливе на камбалу, линку, терпуга и окуня. Будут уха и краб. Продолжительность — 5 часов.
Вариант 10: морская прогулка к бухте Русская. Маршрут пройдёт мимо скал Три брата, вокруг острова Старичков и в бухту. При удаче увидим сивучей, китов и косаток. Желающие порыбачат. На обед — уха и рыбные блюда. Продолжительность — 10–12 часов.

7 день

Трансфер в аэропорт

Выселение из отеля — до 12:00. Перед вылетом можем заехать на местный рынок за морепродуктами и камчатской икрой (за доплату). Затем прибудем в аэропорт Елизово. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник139 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды на включённых экскурсиях
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды вне программы, ужины
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽, подселения нет
  • Посещение «Вулканариума»: с аудиогидом - 1200 ₽/чел, с гидом - 1500 ₽/чел., с дегустацией 4 видов варенья и иван-чая - 2500 ₽/чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 ₽/чел
  • Треккинг до Камчатского камня - 5000 ₽/чел
  • Айс-флоатинг в Авачинской бухте - 13 000 ₽/чел в составе сборной группы, возможен индивидуальный формат - стоимость уточняется также можно организовать в выбранный день из Паратунки за 15 000 ₽/чел
  • Прогулки на сапах - от 4500 ₽/чел
  • Морская прогулка к острову Старичков - 14 000 ₽/чел
  • Морская прогулка к бухте Русская - 21 500 ₽/чел
  • Озеро Толмачёво, Медвежья чаша, Апачинский бассейн - 16 000 ₽/чел
  • Вертолётная экскурсия - около 98 000-105 000 ₽/чел
  • Массив Вачкажец - 16 000 ₽/чел
  • Этнодеревня Кайныран и горячие источники Зеленовские озёрки - 16 000 ₽/чел
  • Каньон Опасный, водопад Снежный Барс - 19 000 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 12:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, любое время под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1363 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Камчатки

