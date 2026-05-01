Встретимся, познакомимся и отправимся в путь. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия», а в Петропавловске-Камчатском возьмём короткую паузу на перекус. Затем прогуляемся по набережной Авачинской бухты, вы послушаете рассказы о Камчатке.

Далее поднимемся на Никольскую сопку высотой 108 м. Отсюда нам откроется панорама окрестностей. С сопки Мишенная полюбуемся видами на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов.

После размещения в отеле — свободное время или дополнительные экскурсии по предварительной брони.

Вариант 1: посещение «Вулканариума» — интерактивного музея вулканов на Камчатке.

Вариант 2: треккинг до Камчатского камня. Маршрут пройдёт к скале на предвершине горы Раковой высотой 514 м через берёзовый лес, ольшаник и кедровый стланик. С вершины откроются виды на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан.

Вариант 3: айс-флоатинг в Авачинской бухте. Вы поплаваете в специальных гидрокостюмах для арктических работ. Страховка включена, переодевание и перекус — в тёплой палатке.