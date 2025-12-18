Love story на Камчатке: романтичный фототур для пары
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
21 дек в 12:00
28 дек в 12:00
125 000 ₽ за человека
-
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
21 дек в 12:00
23 дек в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками
Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
22 дек в 09:00
29 дек в 09:00
71 000 ₽ за человека
