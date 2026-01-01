Встретим вас и отправимся в Паратунскую долину, к Верхне-Паратунским источникам на склоне сопки Горячая. Начнём день с лёгкого подъёма по горной тропе длиной около 50 метров.

Затем искупаемся в природных каменных чашах, наполненных термальной водой температурой от +38 °C до +45 °C. Отсюда будет видна вся Паратунская долина, обрамлённая величественными вулканами.

После устроим обед-пикник на свежем воздухе и насладимся горячим травяным чаем. Вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский.