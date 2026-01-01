Каждый день вас ждёт посещение термальных источников, скрытых в горах и хвойных лесах и будто напитанных энергией вулканов.
Купание
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой купальные принадлежности полотенца, сменную одежду.
Программа тура по дням
Верхне-Паратунские источники
Встретим вас и отправимся в Паратунскую долину, к Верхне-Паратунским источникам на склоне сопки Горячая. Начнём день с лёгкого подъёма по горной тропе длиной около 50 метров.
Затем искупаемся в природных каменных чашах, наполненных термальной водой температурой от +38 °C до +45 °C. Отсюда будет видна вся Паратунская долина, обрамлённая величественными вулканами.
После устроим обед-пикник на свежем воздухе и насладимся горячим травяным чаем. Вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Этнодеревня «Кайныран», концерт горлового пения, мастер-класс и традиционный обед
После завтрака отправимся в этнодеревню «Кайныран», где познакомимся с бытом и традициями коряков — коренного народа Камчатки. Послушаем живой концерт с горловым пением, звуками варгана и мелодиями традиционных инструментов.
Примем участие в мастер-классе по лепке и выпеканию национальных лепёшек «чапильги» на костре — аромат свежего теста и дым костра создадут особое настроение. После этого нас ждёт национальный обед: ароматная уха из красной рыбы или наваристая шурпа из оленины, дополненные горячим травяным чаем.
Во второй половине дня отправимся на курорт «Зеленовские озёрки». Проведём вечер у радоновых источников, где искупаемся в бассейнах с термальной водой температурой от +38 °C до +40 °C.
Малкинские термальные источники и обед в «Пирожковом раю»
После завтрака отправимся в район Малкинских термальных источников — природного комплекса горячих выходов, расположенного в окружении горной тундры у подножия вулкана Горелый.
Искупаемся в естественных чашах с термальной водой, температура которой достигает +42 °C. После заедем в легендарное кафе «Пирожковый рай». Попробуем свежие камчатские пироги с начинками из красной рыбы, оленины и диких ягод — вкусы, которые передают характер региона и его щедрость.
Прогуляемся по окрестностям, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом. Вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Апачинские источники
Поедем в Апачинские источники. Они расположены в лесистой долине, где пар от горячей воды мягко смешивается с ароматом хвои. Искупаемся в природных чашах с мягкой кремнистой водой, температура которой поддерживается на комфортном уровне. Она особенно благоприятна для кожи и суставов.
После купания устроим обед-пикник прямо у источников. Затем будет свободное время для повторного купания или прогулок по окрестностям, где каждый сможет насладиться звуками леса и свежестью горного воздуха.
Отъезд
Утром отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 обеда, перекусы и горячие напитки в дороге
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты и экскурсия в этнодеревню «Кайныран»
- Кулинарный мастер-класс
- Посещение всех термальных источников по программе
- Услуги профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Дополнительные активности
- Страховка