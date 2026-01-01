Мои заказы

Ощутить целебную силу Камчатки: термы, гастрономия, погружение в культуру и мастер-класс

Обновиться душой и телом, купаясь в горячих водах, послушать горловое пение и приготовить лепёшки
Это не просто тур, а путешествие в поисках расслабления, спокойствия и тотальной перезагрузки.

Каждый день вас ждёт посещение термальных источников, скрытых в горах и хвойных лесах и будто напитанных энергией вулканов.

Купание
будет не только приятным, но и полезным — вода оказывает благоприятное действие на суставы и кожу. Но лишь релаксом мы не ограничимся — вас ждёт увлекательная программа в этнопарке «Кайныран».

Вы услышите концерт с горловым пением, звуками варгана и мелодиями традиционных инструментов, своими руками сделаете лепёшки «чапильги» на костре и отведаете блюд местной кухни.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой купальные принадлежности полотенца, сменную одежду.

Программа тура по дням

1 день

Верхне-Паратунские источники

Встретим вас и отправимся в Паратунскую долину, к Верхне-Паратунским источникам на склоне сопки Горячая. Начнём день с лёгкого подъёма по горной тропе длиной около 50 метров.

Затем искупаемся в природных каменных чашах, наполненных термальной водой температурой от +38 °C до +45 °C. Отсюда будет видна вся Паратунская долина, обрамлённая величественными вулканами.

После устроим обед-пикник на свежем воздухе и насладимся горячим травяным чаем. Вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

Верхне-Паратунские источникиВерхне-Паратунские источники
2 день

Этнодеревня «Кайныран», концерт горлового пения, мастер-класс и традиционный обед

После завтрака отправимся в этнодеревню «Кайныран», где познакомимся с бытом и традициями коряков — коренного народа Камчатки. Послушаем живой концерт с горловым пением, звуками варгана и мелодиями традиционных инструментов.

Примем участие в мастер-классе по лепке и выпеканию национальных лепёшек «чапильги» на костре — аромат свежего теста и дым костра создадут особое настроение. После этого нас ждёт национальный обед: ароматная уха из красной рыбы или наваристая шурпа из оленины, дополненные горячим травяным чаем.

Во второй половине дня отправимся на курорт «Зеленовские озёрки». Проведём вечер у радоновых источников, где искупаемся в бассейнах с термальной водой температурой от +38 °C до +40 °C.

Этнодеревня «Кайныран», концерт горлового пения, мастер-класс и традиционный обедЭтнодеревня «Кайныран», концерт горлового пения, мастер-класс и традиционный обед
3 день

Малкинские термальные источники и обед в «Пирожковом раю»

После завтрака отправимся в район Малкинских термальных источников — природного комплекса горячих выходов, расположенного в окружении горной тундры у подножия вулкана Горелый.

Искупаемся в естественных чашах с термальной водой, температура которой достигает +42 °C. После заедем в легендарное кафе «Пирожковый рай». Попробуем свежие камчатские пироги с начинками из красной рыбы, оленины и диких ягод — вкусы, которые передают характер региона и его щедрость.

Прогуляемся по окрестностям, наслаждаясь тишиной и чистым воздухом. Вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

Малкинские термальные источники и обед в «Пирожковом раю»Малкинские термальные источники и обед в «Пирожковом раю»
4 день

Апачинские источники

Поедем в Апачинские источники. Они расположены в лесистой долине, где пар от горячей воды мягко смешивается с ароматом хвои. Искупаемся в природных чашах с мягкой кремнистой водой, температура которой поддерживается на комфортном уровне. Она особенно благоприятна для кожи и суставов.

После купания устроим обед-пикник прямо у источников. Затем будет свободное время для повторного купания или прогулок по окрестностям, где каждый сможет насладиться звуками леса и свежестью горного воздуха.

Апачинские источники
5 день

Отъезд

Утром отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 обеда, перекусы и горячие напитки в дороге
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты и экскурсия в этнодеревню «Кайныран»
  • Кулинарный мастер-класс
  • Посещение всех термальных источников по программе
  • Услуги профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Дополнительные активности
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт или ваш отель, 8:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.

Тур входит в следующие категории Камчатки

