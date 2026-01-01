Приключение на Камчатке в своей компании: огнедышащие горы, Малая долина гейзеров и восхождения
Подняться на вулкан Горелый, пройти по фумарольным полям и устроить пикник на Халактырском пляже
С нами вы не просто увидите действующий вулкан — вы покорите его, заглянете в кратеры и почувствуете себя отважным восходителем. Подниметесь на гору Верблюд и окинете взглядом пейзажи с высоты читать дальшеуменьшить
1231 метр.
Прогуляетесь по термальным полям в Малой долине гейзеров, пройдёте по чёрному песку Халактырского пляжа. Полюбуетесь тем, как земля дышит паром, и услышите гул вулкана.
А ещё насладитесь морскими деликатесами на берегу Тихого океана — будет не только вкусно, но и эстетично. Желающие расслабятся в термальных бассейнах после активных прогулок. Программа проводится только для вашей компании.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: ветро/влагозащитную одежду и удобную треккинговую обувь.
Программа тура по дням
1 день
Халактырский пляж и пикник на берегу Тихого океана
Встретим вас в Петропавловске-Камчатском и отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Заберёмся на Халактырскую скалу и полюбуемся побережьем с высоты. А затем отдохнём у вод Тихого океана — вас ждёт пикник с закусками из морепродуктов.
2 день
Подъём на Верблюд
Совершим восхождение на гору Верблюд на Авачинском перевале. Её высота 1231 метр, но нам предстоит преодолеть подъём всего в 300 метров. По пути полюбуемся вулканическими пейзажами и яркими цветами, а ещё понаблюдаем за милыми евражками — сусликами.
3 день
Дачные термальные источники и Малая долина гейзеров
Посетим Дачные термальные источники. Вы увидите пульсирующие сольфатары — горячие струи газа, серные котлы, дымящие и фонтанирующие источники. А ещё пройдётесь по фумарольному полю и услышите гул активного вулкана Мутновский. А после желающие искупаются в бассейне с термальной водой.
4 день
Горный массив Вачкажец
Прибудем к горному массиву Вачкажец. Пейзажи здесь напоминают одновременно Шотландию, Канаду, Исландию и Алтай! Во время треккинга вы увидите лазурные озёра, бурные реки, водопады и вершины. А потом желающие расслабятся в термах.
5 день
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня покорим действующий вулкан Горелый и окажемся на высоте 1829 метров. Прогуляемся по гребню, заглянем в кратеры и насладимся видами с вершины. К вечеру вернёмся в Петропавловск-Камчатский. На этом наше приключение подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки и обеды, бутилированная вода
Трансферы по маршруту
Треккинговые палки
Разрешения на посещение природных парков
Сопровождение гида
Что не входит в цену
Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
Проживание
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, 11:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 332 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они читать дальшеуменьшить
родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!
Тур входит в следующие категории Камчатки
Похожие туры на «Приключение на Камчатке в своей компании: огнедышащие горы, Малая долина гейзеров и восхождения»