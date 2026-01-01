Приключение на Камчатке в своей компании: огнедышащие горы, Малая долина гейзеров и восхождения

Подняться на вулкан Горелый, пройти по фумарольным полям и устроить пикник на Халактырском пляже
С нами вы не просто увидите действующий вулкан — вы покорите его, заглянете в кратеры и почувствуете себя отважным восходителем. Подниметесь на гору Верблюд и окинете взглядом пейзажи с высоты
1231 метр.

Прогуляетесь по термальным полям в Малой долине гейзеров, пройдёте по чёрному песку Халактырского пляжа. Полюбуетесь тем, как земля дышит паром, и услышите гул вулкана.

А ещё насладитесь морскими деликатесами на берегу Тихого океана — будет не только вкусно, но и эстетично. Желающие расслабятся в термальных бассейнах после активных прогулок. Программа проводится только для вашей компании.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: ветро/влагозащитную одежду и удобную треккинговую обувь.

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж и пикник на берегу Тихого океана

Встретим вас в Петропавловске-Камчатском и отправимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Заберёмся на Халактырскую скалу и полюбуемся побережьем с высоты. А затем отдохнём у вод Тихого океана — вас ждёт пикник с закусками из морепродуктов.

2 день

Подъём на Верблюд

Совершим восхождение на гору Верблюд на Авачинском перевале. Её высота 1231 метр, но нам предстоит преодолеть подъём всего в 300 метров. По пути полюбуемся вулканическими пейзажами и яркими цветами, а ещё понаблюдаем за милыми евражками — сусликами.

3 день

Дачные термальные источники и Малая долина гейзеров

Посетим Дачные термальные источники. Вы увидите пульсирующие сольфатары — горячие струи газа, серные котлы, дымящие и фонтанирующие источники. А ещё пройдётесь по фумарольному полю и услышите гул активного вулкана Мутновский. А после желающие искупаются в бассейне с термальной водой.

4 день

Горный массив Вачкажец

Прибудем к горному массиву Вачкажец. Пейзажи здесь напоминают одновременно Шотландию, Канаду, Исландию и Алтай! Во время треккинга вы увидите лазурные озёра, бурные реки, водопады и вершины. А потом желающие расслабятся в термах.

5 день

Восхождение на вулкан Горелый

Сегодня покорим действующий вулкан Горелый и окажемся на высоте 1829 метров. Прогуляемся по гребню, заглянем в кратеры и насладимся видами с вершины. К вечеру вернёмся в Петропавловск-Камчатский. На этом наше приключение подошло к концу. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки и обеды, бутилированная вода
  • Трансферы по маршруту
  • Треккинговые палки
  • Разрешения на посещение природных парков
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, 11:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 332 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они
родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!

