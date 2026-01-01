Мои заказы

На 9 дней – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «На 9 дней» на Камчатке, цены от 159 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
На машине
Круизы
9 дней
-
10%
1 отзыв
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
299 700 ₽333 000 ₽ за человека
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
На машине
9 дней
2 отзыва
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
На машине
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
159 900 ₽ за человека

