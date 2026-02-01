Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, днём...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
210 900 ₽
222 000 ₽ за человека
Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
10 фев в 12:00
12 фев в 12:00
199 000 ₽ за человека
