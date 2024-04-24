Туры в городах Камчатского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Камчатском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
94900
₽
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
295000
₽
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
198000
₽
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
169000
₽
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
145000
₽
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
104900
₽
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
124900
₽
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
139900
₽
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
134900
₽
за чел.
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Групповые экскурсии
94900
₽
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
295000
₽
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
198000
₽
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
119000
₽
за чел.
Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы. В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили ...
169000
₽
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
145000
₽
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
104900
₽
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
124900
₽
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
139900
₽
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
275400
₽
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
295000
₽
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
от
135000
₽
за чел.
Максимально комфортный тур, в который включены все самые популярные места для обязательного посещения в радиусе 150 км от Петропавловска-Камчатского и...
135000
₽
за чел.
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
5
3 отзыва
от
65000
₽
за чел.
Акция раннего бронирования: указанная цена актуальна при внесении предоплаты в размере 50% от стоимости тура. В этом путешествии знакомство с Камчатко...
5
3 отзыва
от
72900
₽
за чел.
На тур действует скидка на первые 7 мест в заездах, стоимость по акции – 69 900 рублей. О наличии мест со скидкой уточняйте у менеджеров при бронирова...
5
3 отзыва
от
160000
₽
за чел.
Всего за неделю вы увидите вулканы, понаблюдаете за ластоногими на их лежбищах и расслабитесь в горячих термальных источниках. Вилючинский перевал, по...
4.7
3 отзыва
69000
₽
за чел.
В данном туре Вы познакомитесь с зимней Камчаткой и увидите белоснежное великолепие её природы, искупаетесь в горячих термальных источниках под открыт...
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
275400
₽
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
5
3 отзыва
74900
₽
за чел.
Для тура предусмотрена скидка: стоимость тура — 69 900 руб. на первые 7 бронирований. Мечтаете побывать на Марсе? Или для начала хотя бы на Луне? Тогд...
5
3 отзыва
от
149000
₽
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в увлекательный тур по Дальнему Востоку: Вас ждут Сахалин и Камчатка! Если Вам хочется увидеть вулканы, погреться в горя...
4.3
3 отзыва
158000
₽
за чел.
Путешествуйте по Камчатке налегке, без тяжёлых рюкзаков и палаток! В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в т...
5
3 отзыва
от
135000
₽
за чел.
Квинтэссенция активностей и комфорта проживания в этом туре за 8 дней позволит погрузиться с головой в колорит Камчатки! В этом путешествии Вас ждут п...
от
135000
₽
за чел.
Максимально комфортный тур, в который включены все самые популярные места для обязательного посещения в радиусе 150 км от Петропавловска-Камчатского и...
169000
₽
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
145000
₽
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
124900
₽
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Туры на автомобиле
94900
₽
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
169000
₽
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
104900
₽
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
124900
₽
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
139900
₽
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
134900
₽
за чел.
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
39900
₽
за чел.
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
24900
₽
за чел.
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
139900
₽
за чел.
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Гастрономические туры
198000
₽
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
5
3 отзыва
от
228000
₽
за чел.
Праздничное гастрономическое путешествие, в которое включено много еды, вина и увлекательных мероприятий!Морские деликатесы, снегоходное сафари, олен...
145000
₽
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
104900
₽
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
4.7
3 отзыва
от
202000
₽
за чел.
Вас ждут крабовое сафари, морская прогулка с выходом в Тихий океан, вулканы, горячие источники, лучшие рестораны Камчатки и суровая красота самого дал...
Экскурсионные туры на несколько дней
94900
₽
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
5
3 отзыва
от
275400
₽
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
5
3 отзыва
от
549700
₽
за чел.
Откройте для себя всю красоту и мощь природы Камчатки вместе с нами! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие на Край земли. Ночь в Долине гейз...
5
3 отзыва
от
169700
₽
за чел.
Путешествие на Камчатку - это возможность окунуться в мир древних вулканов и бурлящих гейзеров, которые сотворила природа. Насладитесь живописными пей...
от
115000
₽
за чел.
Вас ждет максимальное погружение в природу. Успейте увидеть диких животных в естественной среде обитания!
5
3 отзыва
74900
₽
за чел.
Для тура предусмотрена скидка: стоимость тура — 69 900 руб. на первые 7 бронирований. Мечтаете побывать на Марсе? Или для начала хотя бы на Луне? Тогд...
5
3 отзыва
от
149000
₽
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в увлекательный тур по Дальнему Востоку: Вас ждут Сахалин и Камчатка! Если Вам хочется увидеть вулканы, погреться в горя...
5
3 отзыва
от
96000
₽
за чел.
Если Вы любите фантастику, рассказы об иных мирах и планетах — это путешествие на Камчатку для Вас! Вы побываете в местности, которая на многие киломе...
4.7
3 отзыва
от
200000
₽
за чел.
Приглашаем вас ускользнуть от городской суеты и встретить рассвет среди гор Камчатки. Наш ски-тур — это возможность встретить природу в ее самой дикой...
Последние отзывы о турах по Камчатскому краю
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
- ММилена22 января 2024Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️
- ММилена22 января 2024Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександра25 декабря 2023Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ООльга3 сентября 2023Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
- ТТатьяна30 августа 2023Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ККсения16 августа 2023Очень интересная и насыщенная программа. Грамотные гиды, хорошо знают местность. Для будущих туристов рекомендация -тщательно подбирать снаряжение.