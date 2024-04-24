М Марина Поход по Камчатке: вулканы и океан Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

М Марина Снежная Камчатка Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

Ю Юсупова Вулканы Камчатки. Осенний драйв Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

А Александр Вулканы Камчатки. Осенний драйв Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.

Ю Юсупова Камчатская зима Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.

А Алла Поход по Камчатке: вулканы и океан Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Вся Камчатка за 14 дней Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

П Полина Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

М Милена Камчатская зима Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️

М Милена Камчатский экспресс. Весеннее путешествие Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.

Д Дмитрий Камчатка без палаток и рюкзаков Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Камчатка без палаток и рюкзаков Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Ю Юлия Вся Камчатка за 14 дней Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

А Александра Камчатская зима Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.

И Ирина Снежная Камчатка Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.

О Ольга Летняя Камчатка за 7 дней Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️

Т Татьяна Снежная Камчатка Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!

К Константин Вся Камчатка за 14 дней Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие