Авторские туры по Камчатскому краю

Туры в городах Камчатского края

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Петропавловск-Камчатский
Камчатка

Индивидуальные экскурсии

Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
94900
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Камчатка
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
295000
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Камчатка
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
198000
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Камчатка
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
169000
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Камчатка
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
145000
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Камчатка
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
104900
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Камчатка
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
124900
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Камчатка
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
139900
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Камчатка
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
134900
за чел.
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Камчатка

Групповые экскурсии

Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
94900
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Камчатка
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
295000
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Камчатка
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
198000
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Камчатка
Автотур «Дикая Камчатка»
Автотур «Дикая Камчатка»
119000
за чел.
Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы. В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили ...
Камчатка
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
169000
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Камчатка
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
145000
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Камчатка
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
104900
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Камчатка
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
124900
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Камчатка
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
139900
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Камчатка

Обзорные по городам

Знакомство с удивительной Камчаткой
Знакомство с удивительной Камчаткой
5
3 отзыва
от
275400
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
Петропавловск-Камчатский
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
295000
за чел.
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Камчатка
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
от
135000
за чел.
Максимально комфортный тур, в который включены все самые популярные места для обязательного посещения в радиусе 150 км от Петропавловска-Камчатского и...
Петропавловск-Камчатский
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
135000
за чел.
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Камчатка
Камчатка: главное путешествие в жизни
Камчатка: главное путешествие в жизни
5
3 отзыва
от
65000
за чел.
Акция раннего бронирования: указанная цена актуальна при внесении предоплаты в размере 50% от стоимости тура. В этом путешествии знакомство с Камчатко...
Петропавловск-Камчатский
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
5
3 отзыва
от
72900
за чел.
На тур действует скидка на первые 7 мест в заездах, стоимость по акции – 69 900 рублей. О наличии мест со скидкой уточняйте у менеджеров при бронирова...
Петропавловск-Камчатский
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Лето на Камчатке. Обзорный тур
5
3 отзыва
от
160000
за чел.
Всего за неделю вы увидите вулканы, понаблюдаете за ластоногими на их лежбищах и расслабитесь в горячих термальных источниках. Вилючинский перевал, по...
Петропавловск-Камчатский
Зимнее знакомство с Камчаткой
Зимнее знакомство с Камчаткой
4.7
3 отзыва
69000
за чел.
В данном туре Вы познакомитесь с зимней Камчаткой и увидите белоснежное великолепие её природы, искупаетесь в горячих термальных источниках под открыт...
Петропавловск-Камчатский

Водные прогулки

Знакомство с удивительной Камчаткой
Знакомство с удивительной Камчаткой
5
3 отзыва
от
275400
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
Петропавловск-Камчатский
Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
5
3 отзыва
74900
за чел.
Для тура предусмотрена скидка: стоимость тура — 69 900 руб. на первые 7 бронирований. Мечтаете побывать на Марсе? Или для начала хотя бы на Луне? Тогд...
Камчатка
Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
5
3 отзыва
от
149000
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в увлекательный тур по Дальнему Востоку: Вас ждут Сахалин и Камчатка! Если Вам хочется увидеть вулканы, погреться в горя...
Петропавловск-Камчатский
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатка без палаток и рюкзаков
4.3
3 отзыва
158000
за чел.
Путешествуйте по Камчатке налегке, без тяжёлых рюкзаков и палаток! В этом туре вы встретите закат в глэмпинге на берегу Тихого океана, искупаетесь в т...
Петропавловск-Камчатский
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
5
3 отзыва
от
135000
за чел.
Квинтэссенция активностей и комфорта проживания в этом туре за 8 дней позволит погрузиться с головой в колорит Камчатки! В этом путешествии Вас ждут п...
Петропавловск-Камчатский
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
от
135000
за чел.
Максимально комфортный тур, в который включены все самые популярные места для обязательного посещения в радиусе 150 км от Петропавловска-Камчатского и...
Петропавловск-Камчатский
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
169000
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Камчатка
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
145000
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Камчатка
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
124900
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Камчатка

Туры на автомобиле

Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
94900
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Камчатка
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
169000
за чел.
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Камчатка
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
104900
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Камчатка
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
124900
за чел.
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Камчатка
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
139900
за чел.
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Камчатка
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
134900
за чел.
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Камчатка
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
39900
за чел.
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Камчатка
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
24900
за чел.
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Камчатка
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
139900
за чел.
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Камчатка

Гастрономические туры

Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
198000
за чел.
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Камчатка
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
5
3 отзыва
от
228000
за чел.
Праздничное гастрономическое путешествие, в которое включено много еды, вина и увлекательных мероприятий!Морские деликатесы, снегоходное сафари, олен...
Петропавловск-Камчатский
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
145000
за чел.
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Камчатка
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
104900
за чел.
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Камчатка
Гастрономический тур на Камчатку
Гастрономический тур на Камчатку
4.7
3 отзыва
от
202000
за чел.
Вас ждут крабовое сафари, морская прогулка с выходом в Тихий океан, вулканы, горячие источники, лучшие рестораны Камчатки и суровая красота самого дал...
Петропавловск-Камчатский

Экскурсионные туры на несколько дней

Пять элементов Камчатки
Пять элементов Камчатки
94900
за чел.
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Камчатка
Знакомство с удивительной Камчаткой
Знакомство с удивительной Камчаткой
5
3 отзыва
от
275400
за чел.
Погрузитесь в мир очаровательной природы Камчатки с нашим экскурсионным туром! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие по долине гейзеров, гор...
Петропавловск-Камчатский
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
Путешествие по краю Земли. Тур на Камчатку 9 дней
5
3 отзыва
от
549700
за чел.
Откройте для себя всю красоту и мощь природы Камчатки вместе с нами! Вас ждет увлекательное и насыщенное путешествие на Край земли. Ночь в Долине гейз...
Петропавловск-Камчатский
Открытие вулканов Камчатки
Открытие вулканов Камчатки
5
3 отзыва
от
169700
за чел.
Путешествие на Камчатку - это возможность окунуться в мир древних вулканов и бурлящих гейзеров, которые сотворила природа. Насладитесь живописными пей...
Петропавловск-Камчатский
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
от
115000
за чел.
Вас ждет максимальное погружение в природу. Успейте увидеть диких животных в естественной среде обитания!
Камчатка
Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
5
3 отзыва
74900
за чел.
Для тура предусмотрена скидка: стоимость тура — 69 900 руб. на первые 7 бронирований. Мечтаете побывать на Марсе? Или для начала хотя бы на Луне? Тогд...
Камчатка
Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
Сахалин и Камчатка. Активный тур без палаток и рюкзаков
5
3 отзыва
от
149000
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в увлекательный тур по Дальнему Востоку: Вас ждут Сахалин и Камчатка! Если Вам хочется увидеть вулканы, погреться в горя...
Петропавловск-Камчатский
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
Камчатка. Поход на вулкан Толбачик
5
3 отзыва
от
96000
за чел.
Если Вы любите фантастику, рассказы об иных мирах и планетах — это путешествие на Камчатку для Вас! Вы побываете в местности, которая на многие киломе...
Петропавловск-Камчатский
Ски-тур. Камчатка
Ски-тур. Камчатка
4.7
3 отзыва
от
200000
за чел.
Приглашаем вас ускользнуть от городской суеты и встретить рассвет среди гор Камчатки. Наш ски-тур — это возможность встретить природу в ее самой дикой...
Петропавловск-Камчатский

Последние отзывы о турах по Камчатскому краю

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Вулканы Камчатки. Осенний драйв
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)
  • М
    Милена
    22 января 2024
    Камчатская зима
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
  • М
    Милена
    22 января 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.
    Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александра
    25 декабря 2023
    Камчатская зима
    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами в большинство мест не доехали, особенно зимой. Проживали в гостинице Гейзер, на берегу бухты. Встречали рассвет с шикарным видом. Маршруты не сложные, рассчитаны до 16-17 часов. Весь вечер свободный для прогулок по Петропавловску-Камчатскому и собственной программы. Гидам Александру и Андрею отдельное спасибо. Добродушно и отзывчиво узнали о быте и красотах зимней Камчатке.
    Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали турТур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Снежная Камчатка
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Гостеприимная Камчатка. Фрирайд со снегоходными забросками, ски-тур/бэккантри
    Спасибо организатору!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Летняя Камчатка за 7 дней
    Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2023
    Снежная Камчатка
    Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
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  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вся Камчатка за 14 дней
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • К
    Ксения
    16 августа 2023
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Очень интересная и насыщенная программа. Грамотные гиды, хорошо знают местность. Для будущих туристов рекомендация -тщательно подбирать снаряжение.
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