Во время 7-дневного семейного тура по Камчатке вы оцените целебные свойства термальной воды из трех различных горячих источников, проедете на вездеходе по впечатляющим заснеженным перевалам, узнаете историю самых интересных мест полуострова.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
По прилете в аэропорт города Елизово вас будет ждать трансфер на скульптурную композицию «Здесь начинается Россия», где мы устроим первую фотосессию, после чего отвезем вас в спа-отель «Лагуна», где можно будет отдохнуть после дороги и переждать джетлаг.
Питание в этот день оплачивается самостоятельно.
Вулканы, краб и Кеткинские термы
После завтрака мы отправимся в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем о влиянии вулканизма и ледников на формирование современного облика Камчатки.
В рамках экскурсии в визит-центр заповедника нас ждет виртуальное путешествие в знаменитую Долину Гейзеров, медвежий родильный дом, на Курильское озеро, кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — знаменитые первородные леса.
Далее мы отпрправляемся на обзорную экскурсию по городу Петропавловску-Камчатскому, где вы увидите невероятные панорамы города и вулканов.
Также мы прогуляемся вдоль Тихого океана, по Халактырскому пляжу с его черным магнетическо-вулканическим песком
Обедать будем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где заодно узнаем, как добывают и готовят краба.
Далее отправимся на базу отдыха «Раздолье Камчатки», бассейны которой наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения.
Свободный вечер, ужин за свой счет (за дополнительную плату).
Начикинские термальные источники
После завтрака, отправимся в питомник ездовых собак.
На плодородной равнине, вдалеке от городской суеты, в окружении «огненных» гор и первозданной природы, находится собачий питомник.
Мы познакомимся с культурой коренных жителей Камчатки, посмотрим костюмированное танцевальное шоу, в котором каждый жалающий сможет принять участие. Узнаем про обычаи и культуру древнего народа, пронесённые через года и столетия, пообедаем.
В питомнике живут десятки собак. Все они многократные участники и победители гонки на упряжках — «Берингия». И мы познакомимся с этими животными-спутниками и помощниками человека, а также сможем попробовать себя в роли погонщика и покатаемся на собачьих упряжках.
По завершении программы переезжаем в Начикинский санаторий, бассейны которого наполнены слабоминерализированными, кремнисто-щелочными водами.
Свободное время, ужин за свой счет (за дополнительную плату).
Нижнепаратунские термы и спа-отель
После завтрака, снова погрузимся в бассейны с термальной водой.
Обедать будем в поселке Сокоч в знаменитом на всю Россию «Пирожковом раю». А ближе к вечеру вернемся в спа-отель «Лагуна».
Свободный вечер, ужин за свой счет (за дополнительную плату).
Вилючинский перевал
После завтрака нас будет ждать одна из визитных карточек Камчатки – вулкан Вилючинский. Туда мы отправимся на вездеходе и будем любоваться гигантом, который возвышается над окрестностями на 2175 м.
Сначала поднимемся на Вилючинский перевал – уголок нетронутой природы, где находятся множество ключей с чистейшей водой, горячие источники и высокие водопады.
По пути сделаем остановку около священных Гамулов – духов вулканов.
С перевала открываются потрясающие виды на вулканы Мутновский, Горелый, Асача, Ходутка.
На обратном пути обязательно остановимся у Вилючинского водопада, а если позволит погода, прогуляемся к нему.
Пообедаем на экскурсии.
Ближе к вечеру вернемся в спа-отель «Лагуна».
Свободный вечер, ужин за свой счёт (за дополнительную плату).
Свободный день
Завтрак.
Рекомендуем весь день посвятить принятием ванн, наполненных водой Нижне-Паратунских термальных источников и посещению спа-центра.
В этот день обед только при покупке дополнительных экскурсий.
Ужин самостоятельно за дополнительную плату.
Рыбный рынок и трансфер в аэропорт
После завтрака мы отвезем вас на Рыбный рынок, где можно будет приобрести красную рыбу, икру, крабов, а так же сувениры.
Далее вас будет ждать трансфер в аэропорт и возвращение домой.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в первый, четвертый, пятый и шестой дни в спа-отеле «Лагуна», во второй день – на базе отдыха «Раздолье Камчатки», в третий день – в санатории «Начики».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста туриста, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослые и дети с 12 лет
|109 000
|Дети с 2 до 12 лет
|89 500
Варианты проживания
Спа-отель «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг. Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом. Расстояние до аэропорта Елизово составляет 23,1 км.
База отдыха «Раздолье Камчатки»
«Раздолье Камчатки» - это идеальное место для тех, кто хочет насладиться красотой природы, активным отдыхом и незабываемыми приключениями.
Целебная вода на базе отдыха помогает снять усталость и напряжение, улучшить кровообращение, укрепить иммунитет и повысить общий тонус организм.
Размещение на базе возможно в одноэтажном и двухэтажных домах, номерах.
Санаторий «Начики»
База отдыха «Начики» предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для вас есть прачечная и парковка. Для тех, кто прибыл со своим лыжным инвентарем, имеется специализированная камера хранения.
Номерной фонд подразделяется на несколько категорий. Вы сможете заселиться в обычный двухместный номер или же выбрать делюкс, люкс. Все номера в любом случае имеют качественную мебель и максимум техники, которая может понадобиться для веселого времяпрепровождения.
Покушать вы сможете в ресторане или же взять напрокат барбекю и пожарить мясо с овощами самостоятельно.
Для тех, кто привык находиться в постоянном темпе работы имеется конференц-зал со звуковым и мультимедийным оборудованием.
Недалеко находятся остановки общественного транспорта, а на расстоянии сорока двух километров — аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта к месту размещения и обратно
- Проживание на маршруте в отеле, на базе отдыха и в санатории
- Посещение термальных бассейнов
- Питание: завтраки и обеды в дни 2-5завтрак в день 6, обед при покупке доп. экскурсиизавтрак в день 7
- Завтраки и обеды в дни 2-5
- Завтрак в день 6, обед при покупке доп. экскурсии
- Завтрак в день 7
- Услуги гида
- Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимние теплые вещи;
- купальные принадлежности;
- комплект сменного белья.
- теплые костюмы;
- теплые сапоги;
- балаклавы;
- очки;
- варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.