Лучшие термальные курорты Камчатки. Cпа-путешествие для всей семьи

Лучшие термальные курорты Камчатки
Камчатка — неповторимое место! Здесь можно не только ознакомиться с захватывающими дух достопримечательностями: вулканами, Тихим океаном, термальными и фумарольными полями, но и насладиться природным камчатским спа-отдыхом.

Во время 7-дневного семейного тура по Камчатке вы оцените целебные свойства термальной воды из трех различных горячих источников, проедете на вездеходе по впечатляющим заснеженным перевалам, узнаете историю самых интересных мест полуострова.
5
1 отзыв
Лучшие термальные курорты Камчатки. Cпа-путешествие для всей семьи
Лучшие термальные курорты Камчатки. Cпа-путешествие для всей семьи
Лучшие термальные курорты Камчатки. Cпа-путешествие для всей семьи
Ближайшие даты:
30
ноя7
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

По прилете в аэропорт города Елизово вас будет ждать трансфер на скульптурную композицию «Здесь начинается Россия», где мы устроим первую фотосессию, после чего отвезем вас в спа-отель «Лагуна», где можно будет отдохнуть после дороги и переждать джетлаг.

Питание в этот день оплачивается самостоятельно.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на КамчаткуПрибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день

Вулканы, краб и Кеткинские термы

После завтрака мы отправимся в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем о влиянии вулканизма и ледников на формирование современного облика Камчатки.

В рамках экскурсии в визит-центр заповедника нас ждет виртуальное путешествие в знаменитую Долину Гейзеров, медвежий родильный дом, на Курильское озеро, кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — знаменитые первородные леса.

Далее мы отпрправляемся на обзорную экскурсию по городу Петропавловску-Камчатскому, где вы увидите невероятные панорамы города и вулканов.

Также мы прогуляемся вдоль Тихого океана, по Халактырскому пляжу с его черным магнетическо-вулканическим песком

Обедать будем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где заодно узнаем, как добывают и готовят краба.

Далее отправимся на базу отдыха «Раздолье Камчатки», бассейны которой наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения.

Свободный вечер, ужин за свой счет (за дополнительную плату).

Вулканы, краб и Кеткинские термыВулканы, краб и Кеткинские термыВулканы, краб и Кеткинские термыВулканы, краб и Кеткинские термы
3 день

Начикинские термальные источники

После завтрака, отправимся в питомник ездовых собак.

На плодородной равнине, вдалеке от городской суеты, в окружении «огненных» гор и первозданной природы, находится собачий питомник.

Мы познакомимся с культурой коренных жителей Камчатки, посмотрим костюмированное танцевальное шоу, в котором каждый жалающий сможет принять участие. Узнаем про обычаи и культуру древнего народа, пронесённые через года и столетия, пообедаем.

В питомнике живут десятки собак. Все они многократные участники и победители гонки на упряжках — «Берингия». И мы познакомимся с этими животными-спутниками и помощниками человека, а также сможем попробовать себя в роли погонщика и покатаемся на собачьих упряжках.

По завершении программы переезжаем в Начикинский санаторий, бассейны которого наполнены слабоминерализированными, кремнисто-щелочными водами.

Свободное время, ужин за свой счет (за дополнительную плату).

Начикинские термальные источникиНачикинские термальные источникиНачикинские термальные источникиНачикинские термальные источники
4 день

Нижнепаратунские термы и спа-отель

После завтрака, снова погрузимся в бассейны с термальной водой.

Обедать будем в поселке Сокоч в знаменитом на всю Россию «Пирожковом раю». А ближе к вечеру вернемся в спа-отель «Лагуна».

Свободный вечер, ужин за свой счет (за дополнительную плату).

Нижнепаратунские термы и спа-отельНижнепаратунские термы и спа-отельНижнепаратунские термы и спа-отельНижнепаратунские термы и спа-отель
5 день

Вилючинский перевал

После завтрака нас будет ждать одна из визитных карточек Камчатки – вулкан Вилючинский. Туда мы отправимся на вездеходе и будем любоваться гигантом, который возвышается над окрестностями на 2175 м.

Сначала поднимемся на Вилючинский перевал – уголок нетронутой природы, где находятся множество ключей с чистейшей водой, горячие источники и высокие водопады.

По пути сделаем остановку около священных Гамулов – духов вулканов.

С перевала открываются потрясающие виды на вулканы Мутновский, Горелый, Асача, Ходутка.

На обратном пути обязательно остановимся у Вилючинского водопада, а если позволит погода, прогуляемся к нему.

Пообедаем на экскурсии.

Ближе к вечеру вернемся в спа-отель «Лагуна».

Свободный вечер, ужин за свой счёт (за дополнительную плату).

Вилючинский перевалВилючинский перевалВилючинский перевалВилючинский перевал
6 день

Свободный день

Завтрак.

Рекомендуем весь день посвятить принятием ванн, наполненных водой Нижне-Паратунских термальных источников и посещению спа-центра.

В этот день обед только при покупке дополнительных экскурсий.

Ужин самостоятельно за дополнительную плату.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Рыбный рынок и трансфер в аэропорт

После завтрака мы отвезем вас на Рыбный рынок, где можно будет приобрести красную рыбу, икру, крабов, а так же сувениры.

Далее вас будет ждать трансфер в аэропорт и возвращение домой.

Рыбный рынок и трансфер в аэропортРыбный рынок и трансфер в аэропорт

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в первый, четвертый, пятый и шестой дни в спа-отеле «Лагуна», во второй день – на базе отдыха «Раздолье Камчатки», в третий день – в санатории «Начики».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста туриста, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослые и дети с 12 лет109 000
Дети с 2 до 12 лет89 500

Варианты проживания

Спа-отель «Лагуна»

4 ночи

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг. Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом. Расстояние до аэропорта Елизово составляет 23,1 км.

Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»Спа-отель «Лагуна»

База отдыха «Раздолье Камчатки»

1 ночь

«Раздолье Камчатки» - это идеальное место для тех, кто хочет насладиться красотой природы, активным отдыхом и незабываемыми приключениями.

Целебная вода на базе отдыха помогает снять усталость и напряжение, улучшить кровообращение, укрепить иммунитет и повысить общий тонус организм.

Размещение на базе возможно в одноэтажном и двухэтажных домах, номерах.

База отдыха «Раздолье Камчатки»База отдыха «Раздолье Камчатки»База отдыха «Раздолье Камчатки»База отдыха «Раздолье Камчатки»База отдыха «Раздолье Камчатки»База отдыха «Раздолье Камчатки»

Санаторий «Начики»

1 ночь

База отдыха «Начики» предлагает своим гостям качественное обслуживание и спектр услуг, который позволит сделать пребывание здесь намного комфортнее. Для вас есть прачечная и парковка. Для тех, кто прибыл со своим лыжным инвентарем, имеется специализированная камера хранения.

Номерной фонд подразделяется на несколько категорий. Вы сможете заселиться в обычный двухместный номер или же выбрать делюкс, люкс. Все номера в любом случае имеют качественную мебель и максимум техники, которая может понадобиться для веселого времяпрепровождения.

Покушать вы сможете в ресторане или же взять напрокат барбекю и пожарить мясо с овощами самостоятельно.

Для тех, кто привык находиться в постоянном темпе работы имеется конференц-зал со звуковым и мультимедийным оборудованием.

Недалеко находятся остановки общественного транспорта, а на расстоянии сорока двух километров — аэропорт.

Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта к месту размещения и обратно
  • Проживание на маршруте в отеле, на базе отдыха и в санатории
  • Посещение термальных бассейнов
  • Питание: завтраки и обеды в дни 2-5завтрак в день 6, обед при покупке доп. экскурсиизавтрак в день 7
  • Завтраки и обеды в дни 2-5
  • Завтрак в день 6, обед при покупке доп. экскурсии
  • Завтрак в день 7
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение ООПТ
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимние теплые вещи;
  • купальные принадлежности;
  • комплект сменного белья.
Мы предоставляем дополнительно:
  • теплые костюмы;
  • теплые сапоги;
  • балаклавы;
  • очки;
  • варежки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
10 янв 2025
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все делятся впечатлениями о проведенном дне.
Организаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где всеОрганизаторы тура-ребята, которые любят свое дело. Всегда готовы помочь, подсказать. Вечерами проходят ламповые посиделки, где все

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Свидание с Камчаткой. Комбинированный джип-тур
Джиппинг
На автобусе
На яхте
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой. Комбинированный джип-тур
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
29 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 128 500 ₽ за человека
Многогранная Камчатка
Пешая
На автобусе
На яхте
11 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июл в 10:00
16 июл в 10:00
от 200 000 ₽ за человека
Свидание с Камчаткой в июне. Комбинированный джип-тур
Джиппинг
На автобусе
На яхте
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне. Комбинированный джип-тур
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
от 138 000 ₽ за человека