2 день

Вулканы, краб и Кеткинские термы

После завтрака мы отправимся в визит-центр Кроноцкого биосферного заповедника, где узнаем о влиянии вулканизма и ледников на формирование современного облика Камчатки.

В рамках экскурсии в визит-центр заповедника нас ждет виртуальное путешествие в знаменитую Долину Гейзеров, медвежий родильный дом, на Курильское озеро, кальдеру вулкана Узон и Щапинские ельники — знаменитые первородные леса.

Далее мы отпрправляемся на обзорную экскурсию по городу Петропавловску-Камчатскому, где вы увидите невероятные панорамы города и вулканов.

Также мы прогуляемся вдоль Тихого океана, по Халактырскому пляжу с его черным магнетическо-вулканическим песком

Обедать будем на берегу бухты Бабия, в «Крабовом месте», где заодно узнаем, как добывают и готовят краба.

Далее отправимся на базу отдыха «Раздолье Камчатки», бассейны которой наполнены слабосероводородной водой Кеткинского месторождения.

Свободный вечер, ужин за свой счет (за дополнительную плату).