Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина

В этом туре вы посетите аул-призрак Гамсутль, чьи каменные стены гармонично вписываются в окружающий пейзаж. С высокогорного аула открывается великолепный вид на много километров вокруг. Постройки в ауле хранят память о последних жителях, создавая атмосферу тишины и спокойствия. Также вы увидите Гунибскую и Гергебильскую ГЭС на реке Каракойсу и Салтинскую теснину с её красивейшим водопадом и естественными туннелями

Описание экскурсии

Что вас ждет Призрачный городок В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль. Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг. И хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС, которые находятся на реке Каракойсу. Вы убедитесь, что эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Нашей следующей остановкой станет Салтинская теснина. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — около 40 метров. Здесь вы увидите, как с огромной высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.