Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина

В этом туре вы посетите аул-призрак Гамсутль, чьи каменные стены гармонично вписываются в окружающий пейзаж. С высокогорного аула открывается великолепный вид на много километров вокруг. Постройки в ауле хранят память о последних жителях, создавая атмосферу тишины и спокойствия.
Также вы увидите Гунибскую и Гергебильскую ГЭС на реке Каракойсу и Салтинскую теснину с её красивейшим водопадом и естественными туннелями
Также вы увидите Гунибскую и Гергебильскую ГЭС на реке Каракойсу и Салтинскую теснину с её красивейшим водопадом и естественными туннелями
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды
- 🏰 Исторические места
- 🌊 Красивейшие водопады
- 🏞️ Природные туннели
- 🚶♂️ Пешеходные маршруты
Что можно увидеть
- Аул-призрак Гамсутль
- Гунибская ГЭС
- Гергебильская ГЭС
- Салтинская теснина
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Аул-призрак Гамсутль
- Салтинский водопад
- Аул Чох
Описание экскурсии
Что вас ждет Призрачный городок В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль. Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг. И хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС, которые находятся на реке Каракойсу. Вы убедитесь, что эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Нашей следующей остановкой станет Салтинская теснина. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — около 40 метров. Здесь вы увидите, как с огромной высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 300 ₽
|Пенсионный (60+)
|3 200 ₽
|Детский (3-11)
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Аул-призрак Гамсутль
- Салтинский водопад
- Аул Чох
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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