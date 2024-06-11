Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина

Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
В этом туре вы посетите аул-призрак Гамсутль, чьи каменные стены гармонично вписываются в окружающий пейзаж. С высокогорного аула открывается великолепный вид на много километров вокруг. Постройки в ауле хранят память о последних жителях, создавая атмосферу тишины и спокойствия.

Также вы увидите Гунибскую и Гергебильскую ГЭС на реке Каракойсу и Салтинскую теснину с её красивейшим водопадом и естественными туннелями

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные виды
  2. 🏰 Исторические места
  3. 🌊 Красивейшие водопады
  4. 🏞️ Природные туннели
  5. 🚶‍♂️ Пешеходные маршруты

Что можно увидеть

  • Аул-призрак Гамсутль
  • Гунибская ГЭС
  • Гергебильская ГЭС
  • Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Аул Чох

Описание экскурсии

Что вас ждет Призрачный городок В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль. Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг. И хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС, которые находятся на реке Каракойсу. Вы убедитесь, что эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Нашей следующей остановкой станет Салтинская теснина. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — около 40 метров. Здесь вы увидите, как с огромной высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)3 300 ₽
Пенсионный (60+)3 200 ₽
Детский (3-11)3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Аул Чох
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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