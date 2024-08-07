Экскурсии по подземельям и пещерам Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Каспийске, цены от 12 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
На машине
скидка
20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Отличная экскурсия!!! Виды потрясающие!!! Гид Мухамад очень внимателтный и отзывчивый. Останавливался во всех местях, где просили и терпелтво ждал, пока шесть дам сделают шакарные фото. Водитель отменный, автомобиль комфортабельный с кондиционером. Спасибо за доставленное удовольствие!!!
  • S
    Svetlana
    4 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Очень насыщенный тур! Спасибо компании за незабываемый день и яркие эмоции. Гуниб невероятно сильное место, пейзажи просто умопомрачительные. Как сказал нам
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    наш гид Хабиб, хотел бы я увидеть это место ещё раз в первые, просто захватывает дух! Экскурсия четко рассчитана, мы смогли насладиться множеством живописных видов гор, водопадами, двумя водосбросами ГЭС, местами Шамиля, узнали историю кавказской воины, за это отдельное спасибо Хабибу! Полный день впечатлений и открытий. Дагестан невероятен. Спасибо Вашей компанией, что открыли для нас Дагестан и влюбили нас в это чудесное место. Очень важно и очень сильно чувствуется, когда гиды с любовью рассказывают о месте!

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    У нас был гидом Олег. Хабиб нам назначил прекрасного экскурсовода: с юмором и хорошего водителя, Олег справился и с нашими
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    родителями и с детьми, младшей из которых было 10 месяцев. К назначенному времени был у нас. Дома были тоже вовремя. Провез по всем означенным местам, рассказывая об истории Дагестана, местности, объектах. Был тактичен, ненавязчив, и всегда рядом с нами. Ребята, Вам успехов и всего самого наилучшего. Благодарим за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Подземные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
  2. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
  3. «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 15 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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