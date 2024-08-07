11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Каспийска
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 августа 2024Отличная экскурсия!!! Виды потрясающие!!! Гид Мухамад очень внимателтный и отзывчивый. Останавливался во всех местях, где просили и терпелтво ждал, пока шесть дам сделают шакарные фото. Водитель отменный, автомобиль комфортабельный с кондиционером. Спасибо за доставленное удовольствие!!!
- SSvetlana4 августа 2024Очень насыщенный тур! Спасибо компании за незабываемый день и яркие эмоции. Гуниб невероятно сильное место, пейзажи просто умопомрачительные. Как сказал нам
- ЕЕлена3 августа 2024У нас был гидом Олег. Хабиб нам назначил прекрасного экскурсовода: с юмором и хорошего водителя, Олег справился и с нашими
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Подземные»
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