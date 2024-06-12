Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз. Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля.

Описание экскурсии

Что вас ждет Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз. Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое…