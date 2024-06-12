Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз.
Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля.
Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Орлиный выступ
- Язык Тролля
- Древний храм в с. Датуна
Описание экскурсии
Что вас ждет Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз. Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое…
Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 300 ₽
|Пенсионный (60+)
|3 200 ₽
|Детский (0-11)
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Орлиный выступ
- Язык Тролля
- Древний храм в с. Датуна
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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