Гоор, Кахиб и Язык Тролля

Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз.

Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля.
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Старый Кахиб
  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Язык Тролля
  • Древний храм в с. Датуна

Описание экскурсии

Что вас ждет Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз. Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля. Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое…

Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)3 300 ₽
Пенсионный (60+)3 200 ₽
Детский (0-11)3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый Кахиб
  • Старый Гоор
  • Орлиный выступ
  • Язык Тролля
  • Древний храм в с. Датуна
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

ГрупповыеПешеходныеНа автобусеНеобычныеЛетниеГорыПрирода и пейзажиНа весь деньЯзык ТролляПопулярные местаАул ГамсутльСтарый Кахиб

Похожие экскурсии из Каспийска

Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Гоор и Кахиб из Каспийска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
11 отзывов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
ХорошоТам