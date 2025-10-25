Мини-группа
до 8 чел.
Гоор, Карадахская теснина, Язык Тролля и Датунский Храм в мини-группе
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 7:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Путешествие в сердце Дагестана: средневековые башни, фантастические виды и тайны Карадахской теснины ждут вас на этой увлекательной экскурсии
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
Завтра в 07:00
29 мар в 07:00
14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На ул. Дахадаева
«14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
29 мар в 07:00
31 мар в 07:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 октября 2025Экскурсия понравилась, горы прекрасны, поездка комфортная, гид рассказывал интересно.
- ЛЛилия18 октября 2025Очень красивые места. Стоит посетить однозначно.
- ООльга8 октября 2025Потрясающая по наполнению локаций экскурсия! Особая благодарность водителю-гиду Гаджи! За добродушное и внимательное отношение, советы и помощь. Было круто!
- ППетрикеева8 октября 2025Это была супер поездка. Быстро, комфортно и интересно.
- ННаталья3 октября 2025Прекрасно организованная поездка,четко спланированная,заботливый,внимательный водитель-сопровождающий. Чудесно и с пользой проведенный день. Спасибо большое Камиль.
- ТТатьяна29 сентября 2025Хороший экскурсовод Камал, приятный в общении, знающий историю. Аккуратный водитель Ума.
- ССаломатин29 сентября 2025Отличный гид, хорошая экскурсия. Кухня отличная
- ЕЕвгения26 сентября 2025Благодарим душевного и неравнодушного гида Камиля за день в горах! Он ответил на все вопросы. После экскурсии хочется вернуться снова!
Наша
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Соборы и храмы»
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в марте 2026
Сейчас в Каспийске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
