Наш путь лежит через Буйнакский перевал — «царскую» дорогу, по которой проезжал Александр II после окончания Кавказской войны.

Мы с вами будем проезжать город Темирхан-Шуру, первую столицу Республики Дагестан, а ныне город Буйнакск, по пути к Сулакскому каньону, где вы увидите фантастический бирюзовый цвет реки и прекрасные виды гор. После поедем на знаменитый бархан Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» в 1969 году и «Бременские музыканты», который выйдет в прокат в будущем 2024 году.

Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидим вблизи невероятные пейзажи, со смотровой площадки у села Дубки восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона, который по красоте ничем не уступает Гранд каньону США.

Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный национальный обед.

Важно знать:

Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 7-10 человек. В случае недобора группы мы предложим вам другую экскурсию.