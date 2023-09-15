Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Историческая экскурсия из Каспийска: от Буйнакского перевала до бархана Сарыкум

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Насыщенное путешествие из Каспийска к живописному Сулакскому каньону и бархану Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов и где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты». Вас ждут завораживающие виды, интересные активности и национальный обед на форелевом хозяйстве.
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Миатлинская ГЭС
  • Посёлок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • Река Сулак
  • Царская дорога
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш путь лежит через Буйнакский перевал — «царскую» дорогу, по которой проезжал Александр II после окончания Кавказской войны.
Мы с вами будем проезжать город Темирхан-Шуру, первую столицу Республики Дагестан, а ныне город Буйнакск, по пути к Сулакскому каньону, где вы увидите фантастический бирюзовый цвет реки и прекрасные виды гор. После поедем на знаменитый бархан Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» в 1969 году и «Бременские музыканты», который выйдет в прокат в будущем 2024 году.
Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидим вблизи невероятные пейзажи, со смотровой площадки у села Дубки восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона, который по красоте ничем не уступает Гранд каньону США.
Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный национальный обед.

Важно знать:

Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 7-10 человек. В случае недобора группы мы предложим вам другую экскурсию.

По колендарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт
  • Катание на катере
  • Прогулка по форелевому хозяйству и обед в ресторане «Рахат» (форель на углях)
  • Посещение бархана Сарыкум (по желанию,100-150 руб. /чел.)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Спуск на зип-лайне (по желанию, 500 руб.)
  • Катание на лошадях (по желанию, 200 руб. /10 мин.)
  • Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы, 500 руб.).
  • Бархан по желанию - 150 рублей на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Завершение: Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: По колендарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • При любом способе оплаты необходимо забронировать место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
15 сен 2023
Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Групповые
На автобусе
На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
Популярные места

Похожие туры из Каспийска

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
74 отзыва
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Дахадаева в Каспийске
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
3 500 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
83 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
12 990 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Влюбиться в панорамы Сулакского каньона и пройти по пескам бархана Сарыкум
Махачкала и Каспийск
16 окт
17 окт
19 окт
20 окт
7 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ