Историческая экскурсия из Каспийска: от Буйнакского перевала до бархана Сарыкум
Насыщенное путешествие из Каспийска к живописному Сулакскому каньону и бархану Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов и где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» и «Бременские музыканты». Вас ждут завораживающие виды, интересные активности и национальный обед на форелевом хозяйстве.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Миатлинская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Царская дорога
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш путь лежит через Буйнакский перевал — «царскую» дорогу, по которой проезжал Александр II после окончания Кавказской войны.
Мы с вами будем проезжать город Темирхан-Шуру, первую столицу Республики Дагестан, а ныне город Буйнакск, по пути к Сулакскому каньону, где вы увидите фантастический бирюзовый цвет реки и прекрасные виды гор. После поедем на знаменитый бархан Сарыкум, где бывал величайший поэт М. Ю. Лермонтов, где снимали фильмы «Белое солнце пустыни» в 1969 году и «Бременские музыканты», который выйдет в прокат в будущем 2024 году.
Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидим вблизи невероятные пейзажи, со смотровой площадки у села Дубки восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона, который по красоте ничем не уступает Гранд каньону США.
Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный национальный обед.
Важно знать:
Внимание! Экскурсия проводится при наборе группы от 7-10 человек. В случае недобора группы мы предложим вам другую экскурсию.
По колендарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-проводника
- Транспорт
- Катание на катере
- Прогулка по форелевому хозяйству и обед в ресторане «Рахат» (форель на углях)
- Посещение бархана Сарыкум (по желанию,100-150 руб. /чел.)
- Что не входит
- Личные расходы
- Спуск на зип-лайне (по желанию, 500 руб.)
- Катание на лошадях (по желанию, 200 руб. /10 мин.)
- Посещение пещеры Нохъо (по желанию группы, 500 руб.).
- Бархан по желанию - 150 рублей на месте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Халилова 12А, КаспийскЗавершение: Каспийск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По колендарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- При любом способе оплаты необходимо забронировать место
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Козлова
15 сен 2023
Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений
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