10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
10 часов
Групповая
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
4 100₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина15 мая 2024Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
- ЛЛюдмила16 октября 2023Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому
- ООксана20 сентября 2023Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум
- ККозлова15 сентября 2023Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Миатлинская ГЭС»
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