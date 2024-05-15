Миатлинская ГЭС – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Миатлинская ГЭС» в Каспийске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
На автобусе
На катере
427 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Групповая
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
4 100 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
40 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    15 мая 2024
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
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    внимательные, пунктуальные и просто красавцы!!! Во время 10 часовой экскурсии не ждали больше двух минут никого и ничего. В следующий раз когда приедем, за экскурсией только к ним. Спасибо большое!!!

  • Л
    Людмила
    16 октября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому
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    водохранилищу). Завозят в пещеру Нохъо - комплекс с подвесным мостом и зиплайном. А главное - отличное экскурсионное обслуживание. Гид Саида - профессионал! Узнали много интересного об истории и современности Республики Дагестан. При этом был живой рассказ, а не историческая справка. Большое спасибо водителю Насиру за аккуратное вождение.

  • О
    Оксана
    20 сентября 2023
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум
  • К
    Козлова
    15 сентября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Миатлинская ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
  2. Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Язык Тролля
  9. Гимринский тоннель
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Миатлинская ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 470 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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