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посетили Хунзах, на другой день Сулакский каньон. Магомед- прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто душевный человек. Обязательно будем советовать его друзьям и знакомым. С ним не было скучно даже долгой дорогой, он сделал наше путешествие незабываемым. ❤️