8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Сулакский каньон на джипе из Каспийска
Путешествие на джипе из Каспийска в Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления. Увидите водопады, скалы и попробуете вкусную дагестанскую кухню
Начало: По месту вашего проживания в Каспийске
«В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот»
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К могучим горам Дагестана из Каспийска
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Каспийске
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
«Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
7 дек в 08:00
10 дек в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 сентября 2024Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду за завораживающие виды и невероятные ощущения от близости гор, интересные факты о локациях, которые мы посетили и
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Джиппинг», 1 ⭐ отзыв, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль