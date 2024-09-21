Покататься на джипах в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Каспийске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
На машине
Джиппинг
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Сулакский каньон на джипе из Каспийска
Путешествие на джипе из Каспийска в Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления. Увидите водопады, скалы и попробуете вкусную дагестанскую кухню
Начало: По месту вашего проживания в Каспийске
«В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот»
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
К могучим горам Дагестана из Каспийска
На машине
Джиппинг
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К могучим горам Дагестана из Каспийска
Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор
Начало: В Каспийске
«Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Пешая
На автобусе
Джиппинг
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
«Невероятные виды открываются уже при спуске на джиппингах в самое низовье, к реке Сулак»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
7 дек в 08:00
10 дек в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
    Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду за завораживающие виды и невероятные ощущения от близости гор, интересные факты о локациях, которые мы посетили и
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    даже мифы и легенды… Если ты хочешь ощутить себя горным орлом - очень рекомендую… только на высоте можно увидеть потрясающие виды на горы, лазурную воду…

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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
  2. К могучим горам Дагестана из Каспийска
  3. Премиум Сулакский каньон "Джиппинг" бархан Сары-кум и пещера "Нохъо"
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Язык Тролля
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Форелевое хозяйство
  9. Салтинский водопад
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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