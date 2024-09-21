читать дальше даже мифы и легенды… Если ты хочешь ощутить себя горным орлом - очень рекомендую… только на высоте можно увидеть потрясающие виды на горы, лазурную воду…

Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду за завораживающие виды и невероятные ощущения от близости гор, интересные факты о локациях, которые мы посетили и