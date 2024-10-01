Почувствовать себя местным – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Каспийске, цены от 15 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
На машине
скидка
20%
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600 за всё до 6 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
На машине
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1900016 150 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
На машине
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1900016 150 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
  2. «В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
  3. Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Гимринский тоннель
  9. Язык Тролля
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 15 600 до 16 150 со скидкой до 20%.
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