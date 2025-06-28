читать дальше

в тишине, постоять на краю огромных скал. Кроме этого смогли прокатиться с ветерком на катере,испытать с замиранием сердца различные эмоции. Огромное спасибо Магомеду за организованную поездку! Разносторонний человек, приятный собеседник, может поддержать любую тему разговора! Рассказал много интересного, не только о природе, но также и культуре Дагестана, об обычаях, традициях, о том, как передаются семейные ценности от одного поколения другим. Магомед - достойный представитель своего народа. Нам было приятно с ним познакомиться. Отдельное спасибо за красивые фото! Обязательно будем советовать родным, друзьям, коллегам обращаться именно к нему!)