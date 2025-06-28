Мои заказы

Красивые виды и панорамы Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Каспийске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
«Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой»
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
13 дек в 08:30
16 дек в 08:30
3700 ₽ за человека
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
На машине
6 часов
80 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум: от рассвета до заката
На автобусе
10 часов
23 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум
Путешествие начинается с чашечки чая и продолжается посещением Чиркейской ГЭС, прогулкой на катере и закатом на бархане Сарыкум
Начало: На улице Халилова
«Поднявшись на смотровую, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, огибающей скалы ярко-бирюзовой лентой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    28 июня 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Дата посещения: 28 июня 2025
    Шамиль прекрасный собеседник, услышали много интересного, привозил в наиболее удобные локации, где не было толп туристов. Часы поездки пролетели незаметно. Спасибо Вам большое за такой подход.
  • Т
    Татьяна
    27 октября 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Прекрасная экскурсия на каньон, гид Шамиль, очень неравнодушный и знающий историю своего края и Республики Дагестан человек, несмотря на перепады
    читать дальше

    погоды экскурсия удалась!
    На все вопросы по истории края, истории каньона получали исчерпывающие ответы!!!! Рекомендуем, Шамиль пунктуальный, тактичный и интересный собеседник… 26.10.2025

    Прекрасная экскурсия на каньон, гид Шамиль, очень неравнодушный и знающий историю своего края и Республики Дагестан человек, несмотря на перепады погоды экскурсия удалась!
На все вопросы по истории края, истории каньона получали исчерпывающие ответы!!!! Рекомендуем, Шамиль пунктуальный, тактичный и интересный собеседник… 26.10.2025
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Спасибо большое за замечательную экскурсию. Маршрут был подобран так, что наш ребенок не устал и остался очень доволен. Во время
    читать дальше

    обеда нас пригласил в кафе с местной кухней. Все подробно рассказал про каждое блюдо. Прогулка была замечательная.
    Рекомендуем для выбора экскурсовода по Дагестану.
    Ещё раз большое спасибо!

  • К
    Кирилл
    13 сентября 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Большое спасибо гиду - Магомеду, очень компетентный и любящий свою Родину человек)
    Туры с ним - всячески рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Нам все очень понравилось!!! Ездили семьей три человека не устали,выезжали рано и это было лучшее решение👍без туристов и торговых представителей
    читать дальше

    😂прошли все самые топовые локации! На все вопросы получили развернутые ответы. Обед был очень вкусным😋За фото и видео отдельное спасибо ☺️

    Нам все очень понравилось!!! Ездили семьей три человека не устали,выезжали рано и это было лучшее решение👍без туристов и торговых представителей 😂прошли все самые топовые локации! На все вопросы получили развернутые ответы. Обед был очень вкусным😋За фото и видео отдельное спасибо ☺️
  • Р
    Руслана
    30 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Экскурсовод Шамиль замечателен,с огромным интересом послушали его рассказы,прям чувствуется,что человек работает на своем месте.

    Красивые места,пресная природа
  • О
    Олеся
    26 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Очень интересный маршрут, шквал эмоций. Благодаря раннему выезду удалось быстро доехать до каньона, минуя пробки и толпы туристов на смотровых
    читать дальше

    площадках. Огромная благодарность Шамилю, гиду который провел для нас экскурсию. Мы посетили несколько не туристических мест, где нам открылись шикарные виды. А поезда на катере по каньону, это вообще отдельная история. Эмоции зашкаливают, спасибо большое ❤️ рекомендую всем!

  • А
    Андрей
    23 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Отлично съездили к Сулакскому Каньону. Магомед очень интересный рассказчик, а также пунктуальный и аккуратный водитель. По нашим просьбам останавливались на нетуристической смотровой площадке и потрясающем видом на плотину, а также заезжали в Главрыбу. Рекомендую.
  • К
    Кристина
    20 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Наша поездка прошла на 5+!
    Магомед - отличный организатор и рассказчик.
    Перед бронированием ответил на все интересующие нас вопросы, встретились в оговоренное
    читать дальше

    время и отправились на экскурсию.
    Всю дорогу Магомед делился интересными деталями о Дагестане, его городах и селах.
    Все время был очень учтив и внимателен, поддерживал общение с нашей трехлетней дочерью.
    В общем, мы прекрасно провели время, отправившись на Сулакский каньон, и в этом огромнейшая заслуга Магомеда!
    Спасибо огромное!

  • И
    Ирина
    16 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Огромное спасибо за великолепно организованную и очень содержательную экскурсию. Наш гид Магомед рассказал много интересного о Дагестане, показал лучшие локации,
    читать дальше

    сделал отличные фото и видео, угостил вкуснейшим мороженым с урбечем. Благодаря ему, мы влюбились в этот край и обязательно приедем снова!

  • М
    Макарова
    12 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Огромное спасибо за экскурсию! Всё прошло на высшем уровне. Огромная благодарность нашему гиду Шамилю: показал главные достопримечательности и смотровые площадки, мы увидели все живописные места, прокатились на катере.
    Огромное спасибо за экскурсию! Всё прошло на высшем уровне. Огромная благодарность нашему гиду Шамилю: показал главные достопримечательности и смотровые площадки, мы увидели все живописные места, прокатились на катере.
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Спасибо, Магомеду! Все очень понравилось. Человек, который знает и любит свое дело и свою малую родину. Позитивный, добрый, эрудированный гид.
    Ездили
    читать дальше

    компанией 4 человека рано утром, стартовали в 6 утра - по нашей просьбе. Заранее все, доброжелательно и емко с его стороны - обсудили. Учел все наши пожелания. Благодаря этому миновали пробки и столпотворения туристов. Отличная экскурсия с множеством красивых локаций. Прокатились в конце на катере, тоже очень понравилось. Желаем Магомеду процветания и всех благ!

    Спасибо, Магомеду! Все очень понравилось. Человек, который знает и любит свое дело и свою малую родину. Позитивный, добрый, эрудированный гид. Ездили компанией 4 человека рано утром, стартовали в 6 утра - по нашей просьбе. Заранее все, доброжелательно и емко с его стороны - обсудили. Учел все наши пожелания. Благодаря этому миновали пробки и столпотворения туристов. Отличная экскурсия с множеством красивых локаций. Прокатились в конце на катере, тоже очень понравилось. Желаем Магомеду процветания и всех благ!
  • О
    Олеся
    24 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Огромное спасибо! Было приятно и очень познавательно! Красивые локации, удачное время, приятная беседа, все очень здорово! Очень внимательное отношение к гостям! Здорово, спасибо, очень рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Всё было супер,получили море впечатлений,а также много исторических рассказов о народах Дагестана.
    Огромное спасибо Магомеду!
  • З
    Зарина
    18 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Получили только приятные впечатления о поездке! Посмотрели красоту окружающей природы там, где можно побыть наедине с природой, увидеть полет птиц
    читать дальше

    в тишине, постоять на краю огромных скал. Кроме этого смогли прокатиться с ветерком на катере,испытать с замиранием сердца различные эмоции. Огромное спасибо Магомеду за организованную поездку! Разносторонний человек, приятный собеседник, может поддержать любую тему разговора! Рассказал много интересного, не только о природе, но также и культуре Дагестана, об обычаях, традициях, о том, как передаются семейные ценности от одного поколения другим. Магомед - достойный представитель своего народа. Нам было приятно с ним познакомиться. Отдельное спасибо за красивые фото! Обязательно будем советовать родным, друзьям, коллегам обращаться именно к нему!)

    Получили только приятные впечатления о поездке! Посмотрели красоту окружающей природы там, где можно побыть наедине сПолучили только приятные впечатления о поездке! Посмотрели красоту окружающей природы там, где можно побыть наедине сПолучили только приятные впечатления о поездке! Посмотрели красоту окружающей природы там, где можно побыть наедине с
  • С
    Сорокина
    17 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Магамед не только прекрасный гид, но и замечательный человек! Мы посетили самые лучшие места, побывали
    читать дальше

    в самых выигрышных локациях. Магомед ответил на все наши вопросы и рассказал о Дагестане очень много нового и интересного! Нас встретили прям у нашего подъезда, везде провезли на чистом и комфортном автомобиле с кондиционером была впечатляющая прогулка на катере по каньону и в конце нас доставили прям к дому! Мы однозначно будем рекомендовать Магомеда, как гида, всем нашим друзьям и знакомым!

    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Магамед не только прекрасный гид, но и замечательный человек! Мы посетили самые лучшие места, побывали в самых выигрышных локациях. Магомед ответил на все наши вопросы и рассказал о Дагестане очень много нового и интересного! Нас встретили прям у нашего подъезда, везде провезли на чистом и комфортном автомобиле с кондиционером была впечатляющая прогулка на катере по каньону и в конце нас доставили прям к дому! Мы однозначно будем рекомендовать Магомеда, как гида, всем нашим друзьям и знакомым!
  • М
    Максим
    17 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Все замечательно! Огромное спасибо гиду Шамилю. Советую 👍. Отлично!
    Все замечательно! Огромное спасибо гиду Шамилю. Советую 👍. Отлично!
  • М
    Мария
    15 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Шамиль. За нами приехали ко времени и отвезли домой. Мы были с двумя детьми,
    читать дальше

    и гид построил для нас отличный маршрут так, чтобы нам было максимально удобно!

    Все подсказал, везде провез, рассказал очень много историй про Дагестан и ответил на все наши вопросы про республику, на обратной дороге гид купил нам арбуз!

    P.S. И очень важное: гид очень красиво фотографирует!
    Тысяча наших благодарностей 🙌

    Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Шамиль. За нами приехали ко времени и отвезли домой. Мы были с двумя детьми, и гид построил для нас отличный маршрут так, чтобы нам было максимально удобно!

Все подсказал, везде провез, рассказал очень много историй про Дагестан и ответил на все наши вопросы про республику, на обратной дороге гид купил нам арбуз!

P.S. И очень важное: гид очень красиво фотографирует!
Тысяча наших благодарностей 🙌
  • У
    Ульяна
    6 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Прекрасный гид, который знает, умеет красиво рассказать и показать вам красоты Дагестана. Так еще и фото сделает вам профессиональные!
    Приятный собеседник, и комфортный водитель, задавайте любой вопрос ответит и познакомит вас с культурой!
  • В
    Виктория
    5 июля 2025
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Это самая профессиональная и познавательная экскурсия из всех, на которых мы были (а были мы во многих местах нашей необъятной
    читать дальше

    Родины)) наш гид Магомед показал нам не только интереснейшие места и необыкновенные виды во время экскурсии, но и рассказал о самом Дагестане, об обычаях народа, такие интересные факты, которые мы и не знали. За весь день мы узнали столько информации, что и не передать словами. Очень ему благодарны и всем советуем посетить каньон и объехать все достопримечательности Дагестана именно с этим гидом! Спасибо🙏🌷🩷

    Это самая профессиональная и познавательная экскурсия из всех, на которых мы были (а были мы во многих местах нашей необъятной Родины)) наш гид Магомед показал нам не только интереснейшие места и необыкновенные виды во время экскурсии, но и рассказал о самом Дагестане, об обычаях народа, такие интересные факты, которые мы и не знали. За весь день мы узнали столько информации, что и не передать словами. Очень ему благодарны и всем советуем посетить каньон и объехать все достопримечательности Дагестана именно с этим гидом! Спасибо🙏🌷🩷

