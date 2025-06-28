Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
«Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой»
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
13 дек в 08:30
16 дек в 08:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум
Путешествие начинается с чашечки чая и продолжается посещением Чиркейской ГЭС, прогулкой на катере и закатом на бархане Сарыкум
Начало: На улице Халилова
«Поднявшись на смотровую, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, огибающей скалы ярко-бирюзовой лентой»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин28 июня 2025Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-КаньонуДата посещения: 28 июня 2025Шамиль прекрасный собеседник, услышали много интересного, привозил в наиболее удобные локации, где не было толп туристов. Часы поездки пролетели незаметно. Спасибо Вам большое за такой подход.
- ТТатьяна27 октября 2025Прекрасная экскурсия на каньон, гид Шамиль, очень неравнодушный и знающий историю своего края и Республики Дагестан человек, несмотря на перепады
- ЕЕлена30 сентября 2025Спасибо большое за замечательную экскурсию. Маршрут был подобран так, что наш ребенок не устал и остался очень доволен. Во время
- ККирилл13 сентября 2025Большое спасибо гиду - Магомеду, очень компетентный и любящий свою Родину человек)
Туры с ним - всячески рекомендую!
- ТТатьяна8 сентября 2025Нам все очень понравилось!!! Ездили семьей три человека не устали,выезжали рано и это было лучшее решение👍без туристов и торговых представителей
- РРуслана30 августа 2025Экскурсовод Шамиль замечателен,с огромным интересом послушали его рассказы,прям чувствуется,что человек работает на своем месте.
Красивые места,пресная природа
- ООлеся26 августа 2025Очень интересный маршрут, шквал эмоций. Благодаря раннему выезду удалось быстро доехать до каньона, минуя пробки и толпы туристов на смотровых
- ААндрей23 августа 2025Отлично съездили к Сулакскому Каньону. Магомед очень интересный рассказчик, а также пунктуальный и аккуратный водитель. По нашим просьбам останавливались на нетуристической смотровой площадке и потрясающем видом на плотину, а также заезжали в Главрыбу. Рекомендую.
- ККристина20 августа 2025Наша поездка прошла на 5+!
Магомед - отличный организатор и рассказчик.
Перед бронированием ответил на все интересующие нас вопросы, встретились в оговоренное
- ИИрина16 августа 2025Огромное спасибо за великолепно организованную и очень содержательную экскурсию. Наш гид Магомед рассказал много интересного о Дагестане, показал лучшие локации,
- ММакарова12 августа 2025Огромное спасибо за экскурсию! Всё прошло на высшем уровне. Огромная благодарность нашему гиду Шамилю: показал главные достопримечательности и смотровые площадки, мы увидели все живописные места, прокатились на катере.
- ННаталья10 августа 2025Спасибо, Магомеду! Все очень понравилось. Человек, который знает и любит свое дело и свою малую родину. Позитивный, добрый, эрудированный гид.
Ездили
- ООлеся24 июля 2025Огромное спасибо! Было приятно и очень познавательно! Красивые локации, удачное время, приятная беседа, все очень здорово! Очень внимательное отношение к гостям! Здорово, спасибо, очень рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина23 июля 2025Всё было супер,получили море впечатлений,а также много исторических рассказов о народах Дагестана.
Огромное спасибо Магомеду!
- ЗЗарина18 июля 2025Получили только приятные впечатления о поездке! Посмотрели красоту окружающей природы там, где можно побыть наедине с природой, увидеть полет птиц
- ССорокина17 июля 2025Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Магамед не только прекрасный гид, но и замечательный человек! Мы посетили самые лучшие места, побывали
- ММаксим17 июля 2025Все замечательно! Огромное спасибо гиду Шамилю. Советую 👍. Отлично!
- ММария15 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Шамиль. За нами приехали ко времени и отвезли домой. Мы были с двумя детьми,
- УУльяна6 июля 2025Прекрасный гид, который знает, умеет красиво рассказать и показать вам красоты Дагестана. Так еще и фото сделает вам профессиональные!
Приятный собеседник, и комфортный водитель, задавайте любой вопрос ответит и познакомит вас с культурой!
- ВВиктория5 июля 2025Это самая профессиональная и познавательная экскурсия из всех, на которых мы были (а были мы во многих местах нашей необъятной
