насладиться видами. Цех был списан с заводского баланса в 1966 году и сейчас не используется. Гид расскажет о его истории и покажет самые интересные места. На крыше здания можно устроить пикник, поплавать в море или встретить закат. С крыши открываются красивые виды на город, море и горы

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске, в прошлом уникальный для СССР, был списан с заводского баланса в апреле 1966 года и сейчас не эксплуатируется в связи с изменениями требований к проводимым в цеху испытаниям. На катере мы посетим этот необычный завод в Каспийском море, а гид все расскажет и покажет. Вас ожидает прогулка по безопасному маршруту. На крыше здания можно устроить пикник либо поплавать в море рядом с цехом, встретить рассвет или проводить закат. С крыши открываются красивые виды на город, море и горы.