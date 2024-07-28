8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске, построенный в 1934-1939 годах, представляет собой уникальную торпедо-испытательную станцию.
Прогулка на катере вдоль Каспийского побережья позволит вам посетить этот интересный объект, где можно искупаться и
Прогулка на катере вдоль Каспийского побережья позволит вам посетить этот интересный объект, где можно искупаться и
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная водная прогулка
- 🏭 Посещение исторического объекта
- 🌅 Красивые виды на море и горы
- 🏊 Возможность искупаться
- 🥪 Пикник на крыше здания
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- 8-й цех завода «Дагдизель»
- Каспийское море
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: 8-й цех завода «Дагдизель» в Каспийске, в прошлом уникальный для СССР, был списан с заводского баланса в апреле 1966 года и сейчас не эксплуатируется в связи с изменениями требований к проводимым в цеху испытаниям. На катере мы посетим этот необычный завод в Каспийском море, а гид все расскажет и покажет. Вас ожидает прогулка по безопасному маршруту. На крыше здания можно устроить пикник либо поплавать в море рядом с цехом, встретить рассвет или проводить закат. С крыши открываются красивые виды на город, море и горы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Каспийского моря
- 8 цех завода «Дагдизель»
Что включено
- Прогулка на катере к 8 цеху
- Подъем и прогулка с экскурсией по объекту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Маячная 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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