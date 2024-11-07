Я хочу познакомить вас с разными гранями нашего края — с природой, а также с местными умельцами — гоцатлинским серебряником и мастером унцукульской резьбы по дереву.
У них в гостях вы увидите, как материал становится предметом, и при желании поучаствуете в мастер-классах.
Описание экскурсии
Программа поездки
- Выезд из Каспийска/аэропорта в 8–9 утра
- Самый длинный тоннель в России + остановка у чуда природы
- Башня Шамиля и Ирганайская ГЭС
- В гости к мастеру по дереву + мастер-класс (по желанию)
- Водохранилище
- Карадахская теснина
- Село Старый Гоцатль
- Мастерская серебряника + мастер-класс (по желанию)
- Обед, дегустация национальных блюд
- Водопады Тобот и Итлятляр
Детали программы
1️⃣ С 8:00 до 9:00 выезжаем из города в направлении гор, минуем город Буйнакск, делаем остановку у одного чуда природа и заезжаем в самый длинный автомобильный туннель в России (4303 м).
2️⃣ Вот мы и преодолели путь сквозь гору — и на другой стороне вас встретят совсем иные виды. Чтобы насладиться ими, выпьем кофе в кофейне посреди скал.
3️⃣ Далее проедем башню Шамиля, Ирганайскую ГЭС и остановимся в селе Унцукуль у моего старого приятеля Магомеда — мастера резьбы по дереву. Это мастер в 4 поколении, он вам покажет, как превращается в вазу, трость, кружку брусок или ветка дерева. Вы наблюдаете за процессом полировки, выбивания, инкрустации, лакировки. Осмотрите готовые работы и при желании купите понравившееся.
4️⃣ Следующая точка маршрута — Карадахская теснина. Это ущелье протяженностью почти 1,5 км и шириной максимум 5 м. Вы окажетесь между двумя каменными стенами высотой до 170 м.
5️⃣ Поднимаемся в село Старый Гоцатль, к другому моему другу, Абдурахману, мастеру по серебру. Он может сделать из кусочка драгоценного металла что угодно: кольцо, ожерелье, цепочку, подвеску и даже рукоять для кинжала. Вы увидите процесс плавки, выбивания, гравировки и много других манипуляций, при желании приобретёте что-то на память.
6️⃣ Время обеда! Заедем в гости к моей маме, она посвятит вас в тонкости приготовления таких национальных блюд, как хинкал, чуду. Вас ждёт восхитительный сытный обед — по-другому мама не готовит.
7️⃣ Подкрепившись, едем на Хунзахское плато к водопадам Тобот и Итлятляр. На краю обрыва выпьем травяной чай в кофейне с видом на потоки воды.
8️⃣ Увы, пора ехать обратно.
Организационные детали
- Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или один из моих сыновей
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Каспийске и после экскурсии привозим обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу можем принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи: ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мастер-классы: каждый — 3000 руб. с группы
- Карадахская теснина и Старый Гоцатль — 2000 руб. с группы
- Обед — 750 руб. /чел.
- Зиплайн — 1000 руб. /чел.
- Качели — 100 руб. /чел.