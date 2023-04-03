Индивидуальная экскурсия в Каспийск: поиск реки Салтинки и подземного водопада
Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно проваливается сквозь землю. Туда, к подземному водопаду, мы и отправимся.
Ваш персональный гид покажет вам отдаленные потаенные места Дагестана, куда вы быстро и с комфортом доберетесь на автомобиле.
Ваш персональный гид покажет вам отдаленные потаенные места Дагестана, куда вы быстро и с комфортом доберетесь на автомобиле.
Ближайшие даты:
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринское ущелье и Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Башня Андалал
- Салтинский подземный водопад
- Парк Победы им. Расула Гамзатова
- Памятник «Белые журавли»
- Царская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы проедем через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Впереди затяжной серпантин, а это значит, что самое время остановиться и сделать самые лучшие фотографии местных пейзажей.
Проедем Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС и вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду.
После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб. Это село на склоне скал со своей историей. Одно из известных и старых поселений Дагестана, который оставил свой отпечаток в сердцах людей. Узнаете и переживете самые эмоциональные и яркие чувства от событий маленького высокогорного аула.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида на всех локациях
- Трансфер от/до Махачкалы
- Что не входит
- Обед в Гунибе
- Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы оплачивается дополнительно по договоренности
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска
Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Водопады
Похожие туры из Каспийска
Индивидуальная
Мурад
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
12 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Идрис
Очень популярно сейчас
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Завтра
5 апр
6 апр
7 апр
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Идрис
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Завтра
5 апр
6 апр
7 апр
16 890₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии