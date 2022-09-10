Индивидуальная экскурсия по горам Дагестана: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Дагестан — это невероятные горные пейзажи и местные традиции. Все это создает неповторимую атмосферу. Туристы приезжают к нам, чтобы насладиться безмятежностью и лучше понять традиции. Я хочу познакомить вас с самыми красивыми местами республики — Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.
Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».
Вы прогуляетесь на катере по жемчужной воде каньона и побываете на месте съемок фильма «Белое солнце пустыни».
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Что вас ожидает:
- Жемчужные воды каньона
- Виды на Черкейское водохранилище
- Виды на Миатлинскую ГЭС
- Смотровая площадка в поселке Дубки
- Песчаное царство Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков. Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон. Как говорят путешественники "Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане". Если есть на свете особенный дух Дагестана, то он непременно живет в этом красивом месте и наслаждается прекрасной рекой и величием гор. Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. Интересно заметить, по протяженности Сулакский каньон короче, а по глубине превосходит Гранд каньон.
Прогулка на катерах по жемчужной воде не сравнится ни с чем другим, что мы обязательно попробуем.
Еще одной точкой маршрута будем Бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и оставите себе памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма "Белое солнце пустыни"
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- 30-минутная прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Входные билеты на «Сарыкум»
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Обед в форелевом хозяйстве
- Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кушкова Анжелика
10 сен 2022
Т
Татьяна Фомина
2 сен 2022
Спасибо гиду Руслану за проведенную экскурсию, немного истории, немного жизни, все увидели, нас никто не подгонял, Сулакский каньон со смотровой площадки понравился больше, чем когда катались по нему на катере. На катере выписывали виражи, немного адреналина для трусишек, можно было искупаться 5 мин в каньоне, берите купальники, бархан - красота, девушки берите реквизит для фото, но забираться на него, даже по мостикам сложновато для людей в возрасте. Обед в Главрыбе вкусный. Поездку рекомендую!
Е
Елена
25 авг 2022
Шикарная экскурсия. Горы, каньон с бирюзовой водой, огромное водохранилище и пустыня. Виды просто захватывающие. Обед в красивом месте в горах. Все великолепно организовано. В назначенное время за нами в отель приехал гид Муслим. Комфортный автомобиль бизнес класса. Все очень вежливо, доброжелательно, как везде а Дагестане. Всё рассказал, показал, спокойно, не торопясь, помог сделать фото. Впечатления остались незабываемые. Однозначно рекомендую экскурсию!
М
Михаил Быстров
15 авг 2022
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