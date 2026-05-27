Я проведу вас по маршруту, который редко встречается в стандартных программах, и покажу мечети 18–19 веков в живой городской среде.
На их примере мы узнаем устройство мусульманского храма и купеческие истории — спокойно, вдумчиво и без религиозного пафоса.
Описание экскурсии
Ваш проводник в мир исламской культуры
У меня за плечами филологическое и теологическое образование, а также опыт работы гидом с 2012 года. Влюбляю в Казань всех без исключения — от школьников до искушённых путешественников. Я не читаю проповеди и не ухожу в полемику — а рассказываю о религии через быт, торговлю и купеческие истории.
Мой подход строится на трёх принципах:
- объяснять сложные обрядовые вещи простым языком
- опираться на проверенные источники и личный опыт
- создавать безопасное и уважительное пространство для вопросов
Что вас ожидает
В маршруте экскурсии — целая улица с магазинами мусульманской одежды и восточных товаров, а также мечети 17-19 вв., среди которых:
- Сенная-Нурулла мечеть — храм, возведённый на месте, которое когда-то называли «углом неверных»
- Султановская мечеть, называемая ранее Красной
- Галеевская мечеть — центр просвещения, важный для татарского реформаторского движения 19 века
- Голубая мечеть — святыня рабочей слободы, связанной с мыловаренными и кожевенными производствами
- Бурнаевская мечеть — яркий пример соединения русской и мусульманской архитектурных традиций
- Апанаевская мечеть — скромно-нарядный храм в зажиточной части города, упомянутый в поэме Габдуллы Тукая
- Закабанная мечеть — построена в честь 1000-летия принятия ислама
- мечеть Марджани — старейшая мечеть Казани, построенная по указу Екатерины II в стиле барокко с татарским характером
2–3 мечети мы осмотрим изнутри. Я выберу удобное время, чтобы мы не попали на намаз и вы могли свободно познакомиться с пространством.
Вы узнаете:
- какие купеческие семьи строили мечети и зачем вкладывали в них средства
- в честь кого и чего называли татарские храмы
- как формировался облик татарской мечети в составе Российского государства
- чем татарская мечеть отличается от храмов центральных регионов мусульманского мира
- что такое минбар, михраб и кибла — и почему в мечети нет изображений живых существ
- почему мусульмане совершают пятикратный намаз и какое место он занимает в повседневной жизни
- как распознать арабское написание «Аллах» в орнаменте и интерьерах
Организационные детали
Мы будем заходить в действующие мечети, позаботьтесь, пожалуйста, о соответствующей одежде:
- женщинам необходимо покрыть голову и скрыть волосы платком, шапкой, капюшоном
- одежда должна покрывать руки ниже локтя, зону декольте, ноги ниже колен
- на ногах — носки, т. к. уличную обувь нужно будет снять
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузель — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Аккредитованный экскурсовод по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2012 года периодически подтверждая свою квалификацию. Казань — мой родной город, с которым я знакомлю моих гостей как своих друзей. Я носитель татаро-мусульманской культуры. Мои экскурсии светского характера с татаро-мусульманским колоритом. Поэтому на вопросы гостей по татаро-мусульманским традициям и обычаям могу дать более развёрнутый и глубокий ответ.
