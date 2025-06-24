Увидеть главные достопримечательности города и окунуться в местный колорит
Это неспешная экскурсия по самому сердцу Казани. Я познакомлю вас с историей города, удивительной архитектурой и прошлым древних улиц. Расскажу, как тесно переплетены судьбы татар и русских. Мы посетим мечеть и старинные храмы, заглянем в тихий дворик университета.
На моих экскурсиях нет скучных дат и сухих фактов — я люблю свой город и стараюсь передать это чувство.
Казанский кремль. На территории крепости вы увидите самый старый храм Казани — Благовещенский собор с фресками 17 века. Полюбуетесь Ханским мавзолеем 15 века. Разглядите башню Сююмбике — я расскажу вам легенду об этой мудрой правительнице. А затем мы посетим мечеть Кул-Шариф.
Улица Кремлёвская. Мы рассмотрим Гостиный двор, который казанцы называют «бегемот». Остановимся у старинных Пассажей — вы узнаете мистические подробности из жизни их хозяев. Зайдём в Петропавловский собор, где полюбуемся девятиярусным резным иконостасом храма и потрясающим видом на город и Волгу.
А также в нашей программе:
Парк «Чёрное озеро». Мы прогуляемся по старейшему парку Казани и обсудим, чем здесь занимался Лёвушка Толстой
Казанский университет. Заглянем в старинный университетский дворик со зданиями анатомического театра и астрономической обсерваторией
Улица Баумана. Вы увидите старейшую аптеку, колокольню Богоявленского собора, памятник Шаляпину и площадь Тукая
Яркая история древнего города. Я расскажу вам о том, как появилась Казань — легенды и факты, основанные на археологических раскопках. Мы поговорим об удивительных людях и уникальных открытиях в стенах университета. Прочувствуем яркость и праздничность Казани 19 века и рассмотрим архитектуру города.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль: дети до 7 лет — бесплатно, взрослые — 150 ₽, пенсионеры, школьники и студенты — 130 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Алёна — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 1457 туристов
Меня зовут Алёна, я профессиональный гид. Родилась и живу в Казани, с детства интересуюсь её историей. Очень люблю свой город за его контрасты: здесь дружно живут два народа, на улицах читать дальше
соседствуют храмы и мечети. Всё это создает неповторимый колорит. На экскурсиях я стараюсь не загружать путешественников множеством дат, а передать душу города: через предания и рассказы о его прошлом и удивительных людях, которые здесь жили.
С
Светлана
24 июн 2025
Мы гуляли по Казани с прекрасным гидом Аленой. Наша мини-группа состояла всего из 6 человек, из которых трое - наша семья.) Алена очень интересно рассказывала нам об истории Казани, мы читать дальше
побывали в Кремле, на центральных улицах города, в Университетском дворе, послушали увлекательные истории о людях, живших когда-то на земле Казани. Алена - очень доброжелательный, приветливый человек, с обширными знаниями, грамотной речью и хорошим чувством юмора. Маршрут продуман и хорошо структурирован, ходили много, даже чуть больше заявленного времени, но усталости не чувствовалось, так было интересно. Всем гостям Казани рекомендуем эту экскурсию, она будет интересна и взрослым и подросткам, как в нашем случае. Спасибо, Алёна!
Р
Рауза
21 июн 2025
Были в Казани первый раз и очень рады, что начали наше знакомство с городом в небольшой группе с прекрасным экскурсоводом и знатоком Казани - Алёной Рахмановой… Экскурсия началась с Кремля. Много читать дальше
интересных фактов и открытий хранят старинные стены… Интересный рассказ Алёны побуждает к изучению истории Казани… Посетили самые значимые места и объекты Кремля, в том числе, и мечеть Кол Шариф (без суеты и толкотни)… После кремля прогулялись по старым улочкам Казани, куда не заглядывают большие экскурсии, послушали историю и увидели интересные исторические здания…. Побывали в открытой части Казанского университета, выпускницей которого была и Алёна… Спасибо большое гиду Алёне - за интересный и любящий взгляд на город, который и мы полюбили, благодаря ей!
Светлана
17 июн 2025
Были на экскурсии Кремль+ старейшие улицы Казани. Экскурсия очень познавательная, узнали много интереснейшей информации о городе и его истории. Маршрут продуман, увидели то, что сами не нашли бы и не узнали. Гид Алена очень интересно рассказывала. Рекомендуем!!!