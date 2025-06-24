Это неспешная экскурсия по самому сердцу Казани. Я познакомлю вас с историей города, удивительной архитектурой и прошлым древних улиц. Расскажу, как тесно переплетены судьбы татар и русских. Мы посетим мечеть и старинные храмы, заглянем в тихий дворик университета. На моих экскурсиях нет скучных дат и сухих фактов — я люблю свой город и стараюсь передать это чувство.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Казанский кремль. На территории крепости вы увидите самый старый храм Казани — Благовещенский собор с фресками 17 века. Полюбуетесь Ханским мавзолеем 15 века. Разглядите башню Сююмбике — я расскажу вам легенду об этой мудрой правительнице. А затем мы посетим мечеть Кул-Шариф.

Улица Кремлёвская. Мы рассмотрим Гостиный двор, который казанцы называют «бегемот». Остановимся у старинных Пассажей — вы узнаете мистические подробности из жизни их хозяев. Зайдём в Петропавловский собор, где полюбуемся девятиярусным резным иконостасом храма и потрясающим видом на город и Волгу.

А также в нашей программе:

Парк «Чёрное озеро». Мы прогуляемся по старейшему парку Казани и обсудим, чем здесь занимался Лёвушка Толстой

Мы прогуляемся по старейшему парку Казани и обсудим, чем здесь занимался Лёвушка Толстой Казанский университет. Заглянем в старинный университетский дворик со зданиями анатомического театра и астрономической обсерваторией

Заглянем в старинный университетский дворик со зданиями анатомического театра и астрономической обсерваторией Улица Баумана. Вы увидите старейшую аптеку, колокольню Богоявленского собора, памятник Шаляпину и площадь Тукая

Яркая история древнего города. Я расскажу вам о том, как появилась Казань — легенды и факты, основанные на археологических раскопках. Мы поговорим об удивительных людях и уникальных открытиях в стенах университета. Прочувствуем яркость и праздничность Казани 19 века и рассмотрим архитектуру города.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль: дети до 7 лет — бесплатно, взрослые — 150 ₽, пенсионеры, школьники и студенты — 130 ₽.