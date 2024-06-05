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Йошкар-Оле второй гид просто выше всех похвал. Сначала обзорная экскурсия по городу, только потом в конце личное время на сувениры и местные вкусняшки. А вот с рассадкой в автобусе все же нужно что-то делать. Автобус стоял не у места встречи, а немного поодаль. И когда гид сказал номер автобуса, оголтелые мамаши сказали своим детям «ФАС» и те понеслись сломя голову в автобус занимать лучшие места, из-за чего чуть не возникла драка. Сделайте опцию выбора места в автобусе платной! В остальном все отлично. Обед был в простой еде. Обычная столовая, большой выбор вкусных блюд. В целом, все понравилось. Радиогиды вещи необходимая. То, что они платные заявлено еще при бронировании экскурсии. Девочки в месте оплаты любезно разменяли деньги для оплаты радиогидов без сдачи.