1 чел.
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скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880₽ за человека
Групповая
11 часов
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
- иирина2 июня 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
- ООльга2 июня 2024Очень понравилась экскурсия,с самого начала все организовано отлично. По дороге много информации о Марий Эл,сразу по приезду нас отвезли в
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
- ИИгорь29 мая 2024Прекрасное путешествие! Всё-таки красота спасёт мир… Мне очень понравилось.
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсию проводил гид Игорь, с очень красивым голосом! На протяжении всей дороги, в оба конца, рассказывал материал по теме, добавлял интересные истории!! Все очень понравилось!!
- ООльга20 мая 2024Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
- ЮЮлия11 мая 2024Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
- ДДарья7 мая 2024Экскурсия понравилась, хорошая организация, хорошие гиды.
- ННадежда26 апреля 2024Хорошая экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «По России автобусные»
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