По России автобусные – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «По России автобусные» в Казани, цены от 2 610 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
204 отзыва
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900 за человека
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
11 часов
4 отзыва
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880 за человека
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
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    Йошкар-Оле второй гид просто выше всех похвал. Сначала обзорная экскурсия по городу, только потом в конце личное время на сувениры и местные вкусняшки. А вот с рассадкой в автобусе все же нужно что-то делать. Автобус стоял не у места встречи, а немного поодаль. И когда гид сказал номер автобуса, оголтелые мамаши сказали своим детям «ФАС» и те понеслись сломя голову в автобус занимать лучшие места, из-за чего чуть не возникла драка. Сделайте опцию выбора места в автобусе платной! В остальном все отлично. Обед был в простой еде. Обычная столовая, большой выбор вкусных блюд. В целом, все понравилось. Радиогиды вещи необходимая. То, что они платные заявлено еще при бронировании экскурсии. Девочки в месте оплаты любезно разменяли деньги для оплаты радиогидов без сдачи.

  • и
    ирина
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Очень понравилась экскурсия,с самого начала все организовано отлично. По дороге много информации о Марий Эл,сразу по приезду нас отвезли в
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    недорогое кафе мы вкусно и недорого пообедали. Нам хватило времени и на фото красивых мест и на поход в магазины за сувенирами. Центр Йошкар-Олы всем очень понравился,экскурсовод рассказывает с любовью о городе и нам захотелось приехать сюда еще раз, но уже не на один день. Спасибо за экскурсию!

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Экскурсия интересная!! Практически, вся дорога до Йошкар- Олы по лесу, очень красиво! В городе, есть на что посмотреть и удивиться. Экскурсовод советует пообедать в хорошем и доступном кафе.
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Прекрасное путешествие! Всё-таки красота спасёт мир… Мне очень понравилось.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
    Экскурсию проводил гид Игорь, с очень красивым голосом! На протяжении всей дороги, в оба конца, рассказывал материал по теме, добавлял интересные истории!! Все очень понравилось!!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит столь долгой дороги. Снимаю звезду из-за сравнения с тем, как организовано информирование, оплата и посадка в автобусы у других туроператоров.
    Экскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоитЭкскурсия отличная. Может менее насыщенная, чем по другим дальним направлениям, но вид с "Чертового" Городища стоит
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам город! Елабуга однозначно предполагает
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    неспешную прогулку по улицам города! На неё нужно минут 40 хотя бы. Никакой проблемы начать экскурсию раньше или закончить позже не существует. Есть города, где однодневные экскурсии начинаются в 6 утра: автобусы полные. Туристы умеют рано вставать и поздно ложиться. Художественный салон - это, конечно, хорошо, но только благодаря тому, что я его не посетила, мне удалось прогуляться по красивейшей Казанской улице и прочувствовать город! Так что тем, кому интересна Елабуга, советую вместо художественного салона посетить все же историческую часть города. И добавляю фотографии того, что туристы НЕ увидят во время экскурсии.

    Отличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на самОтличные гид-сопровождающий и гид-экскурсовод по городу! Прекрасные экскурсоводы в музее! Но очень мало времени на сам
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
    Экскурсия понравилась, хорошая организация, хорошие гиды.
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2024
    Елабуга. Поездка в уютный старинный город
    Хорошая экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «По России автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
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  4. Елабуга. Поездка в уютный старинный город
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "По России автобусные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 610 до 3 960 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по россии автобусные, 325 ⭐ отзывов, цены от 2610₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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