Ногайский тракт, Большая Проломная, Баумана — это всё наша знаменитая пешеходка. Гуляя по ней, вы побываете в разных эпохах — старой Казани 12 века, советского времени и современности. Увидите карету Екатерины II, дом в виде книги и вывески начала 20 столетия. Узнаете про лягушек у фонтана, Шаляпина, золотой запас страны и котов, что работали в Зимнем дворце.

Описание аудиогида

Богоявленская церковь, в которой крестили Фёдора Шаляпина.

Аптека Бренингов, которой более 150 лет. Она работает и сегодня, а внутри — небольшой бесплатный музей.

Рыбнорядская площадь, где раньше торговали икрой, раками и рыбными деликатесами.

Национальный банк, в котором хранилось больше половины золотого запаса России.

«Тукаевские часы» — здесь горожане назначают встречи.

Скульптура «Казанский кот» — дань памяти местным котикам-крысоловам, которых Екатерина II взяла на работу в Зимний дворец.

Организационные детали