Ногайский тракт, Большая Проломная, Баумана — это всё наша знаменитая пешеходка.
Гуляя по ней, вы побываете в разных эпохах — старой Казани 12 века, советского времени и современности. Увидите карету Екатерины II, дом в виде книги и вывески начала 20 столетия.
Узнаете про лягушек у фонтана, Шаляпина, золотой запас страны и котов, что работали в Зимнем дворце.
Гуляя по ней, вы побываете в разных эпохах — старой Казани 12 века, советского времени и современности. Увидите карету Екатерины II, дом в виде книги и вывески начала 20 столетия.
Узнаете про лягушек у фонтана, Шаляпина, золотой запас страны и котов, что работали в Зимнем дворце.
Описание аудиогида
Богоявленская церковь, в которой крестили Фёдора Шаляпина.
Аптека Бренингов, которой более 150 лет. Она работает и сегодня, а внутри — небольшой бесплатный музей.
Рыбнорядская площадь, где раньше торговали икрой, раками и рыбными деликатесами.
Национальный банк, в котором хранилось больше половины золотого запаса России.
«Тукаевские часы» — здесь горожане назначают встречи.
Скульптура «Казанский кот» — дань памяти местным котикам-крысоловам, которых Екатерина II взяла на работу в Зимний дворец.
Организационные детали
- После бронирования вы получите ссылку на доплату оставшейся суммы. Затем на почту придёт письмо со всеми нужными деталями и ссылкой на Телеграм-бот. В боте — локации, фото из прошлого и аудиодорожки с нескучными фактами
- У аудиоэкскурсии нет привязки ко времени — приступайте, когда удобно, и идите в своём темпе. А ещё нет срока годности — экскурсия останется с вами навсегда
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 465 туристов
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениями
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:30, в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:30
14 дек в 14:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
История улицы Баумана
Прогулка по улице Баумана в Казани подарит вам встречу с архитектурными шедеврами и историческими тайнами города. Откройте для себя прошлое
Начало: На площади Тукая
Завтра в 12:00
10 дек в 09:00
3850 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки улицы Баумана
Погрузитесь в историю Казани на прогулке по улице Баумана, где каждая деталь хранит тайны прошлого и удивляет современностью
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.