Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу.
На острове Свияжск познакомитесь с шедеврами древнерусской архитектуры и посетите местный музей-заповедник. Узнаете, какими были жизнь и культура наших предков, и ощутите дух прошлого. А ещё по желанию попробуете себя в роли лучника или монетчика.
На острове Свияжск познакомитесь с шедеврами древнерусской архитектуры и посетите местный музей-заповедник. Узнаете, какими были жизнь и культура наших предков, и ощутите дух прошлого. А ещё по желанию попробуете себя в роли лучника или монетчика.
Описание экскурсии
Прогулка на теплоходе
На комфортабельном судне вы отправитесь по Волге в сторону острова Свияжск. По пути насладитесь красивыми видами реки и окружающей природы и послушаете рассказы гида о местных достопримечательностях. Так, вы увидите Макарьевский монастырь — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов в регионе.
Экскурсия по острову
Свияжск богат памятниками древнерусской архитектуры. По желанию вы посетите церковь Успения Богородицы, Спасо-Преображенский собор и музей-заповедник «Свияжск». Познакомитесь с жизнью и культурой древних народов, узнаете об их традициях и обычаях.
Мастер-классы
На острове есть развлекательный парк «Ленивый торжок» — реконструкция средневекового города. Здесь вы по желанию научитесь стрелять из лука или ковать монеты.
Организационные детали
- Экскурсия начинается от речного порта в Казани и заканчивается там же. Подходите к 8:30, чтобы не опоздать
- Недалеко от порта есть парковка — вы сможете оставить там свою машину
- На борту предусмотрены все условия для комфортного путешествия — кафе, туалеты, зоны отдыха
- Дополнительные расходы (по желанию): обед (можно купить на борту в кафе или взять с собой), мастер-классы на острове, личные покупки
- Для бронирования билета необходимо отправить гиду ФИО и дату рождения, а также заранее оплатить полную стоимость экскурсии. Вы получите электронный билет на пароход за сутки до отправления
- Если передумаете — отмените экскурсию минимум за 2 дня до поездки, тогда гид вернёт все деньги. Позже вернуть деньги не получится
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Девятаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Прекрасная экскурсия, ненапряжная прогулка на теплоходе, живописные места. Погода не подвела, было тепло и солнечно! Остров сказочный!
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Нам с дочкой экскурсия очень понравилась, на небольшом теплоходе, группа была из 21 человека, места на кораблике полно, на верхней палубе всё позанимали и мы разместились внизу где кафе, сидели
+2
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Мы были на теплоходной экскурсии в Свияжск 19 мая 2024 года.
Нас встретил очень вежливый организатор Айдар, благодарим его!
Гид Диана - очень интересный и знающий человек, она ответила на все дополнительные
Нас встретил очень вежливый организатор Айдар, благодарим его!
Гид Диана - очень интересный и знающий человек, она ответила на все дополнительные
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Нет ничего лучшего, чем в жаркий летний день оставить позади душный город и устремиться по Волге в сторону чудного острова Свияжска. Обдуваемые ветерком, погруженные в поток информации об окружающих красотах
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Хочу поблагодарить за отличную прогулку на теплоходе и экскурсию Аиду, Айдара, Руслана и всех причастных! Было интересно и познавательно. На борту теплохода Троттер можно подкрепиться сладостями, попить кофе, лимонад и т. п. Остров Свияжск красивый, необычный, с богатой историей. Рада, что удалось его посетить.
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Экскурсия до Свияжска на теплоходе Троттер очень понравилась. 2 часа плыли до острова. На самом острове выделили только 3 часа, из них около 1.5 часа экскурсия, остальное свободное время для
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