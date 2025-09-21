Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу. На острове Свияжск познакомитесь с шедеврами древнерусской архитектуры и посетите местный музей-заповедник. Узнаете, какими были жизнь и культура наших предков, и ощутите дух прошлого. А ещё по желанию попробуете себя в роли лучника или монетчика.

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Описание экскурсии

Прогулка на теплоходе

На комфортабельном судне вы отправитесь по Волге в сторону острова Свияжск. По пути насладитесь красивыми видами реки и окружающей природы и послушаете рассказы гида о местных достопримечательностях. Так, вы увидите Макарьевский монастырь — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов в регионе.

Экскурсия по острову

Свияжск богат памятниками древнерусской архитектуры. По желанию вы посетите церковь Успения Богородицы, Спасо-Преображенский собор и музей-заповедник «Свияжск». Познакомитесь с жизнью и культурой древних народов, узнаете об их традициях и обычаях.

Мастер-классы

На острове есть развлекательный парк «Ленивый торжок» — реконструкция средневекового города. Здесь вы по желанию научитесь стрелять из лука или ковать монеты.

Организационные детали