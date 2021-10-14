Дружеская фотопрогулка в сердце Казани

Познакомиться с городом и сохранить свои воспоминания о нем на душевных профессиональных фото

5
8 отзывов
Вместе мы погуляем за стенами старинного Кремля и запечатлеем интересные моменты на живых кадрах! Мы не гиды и не будем нагружать вас тоннами информации, но с радостью поделимся главными фактами о памятниках.

В нашем маршруте роскошная мечеть, падающая башня, смотровая площадка и живописная набережная.
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани

Что вас ожидает

Топ-маршрут

Вы увидите легендарную падающую башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, воссозданную по образу многоминаретной мечети Казанского ханства. Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы. А после отправимся на любимую казанцами Кремлевскую набережную с эффектным Дворцом земледелия.

Вы и Казань — в объективе

Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии. Ваши эмоции мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдем лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными. После встречи мы отправим вам не только удачные кадры, но и пять фото-открыток по вашему адресу.

Организационные детали

  • После прогулки мы отправим вам не меньше 80 фотографий в цветокоррекции
  • По предварительной договоренности мы можем провести фотопрогулку по другому маршруту

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
напротив входа в Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анжела и Нина
Анжела и Нина
Нас зовут Анжела и Нина. Мы подруги и коллеги. Родились и выросли в Казани. Фотопрогулки проводим с апреля 2021 года. Что нас отличает? Мы не проводим экскурсии и не перегружаем путешественников именами, датами и фактами. Основное — это фотография. Стараемся найти подход к каждому человеку. Не любим постановочные фотографии, самое главное — это ваши эмоции.
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8 реальных отзывов от туристов

У
14 окт 2021
Очень комфортно было с фотографом) легко и свободно, как будто давно знакомы. А фотографии очень красивые) теперь жду сюрприз 😉
Роман
27 сен 2021
Легко, атмосферно и без лишней официальной информации. Идеально выбрано название экскурсии - ИМЕННО "дружеская". Я уже в 4 раз пользуюсь услугой такого формата экскурсии. Ни один Ваш "крутой" телефон не подарит Вам столько красивых фотографий. Кроме того Вы сможете взглянуть на себя глазами других, а не только благодаря функции "селфи". Спело бронируйте данную экскурсию. Я ярких впечатлений.
Алиса
19 сен 2021
Все отлично!
Ольга
13 сен 2021
Хочу сказать огромное спасибо Анжеле за эту прогулку. Да, нет исторической справки: кто, когда, где, но при этом так много узнала о Казани, об исторических объектах, возле которых гуляли. Столько ненавязчивых советов получила: что ещё посмотреть, куда съездить, где вкусно поесть. И незаметно, как-будто между делом, фотографирование. Время пролетело незаметно. Теперь жду свои фотографии. Я очень рала была познакомиться с Анжелой. Всем рекомендую эту фотопрогулку!
Алексей
23 авг 2021
Чудесные фото! Нам понравилось
A
17 авг 2021
Гуляла с Анжелой по Кремлю и его окрестностям. Хотя это и была больше фотопрогулка, а не экскурсия, все равно я узнала много интересного про Казань. Анжела не только приятный собеседник, но и хороший фотограф – на память у меня осталось множество отличных фотографий.
Е
17 авг 2021
Легко, непринужденно и красиво провели утро в компании Анжелы! Здорово! Такой формат общения мне очень близок!
Г
1 авг 2021
Все очень понравилось! Спасибо Анжеле 👍👍👍

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