Вместе мы погуляем за стенами старинного кремля и запечатлеем интересные моменты на живых кадрах! Мы не гиды и не будем нагружать вас тоннами информации. В нашем маршруте роскошная мечеть, падающая башня, смотровая площадка и живописная набережная.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Топ-маршрут

Вы увидите легендарную падающую башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, воссозданную по образу многоминаретной мечети Казанского ханства. Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы. А после отправимся к Дворцу земледелия.

Вы и Казань — в объективе

Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии. Ваши эмоции мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдем лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными.

Организационные детали