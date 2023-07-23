Вместе мы погуляем за стенами старинного кремля и запечатлеем интересные моменты на живых кадрах! Мы не гиды и не будем нагружать вас тоннами информации. В нашем маршруте роскошная мечеть, падающая башня, смотровая площадка и живописная набережная.
Описание фото-прогулки
Топ-маршрут
Вы увидите легендарную падающую башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, воссозданную по образу многоминаретной мечети Казанского ханства. Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы. А после отправимся к Дворцу земледелия.
Вы и Казань — в объективе
Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии. Ваши эмоции мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдем лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными.
Организационные детали
- После прогулки мы отправим вам не меньше 50 фотографий в цветокоррекции
- Готовые фотографии вы получите через 7-10 дней
- Возможно проведение фотопрогулки для большего количества участников. Максимум — 6 человек. Доплата — 500 руб. /чел.
- Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив входа в Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела и Нина — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 222 туристов
Нас зовут Анжела и Нина. Мы подруги и коллеги. Родились и выросли в Казани. Фотопрогулки проводим с апреля 2021 года. Что нас отличает? Мы не проводим экскурсии и не перегружаем путешественников именами, датами и фактами. Основное — это фотография. Стараемся найти подход к каждому человеку. Не любим постановочные фотографии, самое главное — это ваши эмоции.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка, где можно поболтать обо всем на разные темы, и при этом узнать много нового
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Я путешествовала по Казани в одиночку. Город мне настолько понравился, что захотелось атмосферный красивых фото) Мой выбор пал на эту экскурсию. Мы списались с фотографом(это была Нина). Нина учла все
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У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и непринуждённо. Два часа пролетело незаметно. Спасибо ей огромное за наши атмосферные фоточки, за такие шикарные виды, за терпение и понимание!!! 🙏❤️❤️❤️
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Были на фотопрогулке с Ниной 21 июля. Опыта фотосессий у нас с мужем нет, поэтому переживали, как все пройдёт. Но мы зря переживали! Нина профессионал своего дела, помогала подобрать позы,
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Гуляли по Казани с прекрасной Ниной.
Действительно дружеская непринужденная прогулка, и было ощущение, что давно друг друга знаем)
Маршрут был построен по основным достопримечательностям в Кремле и рядом с ним. Было интересно, узнали много татарски легенд, а так же о современной Казани.
Мы уже получили фотографии! Очень довольны таким форматом знакомства с городом! Нина, спасибо!
Действительно дружеская непринужденная прогулка, и было ощущение, что давно друг друга знаем)
Маршрут был построен по основным достопримечательностям в Кремле и рядом с ним. Было интересно, узнали много татарски легенд, а так же о современной Казани.
Мы уже получили фотографии! Очень довольны таким форматом знакомства с городом! Нина, спасибо!
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А
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
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