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Дружеская фотопрогулка в сердце Казани

Познакомиться с городом и сохранить свои воспоминания о нем на душевных профессиональных фото
Вместе мы погуляем за стенами старинного кремля и запечатлеем интересные моменты на живых кадрах! Мы не гиды и не будем нагружать вас тоннами информации. В нашем маршруте роскошная мечеть, падающая башня, смотровая площадка и живописная набережная.
4.9
43 отзыва
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани

Описание фото-прогулки

Топ-маршрут

Вы увидите легендарную падающую башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, воссозданную по образу многоминаретной мечети Казанского ханства. Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы. А после отправимся к Дворцу земледелия.

Вы и Казань — в объективе

Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии. Ваши эмоции мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдем лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными.

Организационные детали

  • После прогулки мы отправим вам не меньше 50 фотографий в цветокоррекции
  • Готовые фотографии вы получите через 7-10 дней
  • Возможно проведение фотопрогулки для большего количества участников. Максимум — 6 человек. Доплата — 500 руб. /чел.
  • Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив входа в Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела и Нина
Анжела и Нина — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 222 туристов
Нас зовут Анжела и Нина. Мы подруги и коллеги. Родились и выросли в Казани. Фотопрогулки проводим с апреля 2021 года. Что нас отличает? Мы не проводим экскурсии и не перегружаем путешественников именами, датами и фактами. Основное — это фотография. Стараемся найти подход к каждому человеку. Не любим постановочные фотографии, самое главное — это ваши эмоции.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Ксения
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка, где можно поболтать обо всем на разные темы, и при этом узнать много нового
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о городе и его достопримечательностях. В ходе экскурсии Анжела перестроила маршрут под наши "хотелочки", несмотря на то, что на это потребовалось гораздо больше времени и мы смогли запечетлить самые красивые места. Сын на втором часу встречи подустал и начал капризничать, но она и к нему сумела найти подход:))) А какие чудесные фото мы получили. Они словно открытки, привезенные из сказочных стран 🤗

Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка,
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка,
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка,
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка,
Хотелось бы поблагодарить Анжелу за чудесную, интересную и непринужденную экскурсию. И действительно, это как-будто дружеская прогулка,
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Ирина
Я путешествовала по Казани в одиночку. Город мне настолько понравился, что захотелось атмосферный красивых фото) Мой выбор пал на эту экскурсию. Мы списались с фотографом(это была Нина). Нина учла все
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мои пожелания, и по поводу ещё более ранней фотосессии и по поводу другого маршрута. У меня небольшой опыт позирования фотографу, поэтому я чувствовала волнительнении и скованность, но Нина очень доброжелательная, позитивная и лёгкая в общении девушка, и скоро я чувствовала, будто очень долго с ней знакома) Фотосессия мне очень понравилась: и сам процесс и фото, которые я получила позже. Благодарю тебя Нина за общение и за чудесную фотосессию🌷 Я ещё долго буду наслаждаться солнечными фото из Казани)

Я путешествовала по Казани в одиночку. Город мне настолько понравился, что захотелось атмосферный красивых фото) Мой
Я путешествовала по Казани в одиночку. Город мне настолько понравился, что захотелось атмосферный красивых фото) Мой
Я путешествовала по Казани в одиночку. Город мне настолько понравился, что захотелось атмосферный красивых фото) Мой
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Надежда
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и непринуждённо. Два часа пролетело незаметно. Спасибо ей огромное за наши атмосферные фоточки, за такие шикарные виды, за терпение и понимание!!! 🙏❤️❤️❤️
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
У нас была фотопрогулка вместе с замечательной девушкой Анжелой. Всё прошло в дружеской обстановке легко и
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Вероника
Были на фотопрогулке с Ниной 21 июля. Опыта фотосессий у нас с мужем нет, поэтому переживали, как все пройдёт. Но мы зря переживали! Нина профессионал своего дела, помогала подобрать позы,
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хвалила, и вообще разряжала обстановку 😄 бонусом идут интересные факты о Казани и ее достопримечательностях, рекомендации посетить некоторые локации и кафе, попробовать определенные блюда. Фото мы уже получили и не устаём ими восхищаться❤️ не раздумывайте и обязательно бронируете фотопрогулку, мы счастливы, что у нас остались на память такие кадры из Казани!

Были на фотопрогулке с Ниной 21 июля. Опыта фотосессий у нас с мужем нет, поэтому переживали,
Были на фотопрогулке с Ниной 21 июля. Опыта фотосессий у нас с мужем нет, поэтому переживали,
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Ксения
Гуляли по Казани с прекрасной Ниной.
Действительно дружеская непринужденная прогулка, и было ощущение, что давно друг друга знаем)
Маршрут был построен по основным достопримечательностям в Кремле и рядом с ним. Было интересно, узнали много татарски легенд, а так же о современной Казани.
Мы уже получили фотографии! Очень довольны таким форматом знакомства с городом! Нина, спасибо!
Гуляли по Казани с прекрасной Ниной.
Гуляли по Казани с прекрасной Ниной.
Гуляли по Казани с прекрасной Ниной.
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А
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
Нам очень понравилась и прогулка и фотографии 🤩 Нина, спасибо еще раз! 🤗
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