Что вас ожидает

Топ-маршрут

Вы увидите легендарную падающую башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф, воссозданную по образу многоминаретной мечети Казанского ханства. Со смотровой площадки мы полюбуемся панорамой третьей столицы. А после отправимся на любимую казанцами Кремлевскую набережную с эффектным Дворцом земледелия.

Вы и Казань — в объективе

Достопримечательности прошлого и настоящего станут фоном для фотосессии. Ваши эмоции мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдем лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными. После встречи мы отправим вам не только удачные кадры, но и пять фото-открыток по вашему адресу.

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